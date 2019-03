Παράσταση μπαλέτου που χορογράφησε η σύντροφος του Μικ Τζάγκερ ανέβηκε στην Αγία Πετρούπολη

Μια παράσταση μπαλέτου με μουσική των θρυλικών Rolling Stones και χορογραφία της μπαλαρίνας συντρόφου του Μικ Τζάγκερ έκανε πρεμιέρα στη Ρωσία.

Η παράσταση με τίτλο "Porte Rouge" (Κόκκινη Πόρτα), εμπνευσμένη από το ξέφρενο στυλ χορού του "γερόλυκου της ροκ", ενθουσίασε το κατάμεστο διάσημο θέατρο Mariinsky της Αγίας Πετρούπολης το βράδυ της Τρίτης 26 Μαρτίου 2019.

Η σύντροφος του Τζάγκερ, η Μέλανι Χάμρικ, μια Αμερικανίδα χορεύτρια με την οποία ο διάσημος καλλιτέχνης έχει έναν γιο δύο ετών, υπογράφει την παραγωγή η οποία έχει ως μουσική επένδυση τις διάσημες επιτυχίες του συγκροτήματος "Paint it Black," "Sympathy for the Devil" και "She's a Rainbow".

"Προσπάθησα να ενσωματώσω αυτή την αίσθηση της αγάπης του για χορό και της απόλαυσης όταν βρίσκεται στη σκηνή. Έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο κίνησης, έναν πολύ ελεύθερο τρόπο να χορεύει και έτσι επιχείρησα να συλλάβω την ουσία αυτού", είπε η Χάμρικ.

Πηγή: ΑΠΕ