Ο Roger Waters των Pink Floyd καλεί την Κατερίνα Ντούσκα να μην πάει στην Eurovision - Το μήνυμα στα Ελληνικά

O Roger Waters, ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd και ένας από τους γνωστότερους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο διεθνές κίνημα BDS, το παγκόσμιο κίνημα για καμπάνιες μποϊκοτάζ, απόσυρσης επενδύσεων και κυρώσεων κατά του Ισραήλ, και στον αγώνα των Παλαιστινίων για Ανθρώπινα Δικαιώματα, σε μήνυμά του, μέσω βίντεο, καλεί την Κατερίνα Ντούσκα να αποσυρθεί από την διοργάνωση της Eurovision 2019, η οποία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ (14-18 Μαΐου 2019).

Ο Waters τον περασμένο Μάρτιο είχε απευθυνθεί στους 42 φιναλίστ της Eurovision 2019 καλώντας τους να μην συμμετάσχουν στην φετινή διοργάνωση και να γίνουν «ο ένας ή η μία» (are you the ONE) που θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό. Σε βίντεο προς την Κατερίνα Ντούσκα, της λέει: «Κατερίνα, το να πας εκεί στο Ισραήλ θα ήταν ένα μεγάλο λάθος νομίζω. Είσαι εσύ η μία;».

Μαζί με τον Roger Waters, το BDS Greece καλεί την εκπρόσωπο της Ελλάδας στον διαγωνισμό να κάνει το βήμα και να αρνηθεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό στο Τελ Αβίβ. Αντ' αυτού, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το BDS Greece, «την καλούμε να έρθει να ερμηνεύσει το τραγούδι της "Better Love" στην συναυλία που διοργανώνεται την Κυριακή 5 Μαΐου στο Gagarin205 με τίτλο "Φέτος δεν πάμε Eurovision-στηρίζουμε ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ" με συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων.

AΠΕ - ΜΠΕ