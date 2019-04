Σαρλίζ Θερόν, Αλαντίν, Γκοτζίλα, Κ. Ριβς, X Men, Έλτον Τζον και Πόκεμον καταφθάνουν στις σκοτεινές αίθουσες μετά το Πάσχα

Με το πολυαναμενόμενο & πολυδιαβασμένο 3ωρο φινάλε των «Εκδικητών» της Μάρβελ, «Avengers, endgame» να πρωτοστατεί το φετινό Πάσχα, στις σκοτεινές αίθουσες και να εκτιμάται ότι θα κάνει ρεκόρ εισπράξεων παγκοσμίως, για τη συνέχεια και δη το μήνα Μάιο έχουν προγραμματιστεί κι άλλα δυνατά νέα φιλμ που δεν δείχνουν να «φοβούνται» μήτε εκλογές, Eurovision & Champions league μήτε τη ζέστη μιας και το καλοκαιράκι είναι πια κοντά.

Μετά λοιπόν το Πάσχα αναμείνατε στις αίθουσες το «Teen Spirit» του Μαξ Μινγκέλα από τους παραγωγούς του «La La land» με την κουκλίτσα Ελ Φάνινγκ να μας δείχνει εδώ και το τραγουδιστικό της ταλέντο ως νέα πολλά υποσχόμενη καλλιτέχνιδα που πάει σε τάλεντ σώου και ξεχωρίζει ενώ στο πλευρό της στέκεται ένας αλκοολικός μάνατζερ (στο ρόλο ο Κροάτης Ζλάτκο Μπούριτς). Το φιλμ που ξεκίνησε αρκετά μέτρια στο Αμερικάνικο box office περιλαμβάνει καινούρια τραγούδια από Άνι Λένοξ, Κέιτι Πέρι, Αριάνα Γκράντε, Sigrid, κ.α. (από 2 Μαΐου 2019).

Την ίδια ημερομηνία ήταν να κυκλοφορήσει και «Ο Παραλίας – Beach bum» του Χάρμονι Κορίν με τον Μάθιου Μακόναχι αλλά πήρε εκ νέου αναβολή από την εταιρεία διανομής Odeon.

Αν είστε της μουσικής βιογραφίας τότε μετά την τεράστια επιτυχία και τα 4 Όσκαρ του «Bohemian Rhpasody» για τον Φρέντι Μέρκιουρι, μας έρχεται 30 Μαΐου 2019 το «Rocketman» του Ντέξτερ Φλέτσερ με τον Τάρον Έγκερτον σ’ ένα ρόλο του φαντεζί ποπ ροκ σταρ Έλτον Τζον ή Ρέτζιναλντ όπως ήταν το αληθινό μικρό του όνομα. Στο πλάι του Έγκερτον που δείχνει πειστικός ως Έλτον Τζον, ένας πολυβραβευμένος καλλιτέχνης με Γκράμι, Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα έως και Τόνι που ήταν ο αγαπημένος τραγουδιστής της αλησμόνητης princess Νταιάνα, παίζουν ο Τζέιμι Μπελ και η γλυκιά Μπράις Ντάλας Χάουαρντ του «Jurassic world» και του νέου «Pete’s dragon».

Μας φάνηκε αρκετά αστεία και με «χημεία» μεταξύ των πρωταγωνιστών και την αναμένουμε με ενδιαφέρον. Ο λόγος για το «Long shot» του Τζόναθαν Λιβάιν με την Σαρλίζ Θερόν ως υπουργό των εξωτερικών που συνάπτει δεσμό μ’ έναν άνεργο δημοσιογράφο, κρυφοερωτευμένο μαζί της από παλιά (στο ρόλο ο Σεθ Ρόγκεν). Το φιλμ θα ντεμπουτάρει στις αίθουσες από 9 Μαΐου 2019.

Στα δυνατά μεταπασχαλινά «χαρτιά» και η νέα ταινία του «John Wick 3, parabellum» με τον Κιάνου Ριβς ως επαγγελματία δολοφόνο που θέλει να "καθαρίσει" και να αποσυρθεί αλλά δεν τον αφήνουν. Εδώ στην κυριολεξία θα βρεθεί μόνος εναντίον όλων που θέλουν να τον εξοντώσουν. Παίζει και η Χάλε Μπέρι και ο Ίαν ΜακΣέιν (από 16 Μαΐου 2019).

Ακόμα 30 Μαΐου καταφθάνει ο νέος «Godzilla, King of the monsters – Ο Βασιλιάς των τεράτων» του Μάικλ Ντόχερτι με Σάλι Χόκινς και Μίλι Μπόμπι Μπράουν με τις θετικές εντυπώσεις της προηγούμενης ταινίας να δημιουργούν προσδοκίες και για τη νέα παραγωγή ενώ 13 Ιουνίου 2019 από την Tanweer θα δούμε την 1η live action ταινία με ήρωα ένα χαριτωμένο πόλεμο. Τίτλος της, «Πόκεμον Ντετέκτιβ Πίκατσου» σε σκηνοθεσία Ρομπ Λέτερμαν με τον Ράιαν ρέινολντς του «Deadpool» να δανείζει τη φωνή του ενώ παίζει και ο νεαρός Justin Simth. H ταινία θα παιχθεί και σε 3d.

Υψηλές εμπορικές προσδοκίες και δικαιολογημένα έχει και η live action εκδοχή του μυθικού «Aladdin» με το μαγικό λυχνάρι (από 23 Μαΐου 2019) της Ντίσνει σε σκηνοθεσία του Γκάι Ρίτσι με τους Μένα Μασούντ, Ναόμι Σκοτ και τον Γουίλ Σμιθ ως το τζίνι.

Βέβαια ήδη θα γνωρίζετε πως 6 Ιουνίου 2019 έρχεται και η επική αναμέτρηση των «X Men, O Mαύρος Φοίνικας» του Σάιμον Κίνμπεργκ με τη Φίνιξ – η Σόφι Τέρνερ του πολύκροτου και σαρωτικού Game of thrones να είναι το βασικό πρόσωπο και η νέμεσις των mutants υπερηρώων X Men. Παίζουν και οι Μάικλ Φασμπέντερ, τζέιμς Μακ Αβόι, Τζένιφερ Λόρενς, Τζέσικα Τσαστέιν, Nίκολας Χουλτ. Όπως δείχνουν τα πράγματα άλλη μία υπερηρωική «σειρά» φτάνει για την ώρα στο τέλος της.

Τέλος με το καλοκαίρι προ των πυλών, και με ταινίες όπως το νέο «Spiderman, far from home» με τον Τομ Χόλαντ και τον Τζέικ Γκίλενχαλ (19/7), το νέο φιλμ του βραβευμένου με Όσκαρ Ντάνι Μπόιλ «Yesterday» με τη Λίλι Τζέιμς (27/6 από την Tulip) & το νέο φιλμ του "Fast & Furious, Hobbs & Shaw" σε σκηνοθεσία David Leitch με τους Ντουέιν Τζόνσον, Τζέισον Στάθαμ, Ίντρις Έλμπα και Βανέσα Κίρμπι (29/8) να προγραμματίζονται για έξοδο, έχετε κατά νου και κάποια οικογενειακά φιλμ όπως το «Dog’s journey» με τον Ντένις Κουέιντ (16/5), το «Απίθανο ταξίδι ενός φακίρη» στις 23/5, τον «Αξιαγάπητο κύριο Τροχίδη – Raoul Tabourin», το παιδικό «Τα ασχημογλυκούλια» (από 9 Μαΐου) που εκτυλίσσεται στην Ασχημούπολη, το μέρος όπου ζουν όλες οι αταίριαστες, παρατημένες και ατελείς κούκλες που δεν φτάνουν ως παιχνίδια στα παιδιά, την έκπληξη από την Κύπρο που συγκίνησε και βραβεύτηκε πέρυσι στο Φεστιβάλ της Τραιμπέκα, «Φυγαδεύοντας τον Χέντριξ» του 44χρονου Μάριου Πιπερίδη μ’ ένα σκυλάκο που περνάει στα κατεχόμενα της Κύπρου δημιουργώντας ένα…παράξενο μπλέξιμο και κάποια θρίλερ.

Από θρίλερ προγραμματίζονται το «Polaroid», ένα φιλμ υπερφυσικού τρόμου με επίκεντρο μία vintage φωτογραφική πολαρόιντ που…σπέρνει το θάνατο, το «Brightburn, ζωντανή κόλαση» του David Yarovesky και με παραγωγό τον James Gunn του «Guardians of the galaxy» που προμοτάρεται ως ένα υπερηρωικό φιλμ τρόμου και η «Anabelle comes home» σε σκηνοθεσία Gary Dauberman με τον Πάτρικ Γουίλσον. Το συγκεκριμένο φιλμ φιγουράρει ως σίκουελ του «Anabelle» του 2014 με την περίεργη αυτή, δολοφονική κούκλα. Δεν λείπουν και οι σινεφίλ πινελιές όπως το σκεπτόμενο sci fi φιλμ «High life» της βετεράνου Κλερ Ντενί με την Ζιλιέτ Μπινός και τον Ρόμπερτ Πάτινσον και το Τούρκικο «Το πραξικόπημα» που διακρίθηκε στο Φεστιβάλ της Bενετίας (από 2/5 από τη Neo Films).

Tέλος στις πρεμιέρες του Μαΐου και μία ελληνική, το «Sugartown για μία χούφτα ψήφους» του Κίμωνα Τσακίρη, συνέχεια του προηγούμενου, επιτυχημένου φιλμ που είχε επίκεντρο τον Δήμαρχο Ζαχάρως που έψαχνε νύφες στην ανατολική Ευρώπη για τα ανύπαντρα παλικάρια της περιοχής του.

Επίσης να μην παραλείψουμε και την κωμική περιπέτεια "The Hustle - Η Κομπίνα" με τις Αν Χάθαγουει και Ρέμπελ Γουίλσον που θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα στις 6 Ιουνίου από την Tulip.

Τα περισσότερα από τα προαναφερόμενα φιλμ αναμένονται για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ