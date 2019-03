Από την Πέμπτη και στην Πάτρα ο νέος «Nτάμπο – Dumbo»

Υψηλές είναι οι εμπορικές προσδοκίες της Ντίσνει για το live action φιλμ «Nτάμπο – Dumbo» με ήρωα ένα χαριτωμένο ιπτάμενο ελεφαντάκι που βγαίνει από την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 στην Ελλάδα (& στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare) σε διανομή της Feelgood ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ.

Ο Ντάμπο, ένα γλυκό, νεογέννητο ελεφαντάκι με τεράστια αυτιά, είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στο ρημαγμένο τσίρκο του Μαξ Μέντιτσι. Αρχικά, η διαφορετικότητα του είναι πηγή προβληματισμού για τον Μέντιτσι, που υπολόγιζε σε ένα χαριτωμένο ελεφαντάκι για να προσελκύσει τα πλήθη, μέχρι που ο Ντάμπο ανακαλύπτει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα τεράστια αυτιά για να πετάξει.

Κάτι που δεν προλαβαίνει να χαρεί, όταν του στερούν την πολυαγαπημένη του μητέρα, με αποτέλεσμα να καταλήξει μόνος και φοβισμένος, και την ίδια στιγμή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ενός φαντασμαγορικού λούνα παρκ που ονομάζεται Dreamland.

Σχεδόν 80 χρόνια μετά τη θρυλική ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney, o αξιολάτρευτος Ντάμπο, το πιο διάσημο ελεφαντάκι του κόσμου, επιστρέφει ανανεωμένος σε μία live-action φαντασμαγορική περιπέτεια που φέρει την υπογραφή του σπουδαίου παραμυθά Tim Burton (Edward Scissorhands, Alice in Wonderland, Charlie and the Chocolate Factory).

Ένα συγκινητικό παραμύθι για ένα διαφορετικό ήρωα με μεγάλα αυτιά και ακόμα μεγαλύτερη καρδιά, μία πανδαισία χρωμάτων και σκηνικών, ένας φόρος τιμής στον μαγικό και ανεξάντλητο κόσμο των «τεράτων», μία πληθωρική κινηματογραφική εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Η ταινία θα παιχθεί και σε 3D, μεταγλωττισμένη στα ελληνικά και με υπότιτλους.

Ο Ντάμπο θεωρείται μία από τις ωραιότερες ιστορίες της Disney που κυκλοφόρησε το 1941 και κατέκτησε τις καρδιές του κοινού παγκοσμίως, μάλιστα όπως λέγεται, η παλιά πρωτότυπη ταινία ήταν η πιο αγαπημένη του ίδιου του Walt Disney & του διάσημου studio του. Η ιστορία αυτή λοιπόν επιστρέφει διασκευασμένη σε μία μεγαλοπρεπή live-action υπερπαραγωγή λίγο πριν την επέτειο των 78 χρόνων από την κυκλοφορία της.

Μόνο ένας καταξιωμένος και αγαπητός δημιουργός σαν τον Tim Burton θα μπορούσε να αναλάβει τα ηνία αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος, και να αναβιώσει την κλασική ιστορία μέσα από τη μοναδική, σκοτεινή και ονειρική ατμόσφαιρα που ξέρει να χτίζει μέσα από τις ταινίες του. Το σενάριο του Ehren Kruger (The Ring, Transformers 3) τιμά τον πυρήνα της ιστορίας και αλλάζει ελαφρώς την ιστορία για τη live-action εκδοχή της με πρωταγωνιστές μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Xόλιγουντ.

O Tim Burton επέλεξε την Eva Green, με την οποία έχει συνεργαστεί σε 2 προηγούμενες ταινίες του (Dark Shadows, Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children), για να ενσαρκώσει τη σαγηνευτική ακροβάτισσα Colette.

O Danny DeVito, που έχει ήδη 3 ταινίες με τον Tim Burton στο ιστορικό του (Batman Returns, Mars Attacks, Big Fish), ανέλαβε τον ρόλο του ιδιοκτήτη τσίρκου στο οποίο γεννιέται ο Ντάμπο και ο Michael Keaton, που μετράει κι αυτός τρεις ταινίες με τον δημιουργό (Beetlejuice, Batman, Batman Returns), υποδύεται τον φιλόδοξο και πονηρό επιχειρηματία που θα επηρεάσει δραματικά τον κόσμο του λατρεμένου ιπτάμενου ελέφαντα.

Ακόμα ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Colin Farrell (The Lobster, In Bruges) ενσαρκώνει τον τρυφερό πατέρα της πρωτοεμφανιζόμενης Nico Parker. Κάνει έναν βετεράνο του πολέμου που μάλιστα έχει χάσει το ένα του χέρι. O βραβευμένος με Όσκαρ βετεράνος ηθοποιός Alan Arkin (Little miss sunshine, Αβάνα) συνεργάζεται για δεύτερη φορά με τον Tim Burton μετά το περίφημο Edward Scissorhands – Ο Ψαλιδοχέρης του 1990. Ένα λαμπερό καστ που στέκεται επάξια δίπλα σε έναν από τους πιο αγαπητούς και αξέχαστους χαρακτήρες της ιστορίας του σινεμά, ένα ιπτάμενο ελεφαντάκι που συμβολίζει τη διαφορετικότητα και τη δύναμη που όλοι κρύβουμε μέσα μας.

Διάρκεια του φιλμ – 130 λεπτά.

Ο μικρός Ντάμπο που δείχνει στην ταινία αληθινός είναι ψηφιακά επεξεργασμένος.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, η live-action ταινία του Ντάμπο αξιοποιεί ότι πιο σύγχρονο σε οπτικά εφέ για να δημιουργήσει τον Ντάμπο και τους άλλους τετράποδους φίλους του.

Η μουσική είναι του Danny Elfman.

Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται: Χρήστος Πλαΐνης, Γιάννης Στεφόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Στεφανία Φιλιάδη, Ντίνος Σούτης, Πέγκυ Μανωλά, Άγγελος Ριζόπουλος, Τηλέμαχος Κρεβάικας, Πέτρος Δαμουλής, Βασίλης Μηλιός.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ