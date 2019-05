Mε 36 ταινίες το 6ο Φεστιβάλ "Νύχτες Τρόμου" από 9 έως 15 Μαΐου

Στις 9 Μαΐου 2019 ανοίγουν οι πύλες του 6ου Διεθνούς Horrorant Film Festival «Νύχτες Τρόμου», με το Odeon Όπερα και το Cineplexx να υποδέχονται τους φίλους του κινηματογράφου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, για να ζήσουν 7 συναρπαστικές ημέρες.

Στην έναρξη του Φεστιβάλ θα προβληθεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, το πολυεπίπεδο και γεμάτο ανατροπές sci-fi θρίλερ "Freaks" με τους Emile Hirsch (Into the Wild) και Bruce Dern (Nebraska του Αλεξάντερ Πέιν)! Μετά τη παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ του Toronto, και τις συμμετοχές του στα μεγαλύτερα φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων τα Sitges, Mar del Plata, Miami και Vancouver που το γέμισαν βραβεία, τέσσερεις μήνες πριν την έξοδό του στις Αμερικάνικες αίθουσες, έρχεται για να συναρπάσει και τους Έλληνες θεατές! Η ταινία θα συμμετέχει και στο Διεθνές Διαγωνιστικό.

Έξι βραδιές αργότερα, το φινάλε του Φεστιβάλ θα δοθεί με την κωμωδία τρόμου «Bloodtest». Μετά τις συμμετοχές της στα SXSW και The Overlook Film Festival, η ακραία διασκεδαστική αυτή meta-κωμωδία τρόμου του Owen Egerton έρχεται στις 6ες Νύχτες Τρόμου, βάζοντας αντιμέτωπους τους νεαρούς ταλαντούχους Robbie Kay (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides), Jacob Batalon (Spider-Man: Homecoming) και Seychelle Gabriel (The Last Airbender) με την crème de la crème των horror villains!

Το Διεθνές Διαγωνιστικό πρόγραμμα αποτελεί το σκελετό του Φεστιβάλ, με 18 ταινίες από 10 χώρες να καταφτάνουν στις Ελληνικές αίθουσες για να ικανοποιήσουν το κοινό και να διεκδικήσουν κάποιο από τα φετινά Horrorant awards. Από τη Ισπανία έρχεται το AFTER THE LETHARGY του παλιού μας γνωστού Marc Carreté, ο οποίος παρουσιάζει μια συναρπαστικά διασκεδαστική μίξη επιστημονικής φαντασίας και τρόμου, με γενναίες δόσεις μαύρου χιούμορ.

Από τη Ρωσία είναι το CURSED SEAT της Nadezhda Mikhalkova, μια φρέσκια ματιά στα κλασσικά 90s teen slashers που θα σας κρατήσει σε αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό, και το THE SOUL CONDUCTOR, ένα παραφυσικό θρίλερ, με τον σκηνοθέτη Ilya S. Maksimov να παρευρίσκεται στην Αθήνα για να το παρουσιάσει.

Συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση στο είδος, το Μεξικό φέτος μας παρουσιάζει 3 νέες ταινίες, το ANYA του Erik Zavala, ένα ωμό και εγκεφαλικό φιλμ που αποκαλύπτει την άγνωστη πλευρά του μυαλού ενός θύματος κακοποίησης, το THE TENANTS του Chava Cartas που μεταφέρει την all-time-classic συνταγή παραφυσικού τρόμου στα σοκάκια της Guadalajara, και το old-school slasher ROMINA, η νέα ταινία του Diego Cohen, αφιέρωμα στο έργο του οποίου γίνεται στο τμήμα FOCUS 3x3.

Η Ιταλίδα Luna Gualano παρουσιάζει το GO HOME, μια αλληγορία τρόμου, που πατώντας στα χνάρια του μεγάλου George Romero, χρησιμοποιεί τα αγαπημένα μας ζόμπι ως μεταφορά μιας κοινωνίας που γίνεται όλο και πιο κλειστή, φοβισμένη και επιθετική κατά των μεταναστών, των προσφύγων και όσων είναι ή νοιώθουν διαφορετικοί.

Από τον Καναδά, ο Chad Archibald μας φέρνει το I’LL TAKE YOUR DEAD, ένα υβρίδιο αστυνομικού θρίλερ, παραφυσικού τρόμου και οικογενειακού δράματος, ενώ ο Rob Grant βάζει τον αγαπημένο Angus Macfadyen στο ρόλο ενός σαδιστή γιατρού στο ALIVE.

Από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι 6ες Νύχτες Τρόμου έχουν τη χαρά να φιλοξενούν το PUPPET MASTER: THE LITTLEST REICH των Sonny Laguna & Tommy Wiklund, reboot του κλασικού cult franchise, και το PLEDGE του Daniel Robbins, ένα βραβευμένο fraternity horror από τους δημιουργούς του Uncaged.

Φέτος όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου οι Νύχτες Τρόμου θα κάνουν μία πολύ ενδιαφέρουσα στάση στην εξωτική Καμπότζη, με το Amit Dubey (Mind Cage) να φέρνει στην Ελλάδα τη νέα του ταινία THE SPELL, ένα θρίλερ τρόμου που συνδυάζει το υπερφυσικό, τη ψυχολογική ανισορροπία και την οικογένεια.

Παραμένοντας στη Νοτιοανατολική Ασία, πάμε στη Μαλαισία, εκεί όπου πριν 13 χρόνια ο Dain Said, βασισμένος σε μια αποτρόπαια δολοφονία που σόκαρε τη χώρα, γύρισε το DUKUN, μία μίξη δικαστικού δράματος και ταινίας τρόμου, η οποία και απαγορεύτηκε από το κράτος, μέχρι σήμερα που βρήκε επιτέλους το δρόμο προς τις αίθουσες.

Μια βραδιά Champions League αποτελεί το τέλειο σκηνικό για το σαδιστικό θρίλερ τρόμου του Δανού Søren Juul Petersen, FINALE.

Ο Κροάτης Predrag Ličina μας φέρνει το THE LAST SERB IN CROATIA, μια ταινία με καρδιά πολιτικο-κοινωνικής σάτιρας στο σώμα μιας ανεξέλεγκτα διασκεδαστικής κωμωδίας τρόμου.

Ο Πολωνός Adrian Panek μας γυρίζει πίσω στις πρώτες ημέρες μετά το τέλος του Β’ Π.Π. και μας βάζει σε ένα σκοτεινό παραμύθι, που χρησιμοποιώντας τον τρόμο ως μέσο αφήγησης διηγείται μια αλληγορική δραματική coming-of-age ιστορία, στο WEREWOLF.

Τέλος, στο διαγωνιστικό τμήμα συμμετέχουν και οι αδερφοί Onetti, τιμώμενοι σκηνοθέτες στο Focus 3x3, με τη ταινία που κλείνει την giallo τριλογία του, ABRAKADABRA.

Το Horrorant Film Festival ποτέ δεν ήθελε να είναι περιορισμένο στα στενά πλαίσια αυτού που χαρακτηρίζουμε ταινία τρόμου. Σε κάθε του διοργάνωση συμπεριελάμβανε παραγωγές που τυπικά ανήκαν και σε άλλα είδη όπως μυστηρίου, φαντασίας και θρίλερ.

Φέτος το 6ο HFF θα αποκτήσει το δικό του Panorama, ένα τμήμα με πιο ευρεία οπτική, το οποίο θα παρουσιάζει ταινίες που, όπως όλες, θα έχουν σκοπό να σας συναρπάσουν, στις οποίες όμως ο τρόμος δεν είναι βασικός στόχος.

Στο τμήμα αυτό θα προβληθούν το SCOPOPHILIA, το πρώτο ευρωπαϊκό computer screen θρίλερ, μια ταινία των δικών μας Ναταλίας Λαμπροπούλου και Ηλέκτρας Αγγελετοπούλου που εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κερδίζοντας το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Νεότητας.

Από την Πορτογαλία και τον πρωτοεμφανιζόμενο Bruno Gascon θα παιχθεί το δραματικό θρίλερ CARGA ενώ ο Αργεντίνος Daniel de la Vega παρουσιάζει το DEAD END, ένα παραδοσιακό φιλμ εγκλήματος και μυστηρίου με ασπρόμαυρη φωτογραφία που αποτίνει φόρο τιμής σε κινηματογραφικά κινήματα των αρχών του περασμένου αιώνα.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ σεναριογράφος Bráulio Mantovani γράφει και ο έμπειρος Daniel Augusto σκηνοθετεί το Βραζιλιάνικο ψυχολογικό θρίλερ μυστηρίου ALBATROZ που καταπιάνεται με ένα από τα ιερά δισκοπότηρα του είδους, τον κόσμο των ονείρων και τον έλεγχο του νου.

Ο Μελικανός Salomón Askenazi παρουσιάζει το TWO TIMES YOU, μια πρωτότυπη, πολυεπίπεδη ταινία, μία μίξη ερωτικού δράματος, φαντασίας και θρίλερ με άχρονη δομή, που προκαλεί το νου αλλά και το οπτικό νεύρο του θεατή με τη πολυπλοκότητα της ιστορίας και τον εξαιρετικό τεχνικό τομέα.

Ο Αμερικάνος Robi Michael κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο με το EVERY TIME I DIE, ένα πολύπλοκο θρίλερ με στοιχεία love story και dark fantasy που μας βάζει σε ένα rollercoaster γεμάτο ανατροπές που οδηγούν σε ένα φινάλε που θα συζητηθεί.

Ο Βραβευμένος με 2 Emmy, Erik Bloomquist, ένας σκηνοθέτης που έχει ήδη συμπεριληφθεί σε πολλές λίστες με τα must-watch νέα ταλέντα του αμερικάνικου κινηματογράφου, μας φέρνει το πολυβραβευμένο ερωτικό ψυχολογικό θρίλερ LONG LOST.

Τέλος στο τμήμα Panorama και 2 τελείως διαφορετικές ταινίες, από δύο τελείως διαφορετικές αγορές. Το KILL BEN LYK είναι μία Άγγλο-Γαλλική παραγωγή σε σκηνοθεσία του ανερχόμενου πολυτάλαντου κωμικού Erwan Marinopoulos, ένα συναρπαστικό και ταυτόχρονα ξεκαρδιστικό αγγλόφωνο κωμικό αστυνομικό θρίλερ στα χνάρια του Guy Ritchie & το sci-fi θρίλερ LAST SUNRISE του Κινέζου Wen Ren που μας πηγαίνει σε ένα σκοτεινό δυστοπικό μέλλον με την ανθρώπινη δραματική ιστορία του να συνδυάζεται άψογα με τα εντυπωσιακά εφέ.

Ακόμα ο μεγάλος νικητής του Horrorant Best Film award της περασμένης χρονιάς, επιστρέφει για μία τελευταία προβολή, με το νεανικό MON MON MON MONSTERS του Giddens Ko να περιμένει όσους δεν το πρόλαβαν ή θέλουν να το απολαύσουν για μία ακόμη χρονιά.

Τριάντα-έξι (36) συνολικά ταινίες, χωρίς να υπολογίζονται οι μικρού μήκους που θα συνοδεύουν τη κάθε προβολή, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στο 6ο Horrorant Film Festival οι σινεφίλ και λάτρεις του είδους. Ταινίες για σοβαρούς και ταινίες για χαβαλέδες, ταινίες για hardcore-άδες και ταινίες για νοσταλγούς, ταινίες για 18χρονους και ταινίες για 68χρονους, ταινίες για όλους εσάς που σας αρέσει το σινεμά του σασπένς, της διασκέδασης και φυσικά του τρόμου, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές!

*Το Horrorant Film Festival “Νύχτες Τρόμου” διοργανώνεται από το κινηματογραφικό δίκτυο FilmBoy (το κινηματογραφικό site Filmboy.gr, το θεματικό site Horrorant.com και την εταιρεία διανομής FilmBoy Pictures) και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

6ο Horrorant Film Festival «Νύχτες Τρόμου»

Αθήνα | 9-15 Μαΐου | ODEON ΟΠΕΡΑ

Θεσσαλονίκη | 9-15 Μαΐου | CINEPLEXX

Αλεξανδρούπολη | 16-21 Μαΐου | ΗΛΥΣΙΑ

Ρόδος | ΠΑΛΛΑΣ 5 CINEMA CENTER.

*Σύμφωνα με πληροφορίες προβολές του 6ου Φεστιβάλ «Νύχτες Τρόμου» θα φιλοξενηθούν και στην Πάτρα στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη.