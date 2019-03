Το παράπονο του Χρ. Σωτηρακόπουλου που δεν μπορεί να κάνει πράξη την τελευταία επιθυμία της συζύγου του

Την αγαπημένη του σύζυγο που έχασε πριν από λίγες ημέρες αποχαιρετά με ένα πολύ συγκινητικό του μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γνωστός αθλητικογράφος Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος νωρίτερα μιλώντας στον Σπορ FM, επιβεβαίωσε τα προβλήματα υγείας της συζύγου του, ενώ ευχαρίστησε και το ιατρικό προσωπικό που την φρόντισε όλο το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, εξέφρασε το παράπονό του για το γεγονός ότι η ίδια επιθυμούσε να γίνει καύση της σορού της, αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει στην Ελλάδα. Επίσης, τόνισε πως «είναι πάρα πολύ σημαντικό τη ζωή να τη ζεις».

Στο μήνυμά του στο Instagram, αναφέρει πως η γυναίκα του «κατάφερε στο παρελθόν να δραπετεύσει δυο φορές από του χάρου τα δόντια αλλά τούτη της φύλαξε καρτέρι»...

Τα τελευταία λόγια της ανάρτησής του, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος τα απευθύνει στην Άντζελα στη μητρική της γλώσσα, τα αγγλικά: «Αναπαύσου εν ειρήνη Άντζελα... Γελάσαμε, κλάψαμε, ερωτευτήκαμε, πληγωθήκαμε, υπήρξαμε λυπημένοι, υπήρξαμε χαρούμενοι, αλλά το πιο σημαντικό, ζήσαμε τις ζωές μας...».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Επέλεξε να δώσει τη μάχη της όρθια και έπεσε όπως ταίριαζε στον επίμονο χαρακτήρα της... καταφερε στο παρελθόν να δραπετεύσει δυο φορές από του χάρου τα δόντια αλλά τούτη της φύλαξε καρτέρι... μου χάρισε τον Ρομπερτ και την Χριστίνα που ήταν για εκείνη όλη η ζωή της... τα μάτια τους και τα πρόσωπα τους μου υπενθυμίζουν πως κάποια μέρα, κάποτε, δυο άγνωστοι συναντήθηκαν, αγαπήθηκαν,αποφασισαν να ενώσουν τις ζωες τους in sickness and in health... γέλασαν, έκλαψαν μάλωσαν,προσπάθησαν πολύ και δημιούργησαν μαζί... και έφεραν στον κόσμο δυο ζωές ... πρόλαβε να τα δει να σπουδάζουν, να δουλεύουν... να γίνονται σωστοί άνθρωποι πάνω σε αρχές που έδωσε η ίδια, γιατί οι μητέρες είναι οι τεχνικοί διευθυντές μέσα σε κάθε σπίτι και εκείνες διαμορφώνουν τον χαρακτήρα των παιδιών... ένα ευχαριστώ από καρδιας σε όλες και ολους για τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης, το εκτιμάμε όλοι μας από τα βάθη της καρδιας... και κάτι συμπληρωματικό γιατί είναι άδικο να υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια ιατρικης παράλειψης, οι γιατροί και οι νοσηλευτες έδωσαν τεράστια μάχη αλλά τα μικρόβια παραμονεύουν παντού και αν βρουν ευάλωτο οργανισμό επιτίθενται... τους ευχαριστώ ολους για την προσπάθεια και την φροντίδα που είχε εως το τέλος ...

R.I.P.Angela... we laughed, we cried, we fell in love, we got hurt, we got sad, we got happy, but more importantly, we lived our lives. ...