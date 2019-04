Η Πατρινή Ηλιάνα Παπαγεωργίου μας αποκαλύπτει τη «γυμνή αλήθεια» της

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρουσίασε πρόσφατα τα «Μadwalk». Όπως ήταν λογικό το μοντέλο από την Πάτρα, είχε αρκετό στρες εκείνη τη βραδιά αλλά όλα πήγαν τέλεια.

Έτσι αποφάσισε να κάνει με ανάρτησή της στο Instagram έναν απολογισμό της βραδιάς και να ανεβάσει μια φωτογραφία της, πέρα από τα στερεότυπα της ομορφιάς.

«Ορίστε λοιπόν αυτό είναι το «φρικαρισμένο-ευτυχισμένο» πρόσωπό μου η «γυμνή αλήθεια» που όλοι κρύβουμε κάπου μέσα μας. Πίστεψέ με αγάπη μου είναι εντάξει να φρικάρεις. Είναι εντάξει να αγχώνεσαι κάνοντας νέα πράγματα (μικρά ή μεγάλα)»… έγραψε μεταξύ άλλων η Ηλιάνα δείχνοντας μια φωτογραφία από τη βραδιά όπως δεν την έχουμε ξαναδεί!

Όπως έγραψε:

«Για να κάνεις νέα πράγματα χρειάζεται να έχεις πολύ θάρρος και φυσικά έχεις και πολύ άγχος.Το μυστικό μου είναι να έχω δίπλα μου μια δυνατή ομάδα, να ακούω και να εμπιστεύομαι ότι θα βάλουν όλη την προσπάθειά τους και κυρίως την αγάπη τους, θα πάρουν το βάρος,την πίεση και το άγχος από πάνω μου.Και το μόνο που θα μείνει σε μένα είναι να κάνω τη δουλειά μου και να το ΑΠΟΛΑΥΣΩ.Είμαι η πιο τυχερή γυναίκα στη γη γιατί είχα την @elena_hristopoulou τον @christos_alexandropoulos και τον @dimitrishair στο πλευρό μου εκείνη την ημέρα.Οι υπερήρωές μου δούλεψαν τόσο σκληρά μαζί με μένα αλλά και για μένα πίσω από τις κάμερες που το απόλαυσα στο μέγιστο, όταν όμως τα φώτα σβήσανε και καθίσαμε οι τέσσερίς μας τρώγοντας σουβλάκια, το σώμα μου μου έδωσε ένα σημάδι «ok κορίτσι τα κατάφερες, τώρα μπορείς να φρικάρεις».Ορίστε λοιπόν αυτό είναι το «φρικαρισμένο-ευτυχισμένο» πρόσωπό μου η «γυμνή αλήθεια» που όλοι κρύβουμε κάπου μέσα μας.Πίστεψέ με αγάπη μου είναι εντάξει να φρικάρεις.Είναι εντάξει να αγχώνεσαι κάνοντας νέα πράγματα (μικρά ή μεγάλα). Αλλά αν σέβεσαι και αγαπάς τον εαυτό σου και αυτό που κάνεις και αν έχεις ανοιχτό μυαλό και ακούς και εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν το μόνο που θα έχεις να κάνεις είναι απλά να το απολαύσεις. Έυχομαι ολόψυχα να το κάνεις. @madwalk by @serkovaofficial απόψε στις 23:00 στον @alphatv . Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, τους σχεδιαστές, τους καλλιτέχνες, τα μοντέλα, τη δημιουργική ομάδα και τους χορηγούς μας για την αγάπη τους, το χρόνο τους και τη σκληρή δουλειά τους.Ευχαριστώ πολύ την @regrinia τον @akouris τον @nikostagis και το @mad_tv για την ευκαιρία που μου έδωσαν για την αγάπη,την εμπιστοσύνη και τη βοήθειά τους.Τους @tklonos (στο αυτάκι μου) @naklem (στα κείμενα) και @jinodam (στο autocue).Τους @laskosofficial @celiakritharioti @5226celiakritharioti @deuxhommesfashion και @toimoifashion για τα υπέροχα φορέματά μου και @tsakirismallas για τα λατρεμένα #custom παπουτσάκια μου,με κάνατε να νιώσω πριγκίπισσα.Τους βοηθούς των υπερηρώων μου που βρίσκονταν μαζί μας backstage @nefelianastasopoulou και @raphael_sav_ τη @vaniaskal για την τρέλα της,τον @deko27 για το backstage βίντεο και τον #βασίλη the “bodyguard”. Τον @priince.fy που μου χάρισε μια νέα εμπειρία (new rapper on the block????). Τον σκηνοθέτη μας @j_tsigos και τον αγαπημένο διευθυντή φωτογραφίας @themis_mertiris τους #θοδωρή #myfloormanager και #ασημινάκης #themainfloormanager καθώς και όλους τους υπόλοιπους συντελεστές που με αγκάλιασαν μεταφορικά και κυριολεκτικά (I’m a hug person ????) και φυσικά όσους ήταν εκεί ζωντανά μαζί μας τιμώντας μας με την παρουσία τους. Ευχαριστώ όμως μέσα από την καρδιά μου και όλους εσάς που με έχετε γεμίσει με αγάπη και κουράγιο. Σας είμαι ευγνώμων. Σας αγαπώ. #madwalk2019 by #serkovacrystalpure #nosebleeding @in.the.fab #fabmindset #grateful»