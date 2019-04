Έρχεται 17 Απριλίου 2019 στις αίθουσες "H Κατάρα της Γιορόνα"

Ο διαχρονικός μεξικάνικος μύθος ζωντανεύει: “Φυλάξου από εκείνη… τίποτα δεν μπορεί να την σταματήσει από το να σε παρασύρει στο σκοτάδι.Επειδή τίποτα δεν μπορεί να ηρεμήσει την αγωνία της. Κανένα έλεος δεν υπάρχει για την ψυχή της. Δεν υπάρχει διαφυγή από την κατάρα της Γιορόνα”.

Η ταινία με τίτλο «H Κατάρα της Γιορόνα – The Curse of la Llorona» σε σκηνοθεσία: Μάικλ Τσάβες και σενάριο των Μίκι Ντόουτρι & Τομπάιας Ιακόνις έκανε την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ SXSW στο Ώστιν του Τέξας στις 15 Μαρτίου 2019 και στις ΗΠΑ θα βγει στις 19 Απριλίου 2019 από την Warner Bros Pictures και τη New Line Cinema. Στην Ελλάδα θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου του 2019 σε διανομή της Tanweer.

Πρωταγωνιστούν οι: Λίντα Καρντελίνι (Netflix/ “Bloodline,” “Avengers: Age of Ultron,”), Ρέιμοντ Κρουζ (του τηλεοπτικού «Major Crimes»), Πατρίτσια Βελάσκεζ («The L Word,” “The Mummy”), Μαρισόλ Ραμίρεζ (της σειράς “NCIS: Los Angeles”), Σιν Πάτρικ Τόμας (“Barbershop”, “Halloween: Resurrection”), Τζέινι Λιν Κίντσεν (“Selfless”) και ο Ρομάν Χρίστου.

Την παραγωγή της ταινίας έχουν κάνει οι Εμίλ Γκλάντστοουν, Γκάρι Ντίμπερμαν (“IT” και “Annabelle”) και ο Τζέιμς Γουάν (“The Conjuring”).

H Γιορόνα. Μία γυναίκα που κλαίει. Μία απόκοσμη παρουσία, κάπου ανάμεσα στον Ουρανό και την Κόλαση, παγιδευμένη σε μια φοβερή μοίρα σφραγισμένη από το ίδιο της το χέρι.

Η απλή αναφορά στο όνομά της προκαλεί τρόμο σ’ ολόκληρο τον κόσμο, για γενιές. Όταν ήταν ζωντανή, έπνιξε τα παιδιά της, εξαιτίας της οργισμένης ζήλιας της, ρίχνοντας στη συνέχεια και τον εαυτό της στο αφρισμένο ποτάμι, σπαράζοντας από πόνο.

Τώρα τα δάκρυα της είναι αιώνια. Είναι θανατηφόρα. Και εκείνοι που ακούν το θανάσιμο θρήνο της τη νύχτα, είναι καταδικασμένοι. Η Γιορόνα παραφυλά στις σκιές και αρπάζει παιδιά, θέλοντας να τα κάνει δικά της.

Καθώς οι αιώνες περνούν, η επιθυμία της έχει γίνει πιο αδηφάγα ... και οι μέθοδοι της πιο τρομακτικές. Στη δεκαετία του 1970, στο Λος Άντζελες, η Γιορόνα παραφυλά τη νύχτα, για νέα παιδιά.

Παραβλέποντας την προειδοποίηση μιας προβληματικής μητέρας που είναι ύποπτη για παιδική παρενόχληση, μία κοινωνική λειτουργός και τα μικρά παιδιά της σύντομα θα βρεθούν σε μια τρομακτική, υπερφυσική σφαίρα.

Η μόνη τους ελπίδα να επιβιώσουν από τη θανατηφόρα οργή της Γιορόνα είναι ένας απογοητευμένος ιερέας, που προσπαθεί να κρατήσει μακριά το κακό υιοθετώντας τις δικές τους μυστικιστικές τακτικές. Όμως μέσα τους συγκρούονται συνεχώς ο φόβος και η πίστη.

Φυλάξου από εκείνη… τίποτα δεν μπορεί να την σταματήσει από το να σε παρασύρει στο σκοτάδι. Επειδή τίποτα δεν μπορεί να ηρεμήσει την αγωνία της. Κανένα έλεος δεν υπάρχει για την ψυχή της. Δεν υπάρχει διαφυγή από την κατάρα της Γιορόνα.

Το φιλμ αυτό για το διαχρονικό μεξικάνικο μύθο της κατάρας της Γιορόνα είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μάικλ Τσάβες. Η διαφημιστική αφίσα της ταινίας κοσμεί ήδη τα Odeon Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ