Φαντασμαγορικό το χθεσινό MadWalk 2019 - Ήταν όλοι εκεί - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

To MadWalk 2019 by Serkova- The Fashion Music Project, φιλοξενήθηκε για ακόμη μία χρονιά στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, εκεί όπου Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands ένωσαν τις δυνάμεις τους με αγαπημένους καλλιτέχνες για να παρουσιάσουν άλλο ένα φαντασμαγορικό σόου. Τα φετινά «MadWalk» ξεκίνησαν με ένα εντυπωσιακό opening act από την παρουσιάστρια της βραδιάς την Πατρινή Ηλιάνα Παπαγεωργίου μαζί με τον FY.

Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε στη σκηνή του MadWalk 2019 και για ακόμη μια φορά έβαλε «φωτιά», ξεσηκώνοντας το κοινό, ενώ ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Marina Jungwirth, συνοδεύοντας μουσικά το catwalk της Celia Kritharioti Haute Couture, με το τραγούδι της Lady Gaga και του Bradley Cooper, Shallow.

Ο Barrice, ο Christopher Vee, η Natasha K και η Δανάη Παππά βρέθηκαν στο catwalk της 5226 by Celia Kritharioti και ο Διονύσης Σχοινάς στο act by MINI.

Η Ευαγγελία Αραβανή έδωσε το παρών στη σκηνή του Madwalk σε μια άκρως σέξι εμφάνιση, τραγουδώντας το «Καταπληκτικά» και συνοδεύοντας το catwalk των Τhe Designer’s Lab.

Οι Τhe Other Side Project (Αποστόλης Τότσικας, Ίαν Στρατής, Αναστάσιος Ράμμος, Γιάννης Χατζηγεωργίου) τα «έσπασαν» στο catwalk των Deux Hommes… τραγουδώντας το Fuego σε μια διαφορετική εκτέλεση.

Η Ήβη Αδάμου βρέθηκε στη σκηνή με guest star την Ντορέττα Παπαδημητρίου… σε ρόλο μοντέλου στο catwalk του Dimitris Petrou.

Η Κατερίνα Γερονικολού σε έναν τελείως διαφορετικό ρόλο ερμήνευσε το τραγούδι Στο ‘πα και στο ξαναλέω, στο catwalk της Τoi Moi και η Καλομοίρα εντυπωσίασε στο catwalk της BSB, ερμηνεύοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ariana Grande.

Την βραδιά έκλεισε τραγουδώντας ο Κωνσταντίνος Αργυρός.