Επικό! Ποτηράκι με καφέ από τα Starbucks σε σκηνή του Games of Thrones!

Το πλαστικό ποτηράκι με καφέ από τα… Starbucks πάνω στο ξύλινο μεσαιωνικό τραπέζι στη σκηνή του 4ου επεισοδίου του Game Of Thrones ήταν αυτό που… αποτελείωσε τους φανατικούς της σειράς και άνοιξε τους ασκούς του twitter με απίθανα σχόλια για την γκάφα της παραγωγής!

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9