Πανεπιστήμιο Πατρών: Ο David J.W. Piper και η Γεωργία Πή-Piper αναγορεύονται επίτιμοι διδάκτορες του τμ. Γεωλογίας

Ο Ομότιμος Επιστήμονας της Γεωλογικής Υπηρεσίας Καναδά David J.W. Piper και η Καθηγήτρια Γεωλογίας του Saint Mary’s University in Halifax Γεωργία Πή-Piper θα αναγορευθούν Επίτιμοι Διδάκτορες του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η τελετή αναγόρευσης του David J. W. Piper και της Γεωργίας Γ. Πή-Piper θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Απριλίου 2019, και ώρα 12.00μ. στην Αίθουσα Τελετών. Το έργο και την προσωπικότητα των τιμωμένων θα παρουσιάσει ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας, Νικόλαος Κοντόπουλος.

Θα ακολουθήσει η ανάγνωση του Ψηφίσματος και του Τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορος από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, η Αναγόρευση του David Piper σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Αβραάμ Ζεληλίδη και η περιένδυσή του από την Πρύτανι. Θα ακολουθήσει ομιλία του τιμώμενου με τίτλο: «Understanding deep-water sedimentary processes: Κατανοώντας τις διαδικασίες ιζηματογένεσης σε βαθιά νερά».

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η ανάγνωση του Ψηφίσματος και του Τίτλου της Επίτιμου Διδάκτορος από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, η Αναγόρευση της Γεωργίας Πή-Piper σε Επίτιμη Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Αβραάμ Ζεληλίδη και η περιένδυσή της από την Πρύτανι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ομιλία της τιμώμενης με τίτλο: «Evolving interpretations of the igneous systems of the Aegean: Εξελίσσοντας τις ερμηνείες των πυριγενών συστημάτων του Αιγαίου».

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και τα βιογραφικά του τιμωμένων έχουν αναρτηθεί στο:https://www.upatras.gr/el/node/8266