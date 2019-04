Νίκος Ιωάννου: Ο mr delivery.gr της Πάτρας μιλάει στο thebest στην εποχή των online deals εκατομμυρίων ευρώ

Είναι ο άνθρωπος που δεν θα ακούσεις να παραγγέλνει. Θα δεις μόνο να πληκτρολογεί και να δίνει ηλεκτρονικά την παραγγελία. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά στην περίπτωση του Νίκου Ιωάννου, δεδομένου ότι είναι ο πρώτος στην Ελλάδα και από τους πρώτους στην Ευρώπη, ο οποίος υλοποίησε την ιδέα της online παραγγελίας. H αρχή έγινε το 2006 από την Πάτρα και το patrasdelivery.gr, το οποίο από το 2011 έχει μετεξελιχθεί στο γνωστό delivery.gr, με 2.500 επιχειρήσεις εστίασης και καφέ στην πλατφόρμα, σε όλη την Ελλάδα.

Παρόλα αυτά δεν επαναπαύεται, ούτε ο ίδιος ούτε ο Κώστας Κλαμπανάς, εκ των συνεργατών του και τα επόμενα βήματα θα φέρουν το delivery.gr και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας σε φαρμακεία, super market και περίπτερα.

Το thebest.gr τον συνάντησε στην «καρδιά» της επιχείρησης στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, σε μια εποχή όπου πλέον στον τομέα του online delivery σημειώνεται το ένα οικονομικό ρεκόρ μετά το άλλο. Έχουν γίνει εξαγορές ελληνικών startups στον χώρο, που ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, με τον ίδιο να έχει δεχτεί τρεις προτάσεις εξαγοράς από εταιρείες του εξωτερικού.





Της Ελευθερίας Μακρυγένη

Φωτογραφίες Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος

Μπορεί σήμερα εν έτει 2019 να φαίνεται απλό και συνηθισμένο να έχεις κατεβάσει στο κινητό σου την εφαρμογή delivery.gr και να δίνεις την παραγγελία σου, αλλά πριν λίγα σχετικά χρόνια αυτό ήταν πρωτόγνωρο. Και την πρωτοπορία τη συνέλαβε ο Νίκος Ιωάννου. Λίγο η ανάγκη για οργάνωση την οποία δεν είχε εκτός του υπολογιστή, πολύ περισσότερο το «κομπιουτερίστικο» παρελθόν του, από τα 5 μόλις χρόνια του στην Κω, το οποίο οφείλει στον πατέρα του Κώστα, οδήγησαν στο να βρεθεί η ιδέα και στο να τεθεί σε εφαρμογή.

«To 2006 αυτό που ουσιαστικά κάναμε ήταν να βάζουμε καταλόγους on – line. Τότε ήταν η περίοδος που έφτιαχναν site για να εντάξουν ειδήσεις, ζώδια, τα πάντα. Η ιδέα μου ήταν να δημιουργήσουμε ένα site μόνο για φαγητό, ούτως ώστε ο κόσμος όταν θέλει να φάει να σκέφτεται μόνο patrasdelivery.gr. Aυτό που έβλεπες ήταν τα μενού, δεν μπορούσες ακόμα να παραγγείλεις ηλεκτρονικά. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα, το οποίο είχε πίσω του τεχνικές δυσκολίες, γιατί το internet δεν ήταν γρήγορο. Απαιτείτο δουλειά για να φαίνεται ο κατάλογος, ως προς τη μικρότερη δυνατή χωρητικότητα ούτως ώστε να είναι δυνατό να μεταφερθεί από τις απλές γραμμές internet, που υπήρχαν τότε».

Το 2008 ο Νίκος Ιωάννου και οι συνεργάτες του δημιουργούν την πρώτη ηλεκτρονική παραγγελία στη χώρα στο patrasdelivery.gr και ακολουθούν τα athensdelivery.gr και thessalonikidelivery.gr (2009).

Πώς όμως «πήγαινε» η on –line παραγγελία στα καταστήματα σε μια εποχή που δεν είχαν οι καταστηματάρχες ηλεκτρονικούς υπολογιστές; O τρόπος ήταν «πολύ αναρχικός» μας λέει ο Νίκος Ιωάννου. Aυτό ήταν ένα πρόβλημα που συνολικά το αντιμετώπισαν και το έλυσαν σε δύο χρονικές περιόδους. «Το 2008 στέλναμε την on –line παραγγελία με sms στο κινητό του καταστηματάρχη. Αυτό όμως το σύστημα δεν δούλεψε για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έβλεπαν τα μηνύματα, δεν κοιτούσαν το κινητό . Στη συνέχεια αυτό αντικαταστάθηκε με μια τεχνολογία τηλεπικοινωνιών, το click to call.

Βάζεις το τηλέφωνό σου στο delivery.gr και το σύστημα καλεί στο τηλέφωνο του εστιατορίου που θες και έδινες την παραγγελία. Αυτό μπήκε στη θέση της on-line παραγγελίας μια και ο κόσμος δεν ήταν ακόμα έτοιμος γι΄αυτό. To 2009 με τον ανταγωνισμό, όπου στην ουσία όλοι κάναμε εκπαίδευση της αγοράς και ενώ ο κόσμος στη συνέχεια ήταν έτοιμος να παραγγείλει ηλεκτρονικά, (τότε είχα το μεγαλύτερο δίκτυο εστιατορίων), πάλι δεν είχαν υπολογιστή τα καταστήματα. Και κάναμε το εξής. Παραγγέλνεις κανονικά και από πίσω υπάρχει μια τεχνολογία η οποία μετατρέπει την παραγγελία από text σε speech, ρομπότ δηλαδή, το οποίο παίρνει τηλέφωνο τον καταστηματάρχη και του δίνει την παραγγελία και ο καταστηματάρχης κάνει όλη τη διαχείριση από την τηλεφωνική συσκευή του. Αυτή η τεχνολογία υπάρχει ακόμα και σήμερα ουσιαστικά για λόγους ασφάλειας ότι η παραγγελία θα παραδοθεί επιτυχώς. Αν δεν την αποδεχτεί άμεσα από τον υπολογιστή το κατάστημα την παραγγελία, το ρομποτάκι παίρνει τηλέφωνο και ενημερώνει».

Το παρελθόν με τα computer - Πώς ξεκίνησαν όλα

«Είμαι χρήστης υπολογιστή 37 χρόνια. Από 5 ετών, στην Κω. Έχω έναν πατέρα αρκετά ψαγμένο στο κομμάτι αυτό, στην εποχή του, μαθηματικός ήταν ο ίδιος. Θυμάμαι ότι ήμουν 8 ετών και στο σπίτι είχαμε δύο υπολογιστές. Τον δικό μου και τον δικό του. Ο δικός του ήταν πιο δυνατός και έβαζα κι εγώ το χέρι μου. (γέλια). Δεν θυμάμαι ποτέ τη ζωή μου χωρίς υπολογιστή. Στα 10 ήμουν προγραμματιστής».

Αυτό όμως δεν έφτανε για να τον οδηγήσει στο delivery.gr. Υπήρχε και ένα άλλο δεδομένο. «Σαν φοιτητής δεν έβρισκα τους καταλόγους. Ήμουν πολύ οργανωμένος μέσα στον υπολογιστή αλλά πολύ ανοργάνωτος έξω από αυτόν και λέω τι ωραία όπως ψάχνω στον Η.Υ και βρίσκω τις μουσικές μου, να βρίσκω και φαγητό. Αφού το έχω εγώ ανάγκη θα το έχουν και άλλοι».

Το online delivery αποδεικνύεται μια αγορά που γεννήθηκε και άνθισε μέσα στην κρίση. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πρόκειται για την πιο αναπτυσσόμενη αγορά στη χώρα και εκτιμάται ότι φέτος οι παραγγελίες θα φτάσουν τα 500 εκ. ευρώ.

Επίσης έγινε εξαγορά τριών ελληνικών startups του είδους, πολλών εκατομμυρίων ευρώ από εταιρεία με έδρα το Βερολίνο.

Ο Νίκος Ιωάννου επίσης είχε δεχτεί στο παρελθόν τρεις προτάσεις εξαγοράς από ξένη εταιρεία.

«To online delivery είναι σίγουρα μια αγορά που προχωράει δυναμικά. Υπήρξαν προτάσεις στο παρελθόν οι οποίες δεν προχώρησαν για διαφόρους λόγους που αφορούσαν περισσότερο την οικονομική κατάσταση της χώρας την συγκεκριμένη περίοδο που έγιναν. Σίγουρα είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες αλλά ο πρώτος στόχος είναι να κάνεις την δουλειά σου όσο πιο σωστά γίνεται και να έχεις μια επιχείρηση που πορεύεται ανοδικά».

H Πάτρα

Στην Πάτρα μετακινείται με ποδήλατο κάτι που αγαπούν να κάνουν οι κάτοικοι της Κω και είναι μια πόλη που τον έχει κερδίσει στα εξής σημεία:

«Έχει πολλά καλά, πέρα από τη θάλασσα, έχει μικρές αποστάσεις όλα γίνονται γρήγορα και επίσης έχει πολύ καλό έμψυχο υλικό σε επίπεδο τεχνολογίας, προγραμματιστές κλπ, λόγω του Πανεπιστημίου».

Οι μνήμες από την Κω

«Το να μεγαλώνεις σε ένα νησί, ιδιαίτερα την περίοδο των 80΄s και 90΄s ζεις μια διαφορετική ελευθερία. Αισθάνεσαι πως όλο το νησί σου ανήκει . Η αλήθεια είναι όμως ότι η ελευθερία σου τελειώνει εκεί που αρχίζει η θάλασσα. Αλλά αυτό δεν το ξέρεις. Από την Κω έχω κρατήσει μόνο όμορφες στιγμές. Μεγάλωσα σε μια πολύ δεμένη οικογένεια αλλά και σε μια ευρύτερη οικογένεια, με πολύ ωραίους παππούδες, θείους. Πέρασα πολύ ωραία παιδικά χρόνια, με όμορφες αληθινές παρέες.

Το γεγονός ότι το νησί είναι τόσο κοντά στην Τουρκία, έχουμε μάθει να ζούμε με Έλληνες μουσουλμάνους. Σαν πιτσιρικάς στο Δημοτικό είχα μουσουλμάνο παιδικό φίλο. Ωστόσο η περίοδος με τα Ίμια ήταν ζόρικη. Ήμουν εκεί, τελείωνα το σχολείο και θυμάμαι να παίρνουν τον πατέρα μου επιστράτευση. Η συνύπαρξη όμως είναι ειρηνική, πέρα από τις περιόδους κρίσης που τις ζεις πιο έντονα. Γενικότερα είναι μαγικό να κοιτάς απέναντι από την Κω κι να λες εδώ αλλάζει ήπειρος, δεν είναι απλά μια άλλη χώρα. Είναι συγκλονιστικό».

O Nίκος Ιωάννου έκανε το master και το διδακτορικό του στην Πάτρα σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αλλά και ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.