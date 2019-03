Θα τρομάξετε: Στην Πάτρα το νέο φιλμ του Τζόρνταν Πιλ, «Us – Εμείς»

H νέα ταινία τρόμου του Jordan Peele, «Us – Εμείς» με αρκετά καλές κριτικές στο εξωτερικό (97% έως τώρα στο rotten tomatoes & Β+ από το Entertainment Weekly) κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 21 Μαρτίου στην Ελλάδα από την εταιρεία Tulip και θα την δούμε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Ο μαύρος σκηνοθέτης του «Get Out – Τρέξε!», Τζόρνταν Πιλ υπογράφει και το σενάριο.

Πρωταγωνιστούν οι: Λουπίτα Νιόνγκο, Γουίνστον Ντιουκ, Ελίζαμπεθ Μος.

Παραγωγή: Τζέισον Μπλουμ, Ίαν Κούπερ, Τζόρνταν Πιλ, Σον ΜακΚίτρικ

Διάρκεια: 116 λεπτά.

Ο Τζόρνταν Πιλ κατάφερε να προκαλέσει αναπάντεχο σοκ στη σύγχρονη κινηματογραφική πραγματικότητα με το «Get Out» πρόπερσι. Το ντεμπούτο του ήταν ένα προκλητικό θρίλερ, που αναθεώρησε την έννοια του κοινωνικού τρόμου χάρη στις ανατριχιαστικές ανατροπές και τη σεναριακή τόλμη, και τον έστειλε μέχρι τα Όσκαρ (κατέκτησε το βραβείο Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου).

Ο πήχης των απαιτήσεων ήταν πολύ ψηλά για την δεύτερη ταινία του Πιλ, όμως ο ευρηματικός σκηνοθέτης καταφέρνει να ξεπεράσει κάθε προσδοκία, παραμένοντας στο είδος του θρίλερ, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Ο νέος λοιπόν κινηματογραφικός εφιάλτης του Τζόρνταν Πιλ, λέγεται «Εμείς – US». Η ταινία εκτυλίσσεται στη Νότια ακτή της Καλιφόρνια, εκεί που δεν περιμένεις ότι θα ξεσπάσει ο τρόμος.

Η βραβευμένη με Όσκαρ β’ γυναικείου για το «12 Χρόνια σκλάβος», Λουπίτα Νιόνγκο, υποδύεται μια γυναίκα που επιστρέφει στην γενέτειρά της, μαζί με τον σύζυγό της (ο Γουίνστον Ντιουκ του Black Panther) και τα δυο παιδιά της, με σκοπό λίγες μέρες ειδυλλιακών διακοπών. Μαζί τους περνάει χρόνο ένα φιλικό ζευγάρι, η Ελίζαμπεθ Μος (Mad Men, The Handmaid’s Tail, Ο Κύριος & το Όπλο) και ο δημοφιλής κωμικός Τιμ Χάιντεκερ.

Ένα απροσδιόριστο και σκοτεινό τραύμα στοιχειώνει την ηρωίδα, το οποίο μέσα στα χρόνια βρίσκει τρόπους να επανέρχεται και να διαταράσσει τη γαλήνια οικογενειακή ζωή. Η ηρωίδα είχε βρεθεί ως παιδί στο (μακρινό πλέον) 1986, σε ένα απομακρυσμένο παιχνίδι τρόμου, σε ένα μικρό λούνα παρκ κοντά στην παραλία. Κάτι μακάβριο θα άλλαζε τη ζωή της για πάντα.

Εκείνο το ανεξήγητο συμβάν θα έρθει να στοιχειώσει τη σημερινή οικογένειά της και το «άγνωστο» θα έρθει να τη βρει, σχεδόν καρμικά, με «δολοφονικές» ορέξεις, απειλώντας έτσι το σύγχρονο Αμερικάνικο όνειρο στο οποίο ζει εφησυχασμένη. Τα πάντα θα πάρουν μια ακατανόητη και εφιαλτική τροπή, όταν στο κατώφλι του εξοχικού σπιτιού της οικογένειας, θα εμφανιστεί μια «άλλη» τετραμελής οικογένεια που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τους ήρωες και που μοιάζει να είναι το είδωλο του σκοτεινού καθρέφτη τους.

Οι επιρροές της ταινίας από την μυθολογία του σινεμά του φανταστικού είναι ποικίλες. Από τη Νύχτα των Ζωντανών Νεκρών του Τζόρτζ Ρομέρο μέχρι το σασπένς του Χίτσκοκ και από τον σωματικό τρόμο του Κρόνενμπεργκ μέχρι τις αλλόκοτες ιστορίες του «Twilight Zone», όλες μαζί ταιριάζουν αρμονικά μεταξύ τους χάρη στην παραπλανητική αφήγηση.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πριν καν ολοκληρωθεί η ταινία Τρέξε! (Get Out) ο Τζόρνταν Πιλ είχε ήδη αρχίσει να επεξεργάζεται την ιδέα για τη δεύτερη ταινία του, η οποία θα ήταν πιο τρομακτική και ακόμη πιο έντονη ψυχολογικά. Η βασική πηγή έμπνευσής του ήταν η φοβία για τις ιστορίες με σωσίες και τα θρίλερ με απειλές από τους λεγόμενους «evil-double». Άλλωστε, όταν ο τρόμος του «άλλου» έρχεται με την οικία, δική μας μορφή, τότε γίνεται απείρως πιο απειλητικός. Πραγματικά, τίποτα δεν προδιαθέτει τον θεατή για όσα ξεδιπλώνονται στον αιματηρό εφιάλτη του «Εμείς».

Η παραγωγή κόστισε 20 εκατομμύρια δολάρια και τα γυρίσματα έγιναν το καλοκαίρι του 2018 στην Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια. Η ιστορία αποκτά αλληγορικές διαστάσεις, όμως πατάει σε καλά κρυμμένα μυστικά της δεκαετίας του ‘80.

Η μοντέρνα γραφή τρόμου που διέπει το σινεμά του Τζόρνταν Πιλ υπογραμμίζεται σε κάθε πλάνο, με ιδέες μεταφυσικής απειλής και έξυπνα ειρωνικές πινελιές. Ο σκηνοθέτης μεταφέρει πειστικά την πυρετώδη ανησυχία για το άγνωστο που καραδοκεί στα υπόγεια των πόλεων, με αμφίδρομα νοηματικά περάσματα και αρκετό αίμα. Κανείς δεν δικαιούται να νιώθει ασφαλής. Το άγνωστο ελλοχεύει σε κάθε βήμα και σε κάθε υπονομευτικό βλέμμα.

Οι ήρωες ισορροπούν ανάμεσα στα ξεσπάσματα έντασης και πανικού, κρατώντας την ιστορία στην κόψη του διφορούμενου.

Αντίθετα με την ταινία «Τρέξε!», στην πλοκή που πυροδοτεί τον τρόμο στην ταινία «Εμείς» δεν βρίσκεται κάποιο σχόλιο για τον ρατσισμό στην Αμερική. Αυτή δεν είναι η μόνη ανατροπή των στερεοτύπων: o πατέρας της οικογένειας δεν είναι ο ηρωικός σωτήρας που θα πάρει τα υπόλοιπα μέλη υπό την προστασία του και το φιλικό ζευγάρι στις διακοπές δεν έχει το ρόλο που περιμένει ο θεατής. Τίποτα δεν είναι αναμενόμενο και στην ιστορία συνυπάρχουν το χιούμορ, το gore, το σασπένς, τα άφθονα plot twists και τα... ψαλίδια!

Την οπερετική, goth αισθητική του φιλμ, εκτός από τις άρτιες ερμηνείες, συμπληρώνουν η υπνωτική χρήση της μουσικής επένδυσης, ειδικά με την R’n’B επιτυχία του «I Got Five On It» των Luniz, από τη δεκαετία του ‘90.

*Τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει επιμεληθεί ο Μάικλ Γιουλάκης (Glass), την παραγωγή σχεδίασε η Ρουθ Ντε Ζον (Manchester by the Sea) και τα κουστούμια ανήκουν στην Κιμ Μπάρετ (The Matrix).

Η ταινία «Εμείς» δεν απευθύνεται μόνο σε «υποψιασμένο» κοινό και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα δημοφιλή blockbusters της χρονιάς.