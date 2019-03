Πάτρα: Έρχεται μία εικοσάδα νέες ταινίες στις σκοτεινές αίθουσες

Τα Όσκαρ πέρασαν, η άνοιξη μπήκε και μαζί είναι έτοιμες να κυκλοφορήσουν ένα σωρό ταινίες, κυρίως θρίλερ, παιδικές και αγαπημένων υπεηρηρώων. Το Πάσχα είναι αργά και ουσιαστικά αμέσως μετά τον Μάιο θ’ αρχίσει άτυπα και η φετινή θερινή κινηματογραφική περίοδος.

Μιλώντας για τα παιδικά φιλμ, η αρχή γίνεται με το live action ριμέικ της Ντίσνει «Ντάμπο» στις 28 Μαρτίου 2019 με την σκηνοθετική υπογραφή του Τιμ Μπάρτον και ουσιαστικά θα μας πάει έως τις 23 Μαΐου με την πρεμιέρα επίσης του live action φιλμ της Ντίσνει «Αλαντίν» σε σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι με τζίνι τον Γουίλ Σμιθ.

Θα δούμε και το «How to train your dragon 3:the hidden world – Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας 3» από τις 11 Απριλίου, το «Αϊλό: Ο Μικρός Ήρωας» με ήρωα έναν τάρανδο & τη φωνή του Κώστα Αποστολίδη (από 4/4), τον «Ευγενικό κύριο λινκ» αλλά και τα «Ugly dolls –Τα ασχημογλυκούλια» ενώ συνεχίζεται το «Wonder park – Πάρκο των θαυμάτων» που ακούσαμε ότι είναι και συγκινητικό. Φυσικά οι μικροί μας φίλοι αναμένουν και το «Toy story 4» του Τζον Λάσετερ στις 20 Ιουνίου 2019.

Στα θρίλερ – φιλμ τρόμου τώρα, με το «Εμείς – Us» του Τζόρνταν Πιλ να παίζεται ήδη, ακολουθούν το «The Hole in the ground – Η Τρύπα» (από 28/3) που στο φετινό Φεστιβάλ του Σάντανς χαιρετίστηκε ως το νέο «Hereditary – Η Διαδοχή» και το «Pet Sematary – Νεκρωταφίο ζώων» (από 4 Απριλίου) που έχει βασιστεί στο αρκετά αγριευτικό βιβλίο του μετρ Στίβεν Κινγκ (στο καστ οι Τζέισον Κλαρκ και Τζον Λίθγκοου) ενώ περνώντας στα φιλμ με υπερήρωες, όλοι περιμένουν το «Avengers, endgame – Εκδικητές – Τελευταία πράξη» των Τζο και Άντονι Ρούσο (από Μ. Τετάρτη 24/4) όπου παίζει & η Captain Marvel – Μπρι Λάρσον. Μάλιστα όπως γράφτηκε η διάρκεια της "Τελευταίας Πράξης" θα είναι χορταστική και θα φτάνει τις 3 ώρες!

Θα προηγηθούν ο «Shazam!» της DC Comics (στις 4/4) σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Σάνμπεργκ με τον Ζάκαρι Λέβι ως τον ομώνυμο υπερήρωα που από το τρέιλερ δείχνει να έχει πολλή πλάκα και ο «Hellboy – Ξαναγύρισα από την κόλαση» (11/4) του Νιλ Μάρσαλ. Στη νέα ταινία τον ερμηνεύει όχι ο Ρον Πέρλμαν αλλά και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ.

Θα κυκλοφορήσουν & 2 φιλμ επιστημονικής φαντασίας, το «High life» της Κλερ Ντενί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον & τη Ζιλιέτ Μπινός και το «Captive State» του Ρόμπερτ Ουάιατ, θα δούμε τον Μάθιου Μακόναχι ως τον «Παραλία – The Beach bum» σε σκηνοθεσία Χάρμονι Κορίν με συμπρωταγωνιστές την Άισλα Φίσερ και τον Ζακ Έφρον αλλά και τον Μελ Γκίμπσον μαζί με τον Σον Πεν στο «Ο Καθηγητής & ο τρελός» σε σκηνοθεσία: Π. Μπ. Σέμραν (από 28/3). Ακόμα από 28 Μαρτίου θα προβληθεί η επιτυχημένη οικογενειακή κωμωδία "Instant Family - Στιγμιαία Οικογένεια" σε σκηνοθεσία: Σον Άντερς με τους Μαρκ Γουόλμπεργκ, Ρόουζ Μπερν, Οκτάβια Σπένσερ.

Για τους σινεφίλ βγαίνει ο «Κωδικός Κολιμπρί» με τους Τζέσε Άιζενμπεργκ και Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, ο «Ευτυχισμένος Λάζαρος» της Αλίτσε Ρορβάκερ που ήταν και στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του περασμένου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Λονδίνου, το "Θέλημα Θεού - By the grace of God" του Φρανσουά Οζόν με τον Μελβίλ Πουπό που αφορά αληθινή ιστορία κακοποίησης νεαρών αγοριών από Καθολικούς ιερείς (παρ'ολίγο να απαγορευτεί η προβολή του στη Γαλλία) και το Γαλλικό εποχής «Edmond, απρόβλεπτος συγγραφέας» (από 11/4) γύρω από τον δημιουργό του κλασικού «Σιρανό» Εντμόντ Ροστάν (1868-1918).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ