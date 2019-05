Πάτρα: Σεμινάριο σύγχρονου χορού το σαββατοκύριακο

Ένα σεμινάριο Σύγχρονου Χορού από τη χορογράφο Έφη Παναγιωτοπούλου προγραμματίζεται να γίνει στο Λιθογραφείον στην Πάτρα το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Μαΐου 2019, 17:00 – 20:00 το απόγευμα.

“Το Σημείο”

Ποιο σημείο ενώνει τους ανθρώπους; Μπορεί σε ένα σημείο να “συνομιλήσουν” πολλοί, διαφορετικοί άνθρωποι; Από αυτό το “σημείο”, μπορεί να προκύψει δημιουργία;

Το Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού με βασικό εργαλείο τον αυτοσχεδιασμό και αρχικό σημείο συνάντησης το θέατρο Λιθογραφείον στη Μαιζώνος και Τριών Ναυάρχων στην Πάτρα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα επιχειρήσει να φέρει σε αλληλεπίδραση διαφορετικούς ανθρώπους μέσα από το χορό.

Ένα τυχαίο σημείο στο χώρο όπου μπορεί να μοιραστεί η μοναξιά, ο φόβος, η αγωνία και να μετουσιωθεί σε εικόνα. Ένα φανταστικό σημείο όπου οι άνθρωποι θα συνομιλήσουν. Ένα προσωπικό σημείο όπου απελευθερώνεται η έκφραση. Ένα σημείο όπου θα (ξανά)δημιουργηθεί η ελπίδα και το όνειρο.

Η χορεύτρια και χορογράφος Έφη Παναγιωτοπούλου θα συντονίσει το σεμινάριο οδηγώντας τους συμμετέχοντες σε μια προσωπική απελευθέρωση προκειμένου τα διαφορετικά “σημεία” του καθενός να συναντηθούν σε μια έκρηξη δημιουργίας. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα παρουσιαστεί σε μια ανοιχτή βραδιά μαζί με ένα σόλο σε χορογραφία της ίδιας, το οποίο δημιουργήθηκε με την τεχνική του “Σημείου”.

Το Σεμινάριο θα γίνει σε δύο τρίωρες συναντήσεις το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Μαϊου, 17:00 – 20:00, ενώ τη δεύτερη μέρα θα ακολουθήσει, στις 21:00 η παρουσίαση του σεμιναρίου, ανοιχτή στο κοινό. Απευθύνεται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες χορευτές και ηθοποιούς.

Κόστος συμμετοχής: 25€

Πληροφορίες και Συμμετοχές: 6942561886 & inbox.

Η Έφη Παναγιωτοπούλου έχει γεννηθεί στην Πάτρα και σπούδασε χορό στην Αθήνα. Αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) όπου και πήρε το πτυχίο της ως χορεύτρια –χορογράφος, ενώ έχει και δίπλωμα χορού “Registered Teacher of the Royal Academy of Dance”. Στην αρχή, ως μέλος της ομάδας της Ζουζούς Νικολούδη χόρεψε στην παράσταση ‘’Χορικά’’ σε Ελλάδα και Κύπρο. Έχει συμμετάσχει ως χορεύτρια σε πολλές παραστάσεις θεάτρου και χορού.

Η παράσταση “Μισός αιώνας Αριστοφάνης” από το θέατρο ‘’Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν’’ στην Επίδαυρο και η Τελετή Έναρξης - Λήξης στην Expo 2000 στο Αννόβερο Γερμανίας είναι κάποιες από τις σημαντικές συνεργασίες της. Έχει κάνει επιμέλεια κίνησης σε θεατρικές παραστάσεις ενώ τα τελευταία δεκαοχτώ χρόνια διδάσκει κλασικό και σύγχρονο χορό.