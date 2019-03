Πάτρα: Συναυλία με την “Vernon Hills High School Choir”

Την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, στις 8.30 μ.μ., η Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών, διοργανώνει συναυλία με την σύμπραξη της “Vernon Hills High School Choir” και των Μουσικών Συνόλων “Junior Ορχήστρα” Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών και “Canzone Corale” Χορωδιακό Σύνολο Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών.

Η Vernon Hills High School Choirs έχει εμφανιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Illinois, Wisconsin, Iowa, Florida), στην Ευρώπη (Ireland, England, Scotland, Ολλανδία, Βέλγιο και Γαλλία) και στις Μπαχάμες. Πολλοί απόφοιτοι των χορωδιών έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής προετοιμασίας μουσικών από κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια. Πολλοί άλλοι απόφοιτοι είναι πλέον καθηγητές, δικηγόροι, μηχανικοί και επιχειρηματίες και πολίτες που συνεχίζουν να απολαμβάνουν τη μουσική ως ζωτικό μέρος της ζωής τους.

Οι πρόσφατες συναυλίες περιελάμβαναν την εξέταση της σύνδεσης μεταξύ αρχιτεκτονικής και μουσικής από την Αναγέννηση έως τη Σύγχρονη εποχή, την ανάθεση ενός multimovement έργου για χορωδία και ορχήστρα εγχόρδων από τον διάσημο Αμερικανό συνθέτη Robert Convery και παρουσίαση χορωδιακών σκηνών από τα μελοδραματικά έργα του Μότσαρτ, Wagner, και άλλων. Υπέρμαχος μιας βαθύτερης μαθησιακής εμπειρίας για τη πρόβα, ο διευθυντής Jeremy Little έχει παρουσίες σε πολλά εκπαιδευτικά συνέδρια και workshops στο Illinois and Wisconsin.

Ακαδημαϊκά, ασχολείται με τη διδασκαλία ολοκληρωμένης μουσικής, μέσω μοντέλων ερμηνείας, σε εκπαιδευτικούς μουσικής και έχει συνεισφέρει αρκετά σε δύο πρόσφατες δημοσιεύσεις: “Feedback: The Hinge that Joins Teaching and Learning” της Jane E. Pollock και “The Power of the Social Brain: Teaching, Learning and Interdependent Thinking” εκδόσεις των Arthur Costa and Pat Wilson-O’Leary.

Τα Μουσικά Σύνολα “Junior Ορχήστρα” και “Canzone Corale”, διδάσκει και διευθύνει ο μουσικοδιδάσκαλος και μαέστρος, κ. Σταμάτης Λέκκας.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας 2610-277740 και στον ιστότοπο www.fe-odeiopatron.gr

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.