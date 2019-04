Ο Σεργκέι Λαζάρεφ έκλεψε τις εντυπώσεις στο MadWalk 2019 -ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Tο καλύτερο act όπως σχολιάστηκε έκανε ο Ρώσος ποπ σταρ Sergey Lazarev στο φετινό Mad Walk 2019 που παρουσίασε η Πατρινή τοπ μόντελ Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Ο γοητευτικός Ρώσος καλλιτέχνης που είχε εντυπωσιάσει εκπροσωπώντας τη Ρωσία στην Γιουροβίζιον του 2016 καταλαμβάνοντας και την 3η θέση, παρουσίασε στο MadWalk 2019 by Serkova Crystal Pure, το κομμάτι «Scream» με το οποίο πάει φέτος στη Γιουροβίζιον στο Τελ Αβίβ (δοκιμάζει για 2η φορά την τύχη του και δεν αποκλείεται αυτή τη φορά να τα καταφέρει όπως είχε γίνει με τον συμπατριώτη του Ντίμα Μπιλάν).

Ο Λαζάρεφ παρουσίασε το «Scream» με τους Wolves Gymnastics Team κι όπως σχολιάστηκε το act του Ρώσου καλλιτέχνη ήταν το καλύτερο της βραδιάς μαζί με αυτό της Ελένης Φουρέιρα.

To κομμάτι "You Are the Only One" στη Γιουροβίζιον του 2016, είχαν γράψει οι Philipp Kirkorov, John Ballard, Ralph Charlie & ο Έλληνας συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος.