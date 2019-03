Εννέα βραβευμένα φιλμ του Φεστιβάλ της Δράμας 2018 την Παρασκευή στην Πάτρα

Η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας θα φιλοξενήσει αυτή την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, εννέα (9) βραβευμένα φιλμ από το 41ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2018. Η σινεφίλ εκδήλωση λέγεται «Το Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει…» και θα πραγματοποιηθεί στα Odeon Veso Mare, σε μία προβολή, στις 20.00 το βράδυ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προβολή για τα μέλη της Λέσχης με κάρτα διάρκειας είναι δωρεάν ενώ οι υπόλοιποι θα καταβάλουν το κανονικό εισιτήριο των 6 ευρώ.

Οι ταινίες που θα προβληθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι οι εξής:

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ…2018-2019

ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 ΕΚΤΟΡΑΣ ΜΑΛΟ-Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΖΑΚΛΙΝ ΛΕΝΤΖΟΥ 25΄

2 ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 10΄

3 LA ULTIMA HIJA ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ 21΄

4 CALLING ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 16΄

5 ΑΡΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 14΄

6 ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΛΑΡΟΣ 10΄

7 ΝΑΡΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ 22΄

8 Η ΣΙΓΗ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 19΄

9 ΑΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΜΗΣ 20΄.

Συνολική διάρκεια: 157 λεπτά.

1. Έκτορας Μαλό-Η τελευταία μέρα της χρονιάς Hector Malot - The last day of the year (Μυθοπλασία 2018)

Η τελευταία μέρα της χρονιάς ξημερώνει κάτω από το φεγγάρι, η Σοφία βλέπει ένα όνειρο και δεν το λέει σε κανέναν: περπατώντας στην έρημο, μαθαίνει πως είναι άρρωστη. Υποκρίνεται ότι δεν την νοιάζει. Μήπως έχασε την καρδιά της;

2. Τέταρτος τοίχος - Fourth wall (Ντοκιμαντέρ 2018)

Ο τέταρτος τοίχος αποτελεί την αδιόρατη πλευρά του κοινωνικού ιστού, που μοιάζει αμετάβλητος, έχοντας ως μόνη διαφορά τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων. Ένας κόσμος που αναπαράγεται για να παράγει, επιβιώνοντας μάλλον ενστικτωδώς. Η ταινία βασίζεται πάνω στις σημειώσεις ενός οδοιπορικού που διήρκεσε δέκα μήνες.

3. La ultima hija - The last daughter (Ντοκιμαντέρ 2018)

«Ποια είναι μάνα;… Οποιαδήποτε… Οποιαδήποτε… Θα μπορούσα να είμαι η μητέρα της… Και η Aurora θα μπορούσε να είναι κόρη μου… Δεν την υποδέχθηκα ζωντανή, αλλά νεκρή… Όμως, είναι το ίδιο...»

4. Calling (Σπουδαστική Ταινία/ Έλληνες του Κόσμου, Μυθοπλασία 2017)

Ένα τραγικά βίαιο συμβάν διαρρηγνύει τη σχέση μιας μεξικανοαμερικάνας μοδίστρας και του ενήλικα γιου της, που πάσχει από νοητική υστέρηση.

5. Άρια - Aria (Έλληνες του Κόσμου, Μυθοπλασία 2017)

Αθήνα, σήμερα. Η δεκαεξάχρονη Άρια εργάζεται τα απογεύματα στο σουβλατζίδικο του Τζίμυ και περιμένει με ανυπομονησία για ένα μάθημα οδήγησης με τον πατέρα της.

6. Πολυέλαιος – Chandelier (Σπουδαστική Ταινία, Μυθοπλασία 2018)

Ο Ευμένης Νολάκης, αξιωματικός του στρατού, παγιδεύεται σ' ένα σκοτεινό κουτί. Σύντομα θα συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για το φέρετρό του, ανήμερα της κηδείας του. Αναπόφευκτα θα έρθει ενώπιος ενωπίω με όλους τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής του, για τον τελικό απολογισμό. Κι οι ανατροπές είναι προ των πυλών...του Άδη.

7. Νάρκη - Torpor (Μυθοπλασία 2018)

Στις γειτονιές του φόβου, οι κάτοικοι ψάχνουν τους δικούς τους «ήρωες». Τα σώματα πειθαρχούνται, οι επιθυμίες καταστέλλονται και ο Αλέξανδρος παραμένει ένα παιδί της ηλικίας του, κόντρα στις επιταγές των καιρών, της κοινωνίας και – κυρίως- του πατέρα του. Ο Αλέξανδρος θα κληθεί να αφήσει πίσω του για πάντα τον έφηβο εαυτό του και να πάρει θέση σε έναν ακήρυχτο πόλεμο, σε ένα παρόν που άλλοι διαμόρφωσαν γι’ εκείνον.

8. Η σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουν - The silence of the dying fish (Μυθοπλασία 2018)

Ο Μάκης εργάζεται σε ένα επαρχιακό ιχθυοτροφείο. Ένα πρωί, καθ’ οδόν για τη δουλειά του, πληροφορείται πως πέθανε την προηγούμενη μέρα. Ύστερα από μερικές αποτυχημένες απόπειρες να αποδείξει πως είναι ζωντανός, αποφασίζει να ξοδέψει την τελευταία μέρα του προσπαθώντας να εξασφαλίσει την επιβίωση των δύο αγαπημένων του καναρινιών, μέχρι τη στιγμή της κηδείας του.

9. Άβανος – Avanos (Μυθοπλασία 2018)

Ο Τάσος, πρώην κατάδικος, νιώθει ενοχές για το εργατικό ατύχημα του φίλου του στα σφαγεία όπου εργάζεται. Η Κική, σερβιτόρα στην ταβέρνα του χωριού, πέφτει για μια ακόμα φορά θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Όταν βρεθούν κάτω από αφόρητη πίεση, η έκρηξη είναι αναπόφευκτη και οι συνέπειές της δεν αργούν να έρθουν.

*Καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας είναι ο Πατρινός σκηνοθέτης Αντώνης Παπαδόπουλος.

