"Έπεσαν" σήμερα οι υπογραφές για για τη διαμόρφωση των Παλαιών Σφαγείων σε πολυχώρο πολιτισμού

Yπεγράφη σήμερα η σύμβαση με τον ανάδοχο εταιρεία για τη διαμόρφωση του χώρου των Παλαιών Σφαγείων σε πολυχώρο πολιτισμού, με το έργο SPARC. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου , στόχος της διαμόρφωσης του πολυχώρου είναι η ανάδειξη του Καρναβαλιού και της δημιουργικής ζωντάνιας του. Σύμφωνα με την μελέτη, θα υπάρχουν δραστηριότητες ψυχαγωγίας, παιχνιδιού, δημιουργικής απασχόλησης και επιμόρφωσης για κάθε ηλικία, ενώ θα δημιουργηθούν μεταξύ άλλων, χώροι εκπαίδευσης, κατασκευής και αναπαραγωγής και παρουσίασης καρναβαλικών δημιουργιών, στολών, καπέλου, μάσκας και άλλων κατασκευών, δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με έμφαση στο Καρναβάλι και τον Καραγκιόζη.

Πιο συγκεκριμένα θα διαμορφωθούν οι εξής χώροι:

Κτίρια διοίκησης.

Χώρος προβολής του Πατρινού Καρναβαλιού

Χώρος προβολής της ιστορίας του Καραγκιόζη και παρουσίαση του τρόπου εργασίας δημιουργού φιγούρων του Καραγκιόζη

Χώρος παρουσίασης καρναβαλικών δημιουργιών, στολών, καπέλου, μάσκας και άλλων κατασκευών, με παρουσίαση της δουλειάς των δημιουργών σε πραγματικό χρόνο.

Χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με έμφαση στο καρναβάλι και το Καραγκιόζη

Χώρος παρουσίασης της διαδικασίας κατασκευής και αναπαραγωγής προϊόντων των δημιουργών σε τρισδιάστατη απεικόνιση. (3D scanning- 3D printing)

Πολυχώρος εκδηλώσεων

Χώρος περιοδικών εκθέσεων συνυφασμένων με τις δράσεις του έργου.

Η μελέτη για τη διαμόρφωση του χώρου εκπονήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.Υπολογίζεται ότι ο πολυχώρος θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία τον Ιανουάριο του 2020.

Το έργο SPARC («Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets») χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 2.416.335,00 €, για το σύνολο και των πέντε εταίρων. Ο Δήμος Πατρέων είναι ο συντονιστής εταίρος του έργου. Οι άλλοι εταίροι είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας από Ελλάδα και δύο Ιταλοί εταίροι, ο Σύνδεσμος Θεάτρων της Απούλιας και η Περιφέρεια της Απούλιας. Ως συνδεδεμένος εταίρος είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Πατρινό Καρναβάλι.

Τη σύμβαση υπέγραψε εκ μέρους του Δήμου, ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης.