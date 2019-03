Ο ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς με άμφια Ποντίφικα

Ο Τζον Μάλκοβιτς δεν πέρασε απαρατήρητος την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 φορώντας τα λευκά άμφια ενός μυστηριώδους πάπα που στεκόταν σε ένα μαύρο Popemobile -αυτοκίνητο σχεδιασμένο για τον Ποντίφικα- το οποίο διέσχιζε την οδική αρτηρία που οδηγεί στη διάσημη πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, ενώ επευφημείτο από πιστούς και κληρικούς, τους οποίους υποδύονταν κομπάρσοι.

Μετά την παγκόσμια επιτυχία της τηλεοπτικής σειράς "The Young Pope" με τον Τζουντ Λο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο βραβευμένος με Όσκαρ Ιταλός σκηνοθέτης Πάολο Σορεντίνο άρχισε τα γυρίσματα τον Νοέμβριο της τηλεοπτικής σειράς "The New Pope" με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό σταρ Τζον Μάλκοβιτς.

Οι σκηνές που γυρίστηκαν στις 29 Μαρτίου παρουσίασαν τον 65χρονο ηθοποιό ως Ποντίφικα, μάλλον αδύνατο, να φορά τα παραδοσιακά κόκκινα σκαρπίνια και να χαιρετά το πλήθος ενώ επέβαινε στο κατάμαυρο αυτοκίνητο (τα αληθινά είναι λευκά) και είχε γύρω του σωματοφύλακες.

Ο πάπας Μάλκοβιτς είχε τον χρόνο να κατέβει από το αυτοκίνητό του για να κρατήσει στην αγκαλιά του ένα μωρό, ενώ επευφημείτο από πιστούς που κρατούσαν κίτρινα τριαντάφυλλα στα χρώματα του Βατικανού, παρουσία πλήθους κληρικών και γυναικών μοναχών.

Πηγή: ΑΠΕ