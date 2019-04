Φεστιβάλ Καννών: Αυτές είναι οι 19 ταινίες του φετινού διαγωνιστικού τμήματος

Οι τελευταίες ταινίες των σκηνοθετών Πέδρο Αλμοδόβαρ, Αρνό Ντεπλεσέν, Κεν Λόουτς, Ξαβιέ Ντολάν, Τέρενς Μάλικ και των αδελφών Νταρντέν θα μετάσχουν στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του 72ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Καννών που θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 25 Μαΐου 2019, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του φεστιβάλ, ο Τιερί Φρεμό.

Συνολικά, δεκαεννέα (19) ταινίες θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Φοίνικα – Palm d’ Or των Καννών. Η πολυαναμενόμενη τελευταία ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο "Once Upon A Time In Hollywood" (Κάποτε στο Χόλιγουντ) με τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Μπραντ Πιτ "δεν είναι έτοιμη", ανακοίνωσαν οι οργανωτές, παρότι το Φεστιβάλ διατηρεί πάντα τη δυνατότητα να συμπεριλάβει μια ταινία στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Παρατίθεται στη συνέχεια ο κατάλογος των 19 ταινιών που θα διαγωνιστούν για τον Χρυσό Φοίνικα, που ανακοίνωσε ο Τιερί Φρεμό. Η λίστα μπορεί να συμπληρωθεί έως την έναρξη του Φεστιβάλ.

- "The Dead Don't Die" του Τζιμ Τζάρμους (ΗΠΑ)), θα προβληθεί στην έναρξη του φεστιβάλ

- "Dolor y Gloria" (Πόνος και Δόξα) του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Ισπανία)

- "Il Traditore" του Μάρκο Μπελόκιο (Ιταλία)

- "Nan fang che zhan de ju hui" (Wild Goose Lake) του Ντιάο Γινάν (Κίνα)

- "Gisaengchung" (Παράσιτο) του Μπονγκ Τζουν-Χο (Νότια Κορέα)

- "Le jeune Ahmed" των Ζαν-Πιερ και Λυκ Νταρντέν (Βέλγιο)

- "Roubaix, une lumiere" του Αρνό Ντεπλεσέν (Γαλλία)

- "Atlantique" του Ματί Ντιοπ (Γαλλία/Σενεγάλη)

- "Μatthias et Maxime" του Ξαβιέ Ντολάν (Καναδάς)

- "Little Joe" της Τζέσικα Χάουσνερ (Αυστρία)

- "Sorry we missed you" του Κεν Λόουτς (Βρετανία)

- "Les miserables" (Οι Άθλιοι) του Λαντζ Λι (Γαλλία)

- "A hidden life" του Τέρενς Μάλικ (ΗΠΑ)

- "Bacurau" των Κλεμπέρ Μεντόντσα Φίλο και Τζουλιάνο Ντορνέλες (Βραζιλία)

- "La Gomera" του Κορνέλιου Πορουμπόιου (Ρουμανία)

- "Frankie" του Άιρα Σακς (ΗΠΑ)

- "Portrait de la jeune fille en feu" της Σελίν Σιαμά (Γαλλία)

- "It must be heaven" του Παλαιστίνιου Ελία Σουλεϊμάν

- "Sibyl" της Ζιστίν Τριέ (Γαλλία).

Πηγή: ΑΠΕ

*Η αφίσα του φετινού Φεστιβάλ των Καννών είναι αφιερωμένη στην εκλιπούσα Γαλλοβελγίδα σκηνοθέτιδα Ανιές Βαρντά.