Στις 2/5 στην Ελλάδα το Γαλλοβελγικό φιλμ "Αγάπη Είναι - C’est Ça l’Amour"

Η One from the Heart θα διανείμει τη νέα ταινία της Κλερ Μπερζέ με τίτλο «Αγάπη Είναι - C’est Ça l’Amour/Real Love)». Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ της Βενετίας, στο τμήμα Giornate degli Autori όπου και απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Στη συνέχεια διακρίθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας & Ανδρικής Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Les Arcs ενώ συμμετείχε και στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ζυρίχης στην Ελβετία καθώς και στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας.

Tο 2014, η Κλερ Μπερζέ είχε κερδίσει τη Χρυσή Κάμερα (Camera d’Or) στο Φεστιβάλ Καννών ως συν-σκηνοθέτιδα της ταινίας «Party Girl» και δίκαια συγκαταλέγεται στις πιο σπουδαίες γυναικείες φωνές του σύγχρονου Γαλλικού σινεμά.

Το φιλμ θα βγει στις αίθουσες στις 2/5/2019.

Στην ταινία, παραγωγής Γαλλίας και Βελγίου, πρωταγωνιστεί ο σπουδαίος Βέλγος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μπουλί Λανέρ, που δίνει μια εκπληκτική ερμηνεία ως ένας πατέρας που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τις έφηβες κόρες του και τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του μετά την απόφαση της συζύγου του να χωρίσουν. Βρισκόμαστε στην πόλη Φορμπάχ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία.

Από τότε που η σύζυγος του αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, ο Μάριο μεγαλώνει μόνος του τις κόρες του. Η Φρίντα, 14 χρονών, τον κατηγορεί ότι είναι δική του ευθύνη που έφυγε η μητέρα της. Η Νίκι, 17 χρονών, ονειρεύεται την ανεξαρτησία της. Ταυτόχρονα, ο Μάριο περιμένει τη σύζυγο του να επιστρέψει.

Η Μπερζέ, χρησιμοποιώντας πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία και αξιοποιώντας ευρηματικά το μικρόκοσμο μιας μικρής γαλλικής πόλης, δημιουργεί μια συγκινητική σπουδή πάνω στην πατρότητα, αλλά και στις διαφορετικές ερμηνείες και εκφάνσεις της αγάπης και τα όριά της σε σχέση με την ελευθερία.

Η κριτική επιτροπή στο Φεστιβάλ Βενετίας περιέγραψε την ταινία ως «μια ιστορία που καθηλώνει γύρω από τις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, είτε πρόκειται για το τέλος ενός γάμου είτε για μια ερωτική απογοήτευση για πρώτη φορά. Επιλέξαμε την ταινία για την τρυφερότητά της και για την σκηνοθετική μαεστρία της Κλερ Μπερζέ».

«Η Κλερ Μπερζέ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη νέα της ταινία μετά το Party Girl. Η ταινία Αγάπη Είναι αποτελεί άλλη μία απόδειξη για την ποιότητα της νέας γενιάς Γαλλίδων σκηνοθέτιδων. Με την Μπερζέ να μοιράζεται την ενσυναίσθηση, την φοβερή αίσθηση του χώρου και τη νατουραλιστική προσέγγιση των Σελίν Σιαμά και Κατέλ Κιλεβερέ, και συμπεριλαμβάνοντας μια ερμηνεία με μεγάλη καρδιά από τον Μπουλί Λανέρ, η ταινία είναι σίγουρο ότι θα βρει το κοινό της. Οι συναισθηματικές εντάσεις μεταξύ των ηρώων είναι ειλικρινείς και βαθιά συγκινητικές». - Screen

«Το μικρό θαύμα της ταινίας, είναι ότι ο Μάριο (Μπουλί Λανέρ, ερμηνεύοντας έναν αδέξιο αλλά με καλές προθέσεις χαρακτήρα) θα βρει τελικά το φως στην άκρη του τούνελ, χωρίς η Κλερ Μπερζέ να πέφτει στην παγίδα της ταινίας καταγγελίας για την κρίση και την σκληρότητα της ζωής για τον σύγχρονο άνδρα». Libération

«Ο Μπουλί Λανέρ είναι εξαιρετικός, γεμάτος τρυφερότητα σε αυτό το ανατρεπτικό πορτρέτο πατρότητας που επιβεβαιώνει το ταλέντο της Κλερ Μπερζέ». Première

«Συνολικά, μια ταινία σαν ένα χάρτινο λουλούδι οριγκάμι που ανοίγει τα πέταλα του σιγά σιγά». Le Nouvel Observateur

«Μια ταινία φτιαγμένη από μια γυναίκα που τιμά την ανδρική ευαισθησία, χάρις στο πορτρέτο ενός πατέρα ο οποίος, ανάμεσα στην εγκαρδιότητα και την σύγχυση, μαθαίνει να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του μετά την αναχώρηση της συζύγου του». - aVoir-aLire.

Το φιλμ ενδεχομένως να έρθει & στην Πάτρα.