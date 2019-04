Κέιτι Μπούμαν: Aυτή η επιστήμονας είναι πίσω από τη φωτογραφία της μαύρης τρύπας

Η Κέιτι Μπούμαν είναι αυτή που σχεδίασε και εξέλιξε το υπολογιστικό πρόγραμμα που μας έδωσε τη φωτογραφία που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Στη φωτογραφία φαίνεται ένα φωτοστέφανο από σκόνη και αέριο σε απόσταση 500 εκατομμυρίων τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Για την Μπούμαν, η δημιουργία της φωτογραφίας είναι η πραγματοποίηση ενός κατορθώματος που έως τώρα θεωρούνταν αδύνατο.

Ξεκίνησε να δημιουργεί τον αλγόριθμο πριν τρία χρόνια, όταν ήταν μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT). Εκεί ήταν επικεφαλής του εγχειρήματος, βοηθούμενη από μια ομάδα που αποτελούνταν από επιστήμονες του Εργαστηρίου Πληροφορικής και Τεχνητής Νοημοσύνης του MIΤ, του Χάρβαρντ - Σμισθόνιαν Κέντρου για την Αστροφυσική και του αστρονομικού Παρατηρητηρίου Haystack του MIT. Η εικόνα, την οποία κατέγραψε το μεγάλο Τηλεσκόπιο Ορίζοντα Γεγονότων (Event Horizon Telescope-EHT). ένα δίκτυο 8 συνδεδεμένων μεταξύ τους τηλεσκοπίων, μεταδόθηκε μέσα από τον αλγόριθμο της Μπούμαν. Το όνομα της Μπούμαν κυκλοφόρησε ευρύτατα χθες στα social media, η επιστήμονας απέσπασε τον θαυμασμό των συναδέλφων της και όχι μόνο.

