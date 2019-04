Το παρατράβηξε με το Photoshop η Κλόε Καρντάσιαν – «Έβγαλε» 14 δάχτυλα!

Οι αψεγάδιαστες φωτογραφίες στα social media της οικογένειας Καρντάσιαν, φυσικά και δεν είναι αληθινές. Αυτή τη φορά όμως η Κλόε Καρντάσιαν το παρατράβηξε και εμφανίστηκε σε φωτογραφία με 14 δάχτυλα στα χέρια της!

Πριν από λίγες ημέρες, η Κιμ Καρντάσιαν, λίγο μετά τη δήλωσή της ότι σπουδάζει Νομική, πόσταρε στον λογαριασμό της στο Instagram μια οικογενειακή φωτογραφία προμοτάροντας τον νέο κύκλο του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians». Εκεί οι χρήστες των social media παρατήρησαν ότι η φωτογραφία λόγω Photoshop έδειχνε: την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν με έξι δάχτυλα στο αριστερό της πόδι, την Κλόε Καρντάσιαν χωρίς πόδια «βιδωμένη» στον καναπέ και την Κένταλ Τζένερ χωρίς δεξί γόνατο.