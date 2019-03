Τον Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει το βιβλίο “Find Me” του Αντρέ Ασιμάν

Έχει περάσει ένας και πλέον χρόνος από τότε που το «Call Me by Your Name – Να Με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» του Λούκα Γκουαντανίνο (Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου) χάρισε στο σινεφίλ κοινό μια από τις πιο τρυφερές ιστορίες ερωτικής αφύπνισης και ενηλικίωσης των τελευταίων ετών. Από τότε, πολλά έχουν ακουστεί και γραφτεί σχετικά με την πιθανότητα μιας κινηματογραφικής συνέχειας που θα μας δείξει τι ακριβώς επιφυλάσσει το μέλλον στους δύο ήρωες, τον Έλιο και τον Ολιβερ.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο όπως γράφει το flix.gr, έχει σαφέστατα εκφράσει ενδιαφέρον και δείχνει να έχει ήδη κάποιες διαμορφωμένες ιδέες για το πώς θα είναι οι ήρωές του σε ένα πιθανό σίκουελ, ο σεναριογράφος Τζέιμς Αϊβορι που κέρδισε και το Όσκαρ για την ταινία, έχει δηλώσει πως δεν θέλει να έχει καμία σχέση με κάτι τέτοιο ενώ πρόσφατα ο γοητευτικός Αμερικανός πρωταγωνιστής Άρμι Χάμερ που υποδύθηκε τον Όλιβερ, ομολόγησε πώς ενώ είναι ανοιχτός σε μια σχετική πρόταση, φοβάται πώς μια δεύτερη ταινία ίσως καταλήξει απογοητευτική για όλους.

Ανεξάρτητα, ωστόσο, με το αν θα δούμε ποτέ ένα κινηματογραφικό σίκουελ του «Call Me by Your Name», ο ίδιος ο εμπνευστής του και συγγραφέας του βιβλίου στο οποίο βασίζεται, ο Αντρέ Ασίμαν, ανακοίνωσε πως η λογοτεχνική του συνέχεια με τίτλο «Find Me» είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός και θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία τον προσεχή Οκτώβριο.

Ταυτόχρονα, ο εκδοτικός του οίκος δημοσίευσε την πρώτη επίσημη σύνοψη του βιβλίου: «Στο “Find Me”, ο Ασιμάν μας δείχνει τον πατέρα του Ελιο, Σάμιουελ, ο οποίος έχει πάρει πλέον διαζύγιο, σε ένα ταξίδι από τη Φλωρεντία στη Ρώμη, προκειμένου να επισκεφθεί τον Έλιο, ο οποίος έχει γίνει ένας χαρισματικός κλασικός πιανίστας. Μια τυχαία συνάντηση στο τρένο οδηγεί σε μια σχέση που θα αλλάξει δραστικά τη ζωή του Σάμιουελ. Ο Έλιο σύντομα μετακομίζει στο Παρίσι, όπου κι εκείνος θα έχει μια σημαντική σχέση, ενώ ο Όλιβερ, καθηγητής πλέον στη βόρεια Νέα Αγγλία με γιους που έχουν ήδη μεγαλώσει, βρίσκει ξαφνικά τον εαυτό του να σκέφτεται σοβαρά να επισκεφθεί ξανά την Ευρώπη».

Στη συνέχεια του βιβλίου, λοιπόν, ο Ασιμάν δείχνει πως έχει αναβαθμίσει σε βασικό χαρακτήρα τον πατέρα του Έλιο ενώ η πρώτη αυτή σύνοψη δεν αποκαλύπτει αν και πώς ακριβώς θα συμβεί τελικά η (ομολογουμένως αναπόφευκτη) επανασύνδεση του Έλιο με τον Όλιβερ.

Το βιβλίο «Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» κυκλοφορεί από το περασμένο καλοκαίρι και μεταφρασμένο στα ελληνικά, από τις εκδόσεις Μεταίχμιο και αξίζει να το διαβάστε. Την ταινία την είδαμε δει στην Πάτρα στη 2η αίθουσα του Πάνθεον.