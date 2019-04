Το ριμέικ του "Βασιλιά των λιονταριών" της Ντίσνει καταφθάνει 18 Ιουλίου 2019

Η κλασσική ταινία της Disney από το 1994, “The Lion King – Ο Βασιλιάς των λονταριών” ζωντανεύει ξανά, αυτή τη φορά σε μια CGI και live action εντυπωσιακή κινηματογραφική μίξη. Ο Βασιλιάς των Λιονταριών σε σκηνοθεσία του Jon Favreau, ταξιδεύει μέχρι την αφρικανική σαβάνα όπου ένας μελλοντικός βασιλιάς γεννιέται.

Ο μικρός Simba είναι ο διάδοχος του πατέρα του, Mufasa. Δεν είναι όλοι χαρούμενοι στο βασίλειο, όμως, με την έλευση του μικρού λιονταριού. Ο Scar, ο αδερφός του Mufasa -και μέχρι πρότινος διεκδικητής του θρόνου- έχει άλλα σχέδια. Η μάχη για τον θρόνο θα ποτιστεί με προδοσία, οδηγώντας την κατάσταση σε τραγωδία, με αποτέλεσμα να εξοριστεί ο Simba. Με την βοήθεια όμως των καινούργιων φίλων του, ο Simba θα μεγαλώσει και θα διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν και του στέρησαν.

Το φιλμ αναμένεται στις 18 Ιουλίου 2019 στους Ελληνικούς κινηματογράφους και της Πάτρας και θα παιχθεί μεταγλωττισμένο, με υπότιτλους και σε 3D.

Το παλιό φιλμ σε σκηνοθεσία Rob Minkoff, Roger Allers, που έγινε & θεατρικό μιούζικαλ, είχε κάνει μεγάλη επιτυχία με τις διεθνείς εισπράξεις να αγγίζουν τα 968 εκατομμύρια δολάρια ενώ κέρδισε και 2 Όσκαρ καλύτερης μουσικής για τον Χανς Ζίμερ και τραγουδιού για τον Έλτον Τζον και το Can You Feel the Love Tonight.

Στη νέα ταινία δανείζον τις φωνές τους οι Ντόναλντ Γκλόβερ, Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, Σεθ Ρόγκεν, Τσιουέτελ Ετζιοφόρ, Άλφε Γούνταρντ, η Μπιγιονσέ, κ.α.

Το φιλμ θα διανέμει στις Ελληνικές αίθουσες η Feelgood.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ