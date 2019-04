Το μιούζικαλ «The Greatest Showman» με τον γόη Χιου Τζάκμαν προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Ένα πολυβραβευμένο musical άλλου τύπου που άρεσε πολύ στο κοινό και έκανε και εισπράξεις 435 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, θα δούμε από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας αυτή τη Δευτέρα 8.4.2019 στα Odeon Veso Mare. Μάλιστα αυτή θα είναι η προτελευταία σινε-προβολή της Λέσχης για τη φετινή περίοδο.

Ο λόγος για το «The Greatest Showman» με πρωταγωνιστή τον γοητευτικό σταρ Χιου Τζάκμαν.

Σκηνοθεσία: Μάικλ Γκρέισι

Σενάριο: Τζένι Μπιγκς, Μπιλ Κόντον

Παίζουν οι ηθοποιοί: Χιου Τζάκμαν, Ζακ Έφρον, Μισέλ Γουίλιαμς, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Ζεντάγια.

• Φωτογραφία: Σίμους ΜακΓκάρβεϊ

• Μοντάζ: Αλίσα Λεπσέλτερ

• Μουσική: Τζον Ντέμπνι, Τζον Τραπανίζ

• Χώρα: Η.Π.Α. (Έγχρωμη)

Διάρκεια: 105 λεπτά.

• Πρώτη προβολή: 6.00 μμ.

• Δεύτερη προβολή: 8.15 μμ.

• Τρίτη προβολή: 10.30 μμ.

Διακρίσεις: 14 Βραβεία και 30 Υποψηφιότητες

-Academy Awards, USA 2018, Υποψήφιο για Όσκαρ τραγουδιού για το "This Is Me"

-Golden Globes – Χρυσές Σφαίρες, USA 2018 Βραβείο Καλύτερου Τραγουδιού, στο “This is Me”

-Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, USA 2018 Βραβείο Saturn

-Casting Society of America, USA 2018 Βραβείο Artios σε κωμωδία

-Hawaii Film Critics Society 2018 Βραβείο Τραγουδιού, «This is me”

-Heartland Film 2017 Βραβείο σε «Πολύ συγκινιτική ταινία»

-Irish Film and Television Awards 2018 Βραβείο Φωτογραφίας

-Kids' Choice Awards, USA 2018 Βραβείο στην Zendaya

-Motion Picture Sound Editors, USA 2018 Βραβείο Μουσικής-Ήχουa

-Teen Choice Awards 2018 2 Βραβεία, στους Ζακ Έφρον και Zendaya.

-Young Artist Awards 2018 Βραβείο σε Νέο Ηθοποιό ( Austyn Johnson)

Εξαιρετικό Musical άλλου τύπου από τις ΗΠΑ με το Χιού Τζάκμαν σε ρεσιτάλ! Αληθινή ιστορία όπου κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα, ο θρυλικός τυχοδιώκτης Φιλέας Μπάρνουμ καταφέρνει με «φρικιά» να βγάλει ένα σκασμό λεφτά. (Δ. Δανίκας)

Ορφανός, πάμφτωχος, αλλά φιλόδοξος και γεμάτος ιδέες, ο Φινέας Τέιλορ Μπάρναμ θα δανειστεί και θα ρισκάρει τα πάντα για ένα εναλλακτικό σόου «ιδιαίτερων» ανθρώπων, γεννώντας στα μέσα του 19ου αιώνα τη σύγχρονη μορφή της showbiz.

Φαντασμαγορική μουσική βιογραφία που, πάνω σε ένα προσχηματικό και απλοϊκό σενάριο, «απογειώνει» το θεαματικό στοιχείο. Τρεις (3) υποψηφιότητες Χρυσής Σφαίρας (καλύτερης ταινίας και α΄ αντρικού ρόλου στην κατηγορία Κωμωδία - Μιούζικαλ, τραγουδιού).

Άλλη μία larger than life προσωπικότητα-ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου, ο Φινέας Τέιλορ Μπάρναμ, είναι ένας άκρως αμφιλεγόμενος χαρακτήρας¬ που ανάμεσα στις πολύπλευρες δραστηριότητές του (σόουμαν, επιχειρηματίας, πολιτικός, συγγραφέας, φιλάνθρωπος) έκανε στα τέλη του 19ου αιώνα διάσημη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού την τέχνη του τσίρκο, γεννώντας τη σύγχρονη μορφή της showbiz ως λαϊκό θέαμα. Εξωραϊσμένος στο έπακρο, γίνεται ήρωας μιας χολιγουντιανής μουσικής βιογραφίας η οποία προσπαθεί να αποδώσει το όραμά του για «καθαρή διασκέδαση» με τον ίδιο απενοχοποιημένο και φαντασμαγορικό τρόπο.

Έτσι μαθαίνουμε πως ο ορφανός, πάμφτωχος, αλλά φιλόδοξος και γεμάτος ιδέες Φινέας θα παντρευτεί την κόρη ενός πλουσίου που τον περιφρονεί, θα δουλέψει υπάλληλος σε ναυτιλιακή εταιρεία που θα φαλιρίσει, αλλά εκείνος θα παραπλανήσει την τράπεζα και θα εξασφαλίσει δάνειο, ρισκάροντας τα πάντα για ένα εναλλακτικό σόου «ιδιαίτερων» ανθρώπων: από νάνους και ακροβάτες μέχρι μουσάτες τραγουδίστριες.

Η όλη διαδρομή έως την καταξίωση, τον πάτο και ξανά την κορυφή μοιάζει με ταξίδι στο όνειρο, διανθισμένη με μουσικοχορευτικά ιντερμέδια που θυμίζουν κλασικό μιούζικαλ, σκηνοθετημένο με έντεχνα μοντέρνο τρόπο που προσπαθεί να αποδώσει τη ανάλαφρη μαγεία του παραμυθιού.

Ο πρωτοεμφανιζόμενος Μάικλ Γκρέισι και ο σκηνογράφος Νέιθαν Κρόουλι (συνεργάτης του Κρίστοφερ Νόλαν) συνεργάζονται δημιουργικά προς αυτήν την κατεύθυνση, «απογειώνοντας» το θεαματικό στοιχείο μέσα από ένα απλοϊκό σενάριο. Το πιασάρικο και επαναλαμβανόμενο μουσικό σκορ, έβγαλε μια υποψηφιότητα Χρυσής Σφαίρας στο τραγούδι («This is me»), δίπλα σε εκείνες της καλύτερης ταινίας και του α΄ αντρικού ρόλου στην κατηγορία Κωμωδία - Μιούζικαλ. - Χρήστος Μήτσης

«The Greatest Showman», με τον τίτλο στον υπερθετικό, έρχεται ως μία ταινία που έχει τα πάντα: ιστορική αναφορά ως βάση, κοινωνική συνείδηση, αυτοαναφορά στο μεγαλείο του θεάματος, φανταχτερά στολίδια και ποπ καρδιά.

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ταινίας, όπως είναι φυσικό, είναι τα μουσικοχορευτικά του, με το dance νεύρο που φέρνουν οι Μπεντζ Πέιζεκ και Τζάστιν Πολ, το δίδυμο που έγραψε τους στίχους για τα τραγούδια του «La La Land». Η μαγεία της ταινίας δεν έρχεται με την ξανθιά πριγκίπισσα της Μισέλ Γουίλιαμς, αλλά με την ανεξάντλητη ποπ ενέργεια του Ζακ Εφρον, της Ζεντάγια, των ρυθμικών χορογραφιών σε εκμοντερνισμένες εκδοχές του κλασικού chorus line. Η ατμόσφαιρα είναι σέξι, τα κοστούμια προσφέρονται για χάζι, τα σκηνικά για φαντασία.

Η ίδια η ιστορία του Φ. Τ. Μπάρναμ δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένη. Γνωρίζουμε τον τσαρλατάνο / ιδιοφυία, όταν δημιουργεί το δικό του «ανθρώπινο τσίρκο» στο υπό κατασκευή Μανχάταν. Έχοντας μεγαλώσει φτωχός, μέσα στην περιφρόνηση της υψηλής κοινωνίας, ονειρεύεται να την κατακτήσει - αλλά προς το παρόν αναλαμβάνει να δείξει στο κοινό που συρρέει στο θέατρό του το αληθινό του πρόσωπο: ανθρώπους παράξενους, αλλόκοτους, διαφορετικούς, από τον μικροσκοπικό στρατηγό ως την κυρία με το μούσι, πλάσματα του περιθωρίου που εκείνος φέρνει στο προσκήνιο κι αποθεώνει.

Οχι ότι αυτός ο σεναριακός σκελετός συγκεντρώνει μεγαλύτερη δύναμη κοινωνικού λόγου, όχι ότι αποτελεί θέμα η φιλοδοξία του Μπάρναμ που αγγίζει την ανθρώπινη εκμετάλλευση, όχι ότι γίνεται συζήτηση για την καθολική ανάγκη του καλλιτέχνη που υπερβαίνει τα πάντα: η ιστορία της ταινίας παραμένει ένα απλοϊκό, εντυπωσιακό παραμύθι όπου όλοι, ακόμα και οι κακοί, είναι τελικά πολύ-πολύ καλοί. - Λήδα Γαλανού

Ο Αυστραλός Michael Gracey έκανε με το «The Greatest Showman» το σκηνοθετικό του ντεμπούτο ενώ έχει ασχοληθεί εκτενώς ως καλλιτέχνης των ψηφιακών εφέ.

Φιλμογραφία:

Naruto (pre-production), 2017 The Greatest Showman, 2017 The Greatest Showman: Come Alive - Live Performance (Video), 2004 Natasha Bedingfield: Unwritten - Original Version (Video short), 2003 Sugababes: Shape (Video short).

