Οι Νιούμαν και Ρέντφορντ ήταν το αρχικό καστ του φιλμ “The Highwaymen” προ 13 ετών

O σκηνοθέτης της νέας ταινίας του Netflix, “The Highwaymen” John Lee Hancock, όπως έγραψε το πάντα έγκυρο Entertainment Weekly, αρχικά είχε σκεφτεί και έλπιζε να παίξουν τους δύο βασικούς ρόλους ο Paul Newman και Robert Redford.

Το «The Highwaymen» που είναι ένα κοινωνικοδραματικό φιλμ με στοιχεία θρίλερ, έχει για πρωταγωνιστές τον Kevin Costner και τον Woody Harrelson στους ρόλους δύο εκπροσώπων του νόμου, του Frank Hamer και του Maney Gault, οι οποίοι αναζητούν και εν τέλει σκοτώνουν τους περίφημους, θρυλικούς εγκληματίες Bonnie Parker και Clyde Barrow (το δίδυμο των εγκληματιών είχαν υποδυθεί στο σινεμά το 1967 οι Γουόρεν Μπίτι και Φέι Νταναγούει).

Ωστόσο όταν ο σκηνοθέτης John Lee Hancock πρωτοαναμείχθηκε στο project αυτό εδώ και περισσότερα από 13 χρόνια, έλπιζε και είχε τη κρυφή επιθυμία να έχει στο cast δύο ονόματα της 7ης τέχνης που έγραψαν ιστορία παρέα, τους Paul Newman και Robert Redford που επιτέλους θα ξανάσμιγαν για 3η φορά στη μεγάλη οθόνη, μετά το φιλμ του 1969 «Butch Cassidy and the Sundance Kid – Οι Δύο Ληστές» και το «Κεντρί – The Sting» του 1973.

“Ήταν μία από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου, είχα ταξιδέψει στα ανατολικά και είχα περάσει τη μέρα μου με τον Paul Newman, απλά μιλώντας του για τα πάντα” εκμυστηρεύθηκε ο Hancock, ο οποίος έχει γυρίσει το επιτυχημένο φιλμ «The Blind Side» (2009) που χάρισε το βραβείο Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου στην Σάντρα Μπούλοκ και το «The Founder» με τον Μάικλ Κίτον το 2016. «Ο Νιούμαν ήταν ένας εκπληκτικός - amazing άνθρωπος και πιστεύω ότι μαζί με τον Ρέντφορντ για 3η φορά μαζί θα ήσαν ένα ενδιαφέρον και εκπληκτικό δίδυμο», ανέφερε ο 62χρονος Χάνκοκ που κατάγεται από το Τέξας.

Τελικά τα προβλήματα υγείας του Newman που έσβησε τον Σεπτέμβριο του 2008 σε ηλικία 83 ετών, έκανε αδύνατη την υλοποίηση αυτού του φιλμ με τον ίδιο και τον Ρέντφορντ στους ρόλους. “Ήταν εμφανές ότι η κατάσταση της υγείας του Paul δεν θα του επέτρεπε να κάνει την ταινία αν και ενδιαφέρθηκε ακούγοντας την ιδέα και ειλικρινά στενοχωρήθηκα», ανέφερε ο Hancock προσθέτοντας πως “είμαι πάντως πολύ ευχαριστημένος & εκστασιασμένος - ecstatic και με το τωρινό καστ που είχαμε. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη δυνατή version της ταινίας”.

*Το «The Highwaymen» ξεκινά να παίζεται σε περιορισμένη διανομή στις Αμερικάνικες αίθουσες στις 29 Μαρτίου 2019 από την πλατφόρμα του Netflix.

Να θυμίσουμε ακόμα πως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σχεδίαζε με τον Πολ Νιούμαν να έκαναν μαζί το «A Walk in the Woods – Ταξίδι στην Αλαμπάμα» από το φυσιολατρικό βιβλίο του Bill Bryson, ωστόσο λόγω των προβλημάτων υγείας του, ο Νιούμαν δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί κι έτσι ο Ρέντφορντ το γύρισε τελικά το 2015 με συμπρωταγωνιστή τον Νικ Νόλτε σε σκηνοθεσία Ken Kwapis και είχε ιδιαίτερη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία.

Eπιμέλεια κειμένου: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ