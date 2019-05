Το Σάββατο το Νότιο Πάρκο γίνεται... Τσίρκο! ΦΩΤΟ

Το Σάββατο 11 Μαϊου το νότιο πάρκο της Πάτρας μετατρέπεται σε… τσίρκο! Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιείται μια πολύχρωμη μέρα τσίρκο, αφιερωμένη στην τέχνη, την έκφραση και τη συνεργασία. Οι Xsaltibagos σας προσκαλούν να διασκεδάσετε, να μάθετε, να εκφραστείτε μέσα από την τέχνη και να ανακαλύψετε ένα διαφορετικό τρόπο κίνησης. Η μέρα θα είναι γεμάτη δραστηριότητες βασισμένες στις τεχνικές τσίρκο, τη μουσική και σε θεραπευτικές πρακτικές που μας οδηγούν σε βαθύτερη συνειδητοποίηση του σώματος μας.

Πρόγραμμα:

Πρωί «Τσίρκο για παιδιά»

-- 10.00-12.00, ηλικίες 5-9

-- 12.00-14.00, ηλικίες 9+

Το απόγευμα θα ανοίξει στις

--15.00 ο @Kritonas Anastasopoulos

με Thai Chi Style Yang

Στη συνέχεια…

DIFFERENT SPOTS - DIFFERENT ACTS!!

Θα υπάρχουν ανοιχτά μαθήματα όπου θα μπορείς να δοκιμάσεις τον εαυτό σου σε διαφορετικές διαστάσεις...

improvisation dance, acroyoga, ακροβατικά, εναέρια ακροβατικά κ.α.

by the support of x-saltibagos crew.

Η ημέρα θα κλείσει με μικρές παραστάσεις με κύριο στοιχείο τον αυτοσχεδιασμό…

«Λοιπόν, έλα να δοκιμάσεις και να μοιραστείς τις δεξιότητες σου ή απλά έλα από περιέργεια να δεις τι συμβαίνει…

Μη ξεχάσεις να φέρεις ένα yogamat, κάτι να πιείς, κάτι να φας, κάτι να χαλαρώσεις και φυσικά το χαμόγελό σου» αναφέρουν οι διοργανωτές στην ανακοίνωσή τους.

*φωτογραφίες facebook