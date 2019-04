Το νέο άλμπουμ του Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφορεί στις 14 Ιουνίου 2019

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν, που πέρασε το 2018 στο Μπρόντγουεϊ, με ένα σόου που παρουσίαζε σε ένα μικρό θέατρο, ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία, την 14η Ιουνίου, του 19ου άλμπουμ του, με τον τίτλο Western Stars και με «επιρροές από τη μουσική ποπ της νότιας Καλιφόρνιας».

Έπειτα από τρεις ημέρες συνεχών αναρτήσεων φωτογραφιών της αμερικανικής ερήμου, όπου δέσποζε ο λαμπερός ήλιος της, οι κάκτοι της και οι άδειοι δρόμοι της, μπήκε τέλος στην αγωνία των θαυμαστών του διάσημου καλλιτέχνη με την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση.

Το πρώτο τραγούδι του δίσκου με τον τίτλο «Hello Sunshine» και το κλιπ του θα αποκαλυφθούν γύρω στις 07.00 το πρωί της Παρασκευής ώρα Ελλάδος.

Το άλμπουμ Western Stars, στο εξώφυλλο του οποίου δεσπόζει ένα άγριο άλογο, θα περιλαμβάνει 13 τραγούδια: "Hitch Hikin'", "The Wayfarer", "Tucson Train", "Western Stars", "Sleepy Joe's Caf?", "Drive Fast (The Stuntman)", "Chasin' Wild Horses", "Sundown", "Somewhere North of Nashville", "Stones", "There Goes My Miracle", "Hello Sunshine" και "Moonlight Motel".

Πηγή: ΑΠΕ