Πρίγκιπας Χάρι για τον νεογέννητο γιό του: «Ήταν η ωραιότερη εμπειρία που θα μπορούσα να φανταστώ»

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι γέννησε αγόρι, ανακοίνωσε ο 34χρονος πρίγκιπας και νέος μπαμπάς στους δημοσιογράφους. "Είμαι πανευτυχής που ανακοινώνω ότι η Μέγκαν και εγώ αποκτήσαμε μωρό σήμερα το πρωί, ένα μωρό υγιέστατο, αξιολάτρευτο", δήλωσε ο δούκας του Σάσεξ, όλο χαμόγελα, προς τις τηλεοπτικές κάμερες στον Πύργο του Ουίνδσορ.

"Είμαστε και οι δυο μας πανευτυχείς και ευγνώμονες για όλη την αγάπη και την υποστήριξη που είχαμε από όλους. 'Ηταν απίστευτη, λοιπόν θελήσαμε απλά να το μοιραστούμε με όλο τον κόσμο".

Παρότι η γέννηση του μωρού "καθυστέρησε λίγο", το ζευγάρι συνεχίζει ακόμη να σκέφτεται τι όνομα θα του δώσει, όπως δήλωσε ο Χάρι.

Η βασίλισσα, ο σύζυγός της δούκας του Εδιμβούργου, που είναι προγιαγιά και προπάππους του νεογέννητου αντίστοιχα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος και η δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα --δεύτερη σύζυγός του μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνας και μητέρας του Χάρι-- που είναι παππούς και γιαγιά του μωρού, και ο δούκας και η δούκισσα του Κέμπριτζ, που είναι θείος και θεία του, ειδοποιήθηκαν.

Η μητέρα της Μέγκαν, η Ντόρια Ράγκλαντ "είναι στο πλευρό της δούκισσας και του δούκα του Σάσεξ στην αγροικία Φρόγκμορ", ανακοίνωσαν επίσης τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ διευκρινίζοντας ότι η "δούκισσα του Σάσεξ και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους".

BREAKING: “It’s been the most amazing experience I can ever possibly imagine. How any woman does what they do is beyond comprehension.” Prince Harry speaks after birth of royal baby boy pic.twitter.com/kKaUvTp8vv