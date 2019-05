Ο Τζορτζ Κλούνει απαντά αν θα βαφτίσει το γιο της Μέγκαν και του Χάρι, που γεννήθηκε τη μέρα των γενεθλίων του!

Δεν έφτανε που είχε γεννηθεί την ίδια ημέρα με τον Σίγκμουντ Φρόιντ και τον Ορσον Γουελς, τώρα ο Τζορτζ Κλούνεϊ πρέπει να μοιράζεται τα γενέθλιά του και με το βασιλικό μωρό. Κάπως έτσι άρχισαν οι υποθέσεις ότι θα είναι ο νονός του παιδιού της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι. Τι λέει όμως ο ίδιος;

Ο Αρτσι- το όνομα του βασιλικού μωρού, το οποίο ανακοινώθηκε την Τετάρτη- ήρθε στον κόσμο στις 6 Μαΐου, την ημέρα που ο Τζορτζ Κλούνεϊ γιόρταζε τα 58α γενέθλιά του. Ο ίδιος δήλωσε… εκνευρισμένος με αυτό το γεγονός, κάνοντας χιούμορ στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, κατά τη διάρκεια της οποίας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει νονός του γιου της Μέγκαν Μαρκλ. Την οποία έσπευσε για μία ακόμη φορά να υπερασπιστεί.

Ο ηθοποιός κάλεσε τα ΜΜΕ να είναι πιο ευγενικά με την Μέγκαν Μαρκλ. «Κάνουν συνεντεύξεις με γονείς, μπαίνουν σε ένα “σκοτεινό μέρος”. Ο κόσμος πρέπει να είναι λίγο πιο ευγενικός. Είναι μία νεαρή γυναίκα που μόλις απέκτησε ένα μωρό», δήλωσε ο Κλούνεϊ.

‘BE KINDER’ TO MARKLE – #GeorgeClooney says media outlets should be a bit more sensitive when covering #MeghanMarkle pic.twitter.com/4EA0UiiPQ9