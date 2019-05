ΔΕΙΤΕ το μωρό του Χάρι και της Μέγκαν - Οι πρώτες φωτογραφίες - ΒΙΝΤΕΟ

Κρατώντας στην αγκαλιά τους το νεογέννητο αγοράκι τους η Μέγκαν και ο πρίγκιπας Χάρι πόζαραν στον φωτογραφικό φακό. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ φαίνονταν πανευτυχείς κρατώντας στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Αυτό είναι το μωρό της Μέγκαν και του Χάρι!Η πρώτη επίσημη εμφάνιση- ΒΙΝΤΕΟ

Here’s the first look at photo of the Duke and Duchess together with their new baby as a beautiful family. ‘Thrilled and overjoyed - Thank you for all the well wishes’❤️ pic.twitter.com/C0dl5XaxyZ