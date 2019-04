To thebest.gr ταξίδεψε μέχρι την Νέα Υόρκη και σας προτείνει- ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Το Μανχάταν είναι ένα νησί με μήκος περίπου 25 χιλιόμετρα και πλάτος 4 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι αν “λιώσουμε” τις σόλες μας μπορούμε να το περπατήσουμε. Στο Lower Manhattan και στο Midtown Manhattan είναι μαζεμένα τα περισσότερα αξιοθέατα. Περπατήσαμε "άφοβα" και μόνο την πρώτη μέρα καταγράψαμε 16,5 χιλιόμετρα με τα πόδια.

Για πολύ μακρινές αποστάσεις φυσικά υπάρχει το μετρό αλλά και τα λεωφορεία που μπορείτε να τα βρείτε παντού. Εμείς όμως θέλαμε να δούμε όσα περισσότερα μπορούσαμε και ο καλύτερος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι, με τα πόδια.

One World Trade Center - ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΘΕΑ ΑΠΟ ΨΗΛΑ

Τρία είναι τα βασικά κτήρια στο Μανχάταν που επιτρέπουν την πρόσβαση του κοινού στο παρατηρητήριο τους. Το World One Observatory (το υψηλότερο κτίριο του δυτικού ημισφαιρίου), το Empire State Building και το GE Building (Top of the Rock) στο Rockfeller Center.

Εμείς πήγαμε στο World One Observatory, ίσως το καλύτερο αξιοθέατο στο Μεγάλο Μήλο. Βρίσκεται στους τρεις τελευταίους ορόφους του One World Trade Center, το οποίο είναι πλέον το ψηλότερο κτήριο στο δυτικό ημισφαίριο. Το παρατηρητήριο προσφέρει συνταρακτική θέα του Μανχάταν και των περιχώρων του.

Όταν φτάσετε στο One World Trade Center στο Lower Manhattan, θα μπείτε σε ένα Sky Pod (ασανσέρ) και θα φτάσετε στον 102ο όροφο, σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Μέσα στο Sky Pod θα βιώσετε μια εικονική εμπειρία time-lapse, και θα δείτε πώς η πόλη της Νέας Υόρκης έχει αλλάξει με την πάροδο των αιώνων.

Αν νομίζατε ότι η βόλτα με το ασανσέρ ήταν κουλ, θα εκπλαγείτε από τη θέα του One World Observatory, η οποία σε μια σαφή ημέρα, μπορεί να φτάσει περίπου τα 80 χλμ. Παρακολουθήστε ένα βίντεο σχετικά με την κατασκευή του 1.776 ποδιών ψηλό ουρανοξύστη, και στη συνέχεια χαζέψτε έξω από τα πανοραμικά παράθυρα για μια μοναδική του είδους θέα της πόλης της Νέας Υόρκης.

ΟΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΙΣ

Οι περισσότερες γέφυρες που συνδέουν το Μανχάταν με τους γειτονικούς δήμους διαθέτουν και πεζόδρομους. Προτιμήστε να περπατήσετε αυτές τις διαδρομές με κατεύθυνση το Μανχάταν ώστε να έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τον εκπληκτικό ορίζοντα να απλώνεται μπροστά σας. Οι κυριότερες γέφυρες που διαθέτουν πεζόδρομους είναι η Γέφυρα του Μπρούκλιν, η Γέφυρα Κουίνσμπορο, η Γέφυρα του Μανχάταν η Γέφυρα Ουίλιαμσμπεργκ και η Γέφυρα Τζόρτζ Ουάσινγκτον που είναι η μοναδική που συνδέει το Μανχάταν με το γειτονικό Νιου Τζέρσει.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ ΒΟΛΤΕΣ

Εν αρχή ην το... Central Park! Στη διάθεσή σας έχετε περίπου 3.500 στρέμματα πρασίνου και βλάστησης. Το πάρκο διαθέτει 5 λίμνες (όπου μπορείτε να κάνετε και βαρκάδα), 30 αψίδες και γέφυρες, ζωολογικό κήπο.

Aμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Central Park West at 79th St, www.amnh.org). Δεινόσαυροι αλλά και η εξέλιξη της ζωής σε ένα εντυπωσιακό μουσείο – όχι μόνο για παιδιά. Βγάλτε μια αναμνηστική φωτογραφία με όλα τα αστρικά σώματα πίσω σας στους ειδικούς θαλάμους που θα βρείτε στο κτίριο.

Madison Square Garden (4 Pennsylvania Plaza, NY 10001, www.thegarden.com). Χωράει περισσότερους από 20.000 θεατές και φιλοξενεί συναυλίες και αγώνες χόκεϊ επί πάγου (είναι έδρα των New York Rangers). Φυσικά εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε και αγώνες του NBA, καθώς είναι η έδρα των N.Y. KNICKS.

Εντυπωσιακή αρένα – ακόμα κι αν δεν υπάρχει κάποια συναυλία ή δεν είστε… φίλαθλοι, αξίζει να προγραμματίσετε μια επίσκεψη.

Grand Central Terminal (www.grandcentralterminal.com). Δεν είναι ανάγκη να ταξιδέψετε με τρένο για να το επισκεφτείτε. Κατ’ αρχάς, θα σας θυμίσει σκηνές από κάποια ταινία. Μετά την τελευταία ανακαίνιση, που ολοκληρώθηκε το 1998, δημιουργήθηκαν 68 καταστήματα και 35 σημεία για φαγητό, για να... πάρετε δυνάμεις και να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην πόλη. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ο ίδιος ο σταθμός –ένα από τα καλύτερα δείγματα αρχιτεκτονικής Beaux-Arts στον κόσμο– και η υπέροχη ατμόσφαιρά του.

Η Times Square σου κόβει την ανάσα. Είναι ίσως η πιο τρελή πλατεία του κόσμου. Τις ώρες αιχμής το να περάσεις στην απέναντι πλευρά του δρόμου αποτελεί από μόνο του μια μεγάλη πρόκληση. Τα ατελείωτα φώτα LED, οι ουρανοξύστες κι η διαρκής κίνηση, στο ανταποδίδουν.

Από τις 12/3 η Αθήνα συνδέεται αεροπορικώς με τη Νέα Υόρκη (αεροδρόμιο Newark, New Jersey) με απευθείας πτήσεις της Emirates. Πτήσεις με ενδιάμεσο σταθμό πραγματοποιούν και άλλες αεροπορικές εταιρείες.