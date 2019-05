Η Λουξ σημαντικός αρωγός στις δράσεις του Οργανισμού «Μπορούμε»

Την δέσμευση και υποστήριξή της προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες επέδειξε για ακόμη μία φορά η Λουξ, η οποία αποτέλεσε αρωγό στη δράση του πολυσχιδή Οργανισμού «Μπορούμε» καθιστώντας σαφές ότι σημαντικές αρχές όπως αυτές της αλληλοβοήθειας και της αλληλεγγύης αποτελούν στάση ζωής για την εταιρεία.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε» έχει πρωτεύοντα στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων καθώς και την επισιτιστική στήριξη κοινωφελών φορέων σε όλη την Ελλάδα. Η Λουξ, μέλος αυτής της συλλογικής προσπάθειας προσέφερε σημαντικές ποσότητες φαγητού το 2018 αποδεικνύοντας την πίστη της στις αρχές και τη φιλοσοφία της ουσιαστικής και αποτελεσματικής βοήθειας.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια των υπεύθυνων πρακτικών που ακολουθεί η Λουξ καθώς και της διάθεσής της για στήριξη αξιόλογων πρωτοβουλιών, όπως αυτή του Μπορούμε, που εστιάζει τις δράσεις της στην υποστήριξη συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε επισιτιστική ανασφάλεια.

Λίγα λόγια για τη Λουξ

Η Λουξ, η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, με παρουσία στην αγορά από το 1950, ξεχωρίζει για τις αυθεντικές συνταγές, την υψηλή ποιότητα και τη χαρακτηριστική γεύση των προϊόντων λουξ, ακολουθώντας μια σταθερή ανοδική πορεία. Με τίτλους όπως, Superbrand 2017 και "Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν"- Made in Greece 2017, συνεχίζει να διακρίνεται για την προτίμηση των καταναλωτών, με ισχυρή παρουσία στα ράφια εντός και εκτός συνόρων. Η πρόσφατη δυναμική της είσοδος στο χώρο των ολιγοθερμιδικών αναψυκτικών και του παγωμένου τσαγιού με τις καινοτόμες σειρές λουξ plus 'n light και λουξ plus 'n light tea αντίστοιχα, έχει αναδείξει τη Λουξ σε πρωτοπόρο της αγοράς, επαναπροσδιορίζοντας τις προοπτικές του ελληνικού αναψυκτικού.