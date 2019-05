Με Φελίνι ξεκινά το 9ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας -ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το αγαπημένο καλοκαιρινό ραντεβού, το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας (Athens Open Air Film Festival), σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), επιστρέφει για 9η χρονιά με εκδηλώσεις από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο, σε καινούργιους χώρους προβολών και με ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών.

Ξεχωριστές γωνιές της πόλης, αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πλατείες, παραλίες και μερικά από τα ομορφότερα μουσεία και σημεία της Αθήνας - και όχι μόνο - μεταμορφώνονται σε θερινό σινεμά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Φέτος ειδικά, οι προβολές του 9ου Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας επιθυμούν να επαναφέρουν τη μεγαλειώδη εμπειρία που αποτελεί το να παρακολουθεί κανείς κλασικές και αγαπημένες ταινίες, σε εξαιρετικές συνθήκες προβολής και ξανά σε μεγάλη οθόνη, εκεί που είναι άλλωστε και η θέση τους. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα απαρτίζεται από αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά σκηνοθετών όπως ο Φεντερίκο Φελίνι, ο Ντέιβιντ Λιντς, ο Μικελάντζελο Αντονιόνι, ο Λουίς Μπουνιουέλ, ο Ακίρα Κουροσάβα, ο Ζαν Πιέρ Μελβίλ, ο Φρίντριχ Μούρναου, ο Μάικ Λι, ο Στίβεν Φρίαρς, ο Άλφρεντ Χίτσκοκ και άλλοι.

Τέλος, σε συνέχεια της περσινής ιστορικής και επιτυχημένης πρώτης κινηματογραφικής προβολής σε αρχαίο θέατρο με την ταινία «Ηλέκτρα» του Μ. Κακογιάννη, το μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, ανοίγει για δεύτερη φορά στην ιστορία του τις πόρτες στον κινηματογράφο με την προβολή της ταινίας «Δεσμώτης του Ιλίγγου» του Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Την αφίσα για το 9ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας ανέλαβε ο βραβευμένος σχεδιαστής οπτικής επικοινωνίας Βασίλης Μέξης. «Ο κινηματογράφος είναι μια διαδικασία μεταμόρφωσης. Αναγνωρίσιμα αντικείμενα μετασχηματίζονται μαγικά. Μια αντανάκλαση αυτής της ιδέας είναι και η φετινή αφίσα. Το σχέδιο ενός κοχυλιού προκύπτει από τα πιο παράδοξα στοιχεία.

Από μια σπειροειδή αναφορά στην ταινία «Vertigo» κι από φώτα λεωφόρου που λάμπουν στην ημέρα. Κάπως έτσι το καλοκαίρι διασχίζει και φέτος κινηματογραφικά την πόλη. Μέσα από τα μαγικά φώτα του 9ου Athens Open Air Film Festival» σημειώνει ο Βασίλης Μέξης.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Τετάρτη, 05.06.2019 | Ρωμαϊκή Αγορά (Νέα τοποθεσία)

Έναρξη Φεστιβάλ (Είσοδος με δελτία εισόδου)

ΑΜΑΡΚΟΡΝΤ (AMARCORD) του Φεντερίκο Φελίνι

Διάρκεια: 123' | Ώρα έναρξης: 21.30

Παρασκευή, 07.06.2019 | Πλατεία Αβησσυνίας

ΓΥΜΝΟΣ (ΝΑΚΕD) του Μάικ Λι

Διάρκεια: 132' | Ώρα έναρξης: 21.30

Πέμπτη 13.06.2019 | Πειραιώς 260

Ο ΜΑΓΕΙΡΑΣ, Ο ΚΛΕΦΤΗΣ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ (THE COOK, THE THIEF, HIS WIFE AND HER LOVER) του Πίτερ Γκρίναγουεϊ

Διάρκεια: 124' | Ώρα έναρξης: 21.30

Τετάρτη, 19.06.2019 | Ακαδημία Πλάτωνος

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ (THE RED SHOES) των Μάικλ Πάουελ και Έμερικ Πρεσμπέργκερ Διάρκεια: 133' | Ώρα έναρξης: 21.30.

Σάββατο 22.06.2019 | Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

ΔΕΣΜΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ (VERTIGO) του Άλφρεντ Χίτσκοκ

Διάρκεια: 128' | Ώρα έναρξης: 21.30

Τρίτη 25.06.2019 | Θέατρο Άννα Συνοδινού / Βράχων (Nέα τοποθεσία)

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΩΝ (PICNIC AT HANGING ROCK) του Πίτερ Γουίαρ

Διάρκεια: 115' | Ώρα έναρξης: 21.30

Πέμπτη 27.06.2019 | Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή

Η ΚΡΥΦΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΥΡΖΟΥΑΖΙΑΣ (THE DISCREET CHARM OF THE BOURGEOISIE) του Λουίς Μπουνιουέλ

Διάρκεια: 102' | Ώρα έναρξης: 21.30

Σάββατο 29.06.2019 | Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας (Nέα τοποθεσία)

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (DANGEROUS LIAISONS) του Στίβεν Φρίαρς

Διάρκεια: 119' | Ώρα έναρξης: 21.30

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Τρίτη 02.07.2019 | Πλατεία Αυδή

Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΚΑΤΡΑΖ (POINT BLANK) του Τζον Μπούρμαν

Διάρκεια: 92' | Ώρα έναρξης: 21.30

Παρασκευή 05.07.2019 | Λυκαβηττός

ΧΑΜΕΝΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ (LOST HIGHWAY) του Ντέιβιντ Λιντς

Διάρκεια: 134' | Ώρα έναρξης: 21.30

Δευτέρα 08.07.2019 | Σινέ Ριβιέρα

ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΣ (STRAY DOG) του Ακίρα Κουροσάβα

Διάρκεια: 122' | Ώρα έναρξης: 21.30.

Τετάρτη 10.07.2019 | Πάρκο Λιπασμάτων, Δραπετσώνα (Nέα τοποθεσία)

Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (ENTER THE DRAGON) του Ρόμπερτ Κλάουζ

Διάρκεια: 99' | Ώρα έναρξης: 21.30

Παρασκευή 12.07.2019 | Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Η ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΦΑΝΩΝ ΗΡΩΩΝ (ARMY OF SHADOWS) του Ζαν Πιέρ Μελβίλ

Διάρκεια: 145' | Ώρα έναρξης: 21.30

Δευτέρα 15.07.2019 | Θέατρο Ρεματιάς

Η ΑΥΓΗ (SUNRISE) του Φρίντριχ Βίλελμ Μούρναου

Συνοδεία live μουσικής από τους Sancho 003 (Φώτης Σιώτας και Κώστας Παντέλης)

Διάρκεια: 95' | Ώρα έναρξης: 21.30

Τετάρτη 17.07.2019 | Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ (IMITATION OF LIFE) του Ντάγκλας Σερκ

Διάρκεια: 125' | Ώρα έναρξης: 21.30

Τετάρτη 24.07.2019 | Τεχνόπολη

ΜΠΛΟΟΥ ΑΠ (BLOW - UP) του Μικελάντζελο Αντονιόνι

Διάρκεια: 111' | Ώρα έναρξης: 21.30

Παρασκευή 26.07.2019 | Άλσος Πετραλώνων

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ (POLTERGEIST) του Τόμπι Χούπερ

Διάρκεια: 114' | Ώρα έναρξης: 21.30

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Παρασκευή 23.08.2019 | Νομισματικό Μουσείο

Ο ΦΑΝΦΑΡΟΝΟΣ (IL SORPASSO) του Ντίνο Ρίζι

Διάρκεια: 105' | Ώρα έναρξης: 21.00

Τετάρτη 28.08.2019 | Θέατρο Κολωνού

ΜΠΡΑΖΙΛ (BRAZIL) του Τέρι Γκίλιαμ

Διάρκεια: 132' | Ώρα έναρξης: 21.00.

Πηγή: ΑΠΕ