Διεθνής Έλληνας κιθαρίστας της χέβι μέταλ θα ανακοινώσει την Ελληνική βαθμολογία στη Γιουροβίζιον!

Οι "Eurovisionistas" η στήλη του mikrofwno.gr που στηρίζει τη συμμετοχή της Ελλάδας κάθε χρόνο στη Eurovision αποκάλυψαν πρώτοι τον φετινό παρουσιαστή της ελληνικής βαθμολογίας στον 64ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα φιλοξενηθεί σε λίγες μέρες στο Τελ Αβίβ.

Ο GUS G θα είναι εκείνος που φέτος αναλαμβάνει να καλησπερίσει την Ευρώπη από την χώρα μας. Ένας διεθνής star που τιμά την Ελλάδα στα πέρατα της γης καθώς το όνομα του έχει συνδυαστεί με τη heavy metal μουσική αλλά και με τον βασιλιά της τον Οzzy Osborne από το 2009 που συνεργάζεται μαζί του.

Ένας από τους πιο γνωστούς κιθαρίστες της heavy metal μουσικής θα είναι εκείνος, ο οποίος θα δώσει στο κοινό της Ευρώπης τους βαθμούς που θα προκύψουν από την ψηφοφορία του κοινού της Ελλάδας αλλά και της κριτικής ειδικής επιτροπής από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγ. Παρασκευή.

Ο Κώστας Καραμητρούδης, για τους φίλους της ροκ μουσικής Gus G, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου του 1980. Μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας και όσοι είναι λάτρεις της heavy metal στον πλανήτη τον ξεχωρίζουν και τον εκτιμούν.

Από 9 ετών κατάλαβαν όλοι το χάρισμα του στη κιθάρα ενώ ήδη στα 17 του γράφτηκε στο διάσημο μουσικό κολλέγιο του Μπέρκλεϊ στη Βοστώνη. Δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις σπουδές του, παρά το γεγονός ότι είχε και υποτροφία, επειδή συνειδητοποίησε ότι δεν τον ενδιέφεραν οι ακαδημαϊκές γνώσεις αλλά το να ζήσει την εμπειρία.

Είναι ένας από τους νεότερους μουσικούς της heavy-metal που έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο την κιθαριστική τεχνική. Έχει παίξει σε πολλές μουσικές μπάντες όπως Mystic Prophecy, Nightrage, Arch Enemy και Dream Evil.

Έχει πραγματοποιήσει guest εμφανίσεις με διάφορους καλλιτέχνες, όπως παίζοντας σόλο-κιθάρα στα τραγούδια «Felonies of the Christian Art» και «Life Deprived» των Old Man’s Child, στο άλμπουμ In Defiance of Existence, και στο άλμπουμ Gallows Gallery των γιαπωνέζων Sigh.

Ο Ozzy Osbourne τον επέλεξε ανάμεσα σε πολλούς μουσικούς για βασικό του κιθαρίστα και έκτοτε περιοδεύει μαζί του αν και τον χαρακτηρίζει τρελλάρα.

Έχει δημιουργήσει τη δική του μπάντα τους Firewind στην οποία για όσους γνωρίζουν συμμετέχει και ο σύντροφος της Ευρυδίκης, Μπομπ Κατσιώνης.

Μία πράγματι "εναλλακτική" πρόταση φέτος από την ΕΡΤ ενώ και στην κριτική επιτροπή που θα βαθμολογήσει όλα τα τραγούδια της 64ης Γιουροβίζιον μετέχει και μία καταξιωμένη λυρική ερμηνεύτρια από το χώρο της όπερας, η Ειρήνη Καράγιαννη.