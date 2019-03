Παύλος Κανελλάκης: Οι ήρωες της σημερινής εποχής είναι όλοι αυτοί που διατηρούν ζωντανά τα όνειρά τους

Είχε μπει η Άνοιξη του 2014 για τα καλά, ήταν άλλο ένα Σαββατοκύριακο συντροφιά με το όνειρο στην Αθήνα…..από τον σταθμό Λαρίσσης έφτασα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», στην Πειραιώς 254. Είχα αποφασίσει να δω τη θεατρική παράσταση «Από τι ζουν οι άνθρωποι;», βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Λ. Τολστόι, σε διασκευή - σκηνοθεσία Όλιας Λαζαρίδου, Γιώργου Νανούρη, Ηλία Κουνέλα.

Την επόμενη μέρα, λίγο πριν φύγω από την Αθήνα, κάνοντας μια σύντομη στάση στο Μέτρο του Συντάγματος – υπήρχε ένα bazaar βιβλίων-, αγόρασα τη βιογραφία του συνθέτη Νίκου Μαμαγκάκη, στο εξώφυλλο του βιβλίου έγραφε Μουσική ακούω, ζωή καταλαβαίνω.

Οι άνθρωποι ζούνε από αγάπη, & ακούγοντας μουσική μαθαίνουν τον εαυτό τους και έρχονται πιο κοντά o ένας στον άλλο, αγαπώντας όλο και πιο πολύ τη ζωή. Πέντε χρόνια μετά, «συναντώντας» τον Παύλο, - ο οποίος μεγάλωσε στο Μοσχάτο, σπούδασε στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας, υπήρξε συνεργάτης, φίλος και μαθητής του Νίκου Μαμαγκάκη-, ανακαλύπτω ότι τα όνειρα μπορεί να σε φτάσουν μέχρι την Ιρλανδία οπού ζει από το 2007 & είναι λέκτορας στο National University of Ireland, Maynooth.

Το ταξίδι αυτό έχει δουλειά, βραβεία, λαϊκή παραδοσιακή μουσική, τη δημιουργία της Ορχήστρας δωματίου LPSM Melos Ensemble, φως, εκπαίδευση και την βαθιά πιστή ότι η μουσική και η τέχνη γενικότερα, μας δείχνει τον δρόμο για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.

Γεννηθήκατε στην Αθήνα, σε ποια περιοχή, ποιες οι μνήμες, εικόνες από την παιδική σας ηλικία;

Μεγάλωσα στην περιοχή του Μοσχάτου και έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία εκεί. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί έπαιξα πολύ, έτρεξα, και βίωσα την σπουδαιότητα του να ζει κάποιος σε μια γειτονιά. Τους καλοκαιρινούς μήνες, σχεδόν κάθε χρόνο, παραθερίζαμε οικογενειακώς στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Πολύ ποδήλατο, ατελείωτες ώρες στην θάλασσα και παιχνίδι στους τότε χωμάτινους δρόμους της περιοχής είναι οι καλοκαιρινές αναμνήσεις των παιδικών μου χρόνων. Το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στην δόμηση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Το πραγματικό παιχνίδι όμως και όχι το εικονικό το οποίο δυστυχώς επικρατεί στις μέρες μας. Αυτή η εξοικείωση των παιδιών σήμερα με την εικονική πραγματικότητα, την τεχνολογία και το ‘πλαστικό’ σε όλες του τις μορφές είναι κάτι που με τρομάζει.

Σπουδάσατε κιθάρα με καθηγήτρια την Έλενα Παπανδρέου στο "Ωδείο Φίλιππος Νάκας", σε ποια είδη μουσικής και σε ποιους πολιτισμούς ταξιδεύετε από τότε ;

Η Έλενα Παπανδρέου υπήρξε ένα μοναδικό πρότυπο για μένα. Θυμάμαι αρκετά πράγματα από τις σπουδές μου διπλά της άλλα αυτά που έχουν χαραχτεί έντονα στην μνήμη μου είναι ο ήχος της, ο τρόπος που έπαιζε συγχορδίες, η μουσικότητα της άλλα και αυτά τα δευτερόλεπτα σιγής που υπήρχαν κάθε φορά που ολοκλήρωνε κάτι που μας έπαιζε στην τάξη. Αυτό που πάντα θα της χρωστάω είναι η καλή σχέση με την μουσική που απέκτησα διπλά της. Όχι αυστηρά την κλασική μουσική άλλα την καλή μουσική. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου είχα αρκετές φορές την τύχη να συμπράξω με σπουδαίους λαϊκούς και παραδοσιακούς μουσικούς.

Πραγματικοί μουσικοί με Μ κεφαλαίο! Πάντα θαύμαζα και θαυμάζω ακόμα την ακομπλεξάριστη σχέση τους με την μουσική. Θυμάμαι πριν περίπου 20 χρόνια, σε μια συνεργασία μου με τον Θανάση Πολυκανδριώτη, κάτι θηρία μουσικούς να παίζουν τα πάντα, να αλλάζουν τόνους με μεγάλη ευκολία χωρίς δεύτερη κουβέντα, χαλαροί και πάντα χαμογελαστοί και από πίσω έναν κατάκοπο κλασσικό κιθαριστή με διπλώματα και υποτροφίες να προσπαθεί να τους προφτάσει. Ένοιωσα τότε πολύ μικρός! Τρέφω μεγάλο σεβασμό στους λαϊκούς-παραδοσιακούς μουσικούς ανά τον κόσμο και πιστεύω πως έχουμε πολλά να διδαχθούμε από αυτούς εμείς οι κλασικά κατηρτισμένοι μουσικοί.

Υπήρξατε συνεργάτης του συνθέτη Νίκου Μαμαγκάκη, πως έχει αποτυπωθεί μέσα σας και τι ήταν αυτό που σας έκανε εντύπωση σε αυτά τα 20 χρόνια γνωριμίας ;

Ο Νίκος Μαμαγκάκης ήταν για μένα ένας σπουδαίος φίλος από τον οποίο έμαθα πολλά πράγματα για την μουσική άλλα πολλά περισσότερα για την ίδια την ζωή. Πολύ συχνά μου έρχονται στο μυαλό κουβέντες που μου είχε πει πριν πολλά χρόνια και όσο περνάει ο χρόνος τόσο πιο συχνή είναι η εμφάνιση τους. Όντας αρκετά μικρός, σχεδόν παιδί όταν ξεκίνησα να συνεργάζομαι μαζί του, δεν μπορούσα να εκτιμήσω την σημασία της παρουσίας του στην ζωή μου άρα και πολλά από αυτά που μου έλεγε.

Για ένα περίεργο λόγο όμως έχουν αποθηκευτεί όλα στην μνήμη μου. Θυμάμαι τα αστεία του, τα πρωινά τηλεφωνήματα του- πραγματικά πρωινά!!- , τον εξαιρετικό ελληνικό καφέ που πάντα με περίμενε πάνω στο γραφείο του και φυσικά την σπουδαία μουσική του προσφορά. Αυτό που πάντα μου έκανε εντύπωση ήταν η απλότητα που τον χαρακτήριζε, η ευθύτητα του και η προσαρμοστικότητα που διέθετε στις συναναστροφές του. Μπορούσε να σταθεί παντού με την ίδια ευκολία. Είχε ένα τρόπο να γίνεται ένα με τον άλλον και να τον κερδίζει.

Η διδακτορική σας διατριβή ήταν πάνω στη μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη, θα θέλατε να μας πείτε για την προσφορά του συνθέτη στον ελληνικό πολιτισμό ;

Η διατριβή μου ήταν πάνω στην μουσική του για κιθάρα η οποία ήταν μεγάλη σε όγκο αλλά και ποιότητα. Ήταν επιδοτούμενη από το πανεπιστήμιο D.I.T στο Δουβλίνο και την ολοκλήρωσα το 2012 με επόπτη καθηγητή τον σπουδαίο Ιρλανδό κιθαριστή John Feeley. Η προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό ήταν τεράστια. Μελοποίησε σχεδόν όλους τους σπουδαίους μας ποιητές, έγραψε μουσική για τον “χρυσό” παλιό ελληνικό κινηματογράφο και ήταν από τους πρωτεργάτες του πραγματικού έντεχνου ελληνικού τραγουδιού.

Θεωρώ όμως πως η μεγαλύτερη του προσφορά ήταν η εμπιστοσύνη που έδειχνε πάντα σε νέους ανερχόμενους μουσικούς και τραγουδιστές να ερμηνεύουν τα έργα του. Μπορώ να πω με βεβαιότητα πως σχεδόν όλη η αφρόκρεμα του σημερινού ελληνικού τραγουδιού, αλλά και του χώρου της κλασικής μουσικής, μαθήτευσε κάποια στιγμή δίπλα του. Και αυτό ήταν η μεγαλύτερη προσφορά του!

Δυστυχώς, τον ερχόμενο Ιούλιο συμπληρώνονται 6 χρόνια από τον θάνατο του και, απ’ όσο ξέρω, δεν έχει υπάρξει ούτε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του και την μουσική του προσφορά.. Αυτό ονομάζω εγώ κρίση!

Συνεχίσατε τις σπουδές σας στο εξωτερικό, – μεταπτυχιακό, υποτροφία – ποσό σημαντικό ήταν αυτό για τη μουσική σας εκπαίδευση αλλά και εξέλιξη ;

Υπήρξα πολύ τυχερός! Κέρδισα μια τριετή υποτροφία από το Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης η οποία μου άλλαξε κυριολεκτικά την ζωή. Μου επέτρεψε να σπουδάσω στην Μουσική Ακαδημία της Βασιλείας στην Ελβετία διπλά στον Όσκαρ Γκίλια, έναν πραγματικό μύθο της κλασσικής κιθάρας. Ο Όσκαρ Γκίλια αποτέλεσε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στην μουσική μου πορεία.

Ένας σπουδαίος δάσκαλος ο οποίος είχε έναν τρόπο μοναδικό να “σπέρνει” μέσα στο μυαλό των μαθητών την γνώση, τον σεβασμό, την συνειδητότητα για αυτό που κάνουν άλλα και την αγάπη για την μουσική. Και λέω “σπέρνει” γιατί όλη αυτή η παρακαταθήκη μεγαλώνει μαζί μας και ωριμάζει με τον καιρό. Θυμάμαι, όταν σπούδαζα μαζί του, από τα 10 πράγματα που μου έλεγε καταλάβαινα τα 2…τα υπόλοιπα 8 περνούσαν μάλλον στο υποσυνείδητο μου και, προς μεγάλη μου έκπληξη, ξεφυτρώνουν λίγο λίγο τώρα που διδάσκω τα έργα που κάποτε διδάχθηκα εγώ από εκείνον.

Έχετε κερδίσει πολυάριθμα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς από τη μια, και από την άλλη έχετε δώσει ρεσιτάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό, είναι πολύ περισσότερα από ότι είχατε ονειρευτεί;

Τα όνειρα από την φύση τους εμπεριέχουν την υπερβολή. Ιδιαιτέρα όταν γίνονται από νέους ανθρώπους. Άρα συνήθως, αυτά που κατακτάμε είναι λιγότερα από αυτά που έχουμε ονειρευτεί. Έτσι πρέπει! Τα όνειρα μας λειτουργούν και λίγο σαν καύσιμη ύλη που μας δίνει δύναμη και συνεχίζουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε καλά με αυτά που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής στην ζωή μας. Κι εγώ είμαι πολύ ευτυχής που ασχολούμαι με αυτό που αγάπησα από μικρό παιδί.

Τα τελευταία 12 χρόνια ζείτε στην Ιρλανδία και εργάζεστε στο National University of Ireland, Maynooth ως λέκτορας κλασικής κιθάρας, ποσό μεγάλη ευθύνη έχει ένας εκπαιδευτικός πιστεύετε ;

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και η ευθύνη που έχει απέναντι στους μαθητές του είναι θέματα μεγάλης σημασίας. Αυτό που προσπαθώ να περάσω στους μαθητές μου, και ιδιαιτέρα στους μικρούς ηλικιακά, είναι την καλή σχέση με την μουσική. Η μουσική μετά θα τους διδάξει τα υπόλοιπα. Εγώ έμαθα πολλά πράγματα από την μουσική και η σχέση μου μαζί της με βοήθησε και με βοηθάει ακόμα πολύ στην ζωή μου. Δεν πιστεύω στους σπουδαίους καθηγητές και δασκάλους. Πιστεύω σε αυτούς τους ανθρώπους που θα βρεθούν στον δρόμο μας και θα μας δείξουν πως να γίνουμε εμείς δάσκαλοι του εαυτού μας.

Το 2014 δημιουργήσατε την ορχήστρα δωματίου LPSM Melos Ensemble της οποίας έχετε αναλάβει τη διεύθυνση, θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια γι’ αυτό το όμορφο ταξίδι & το ρεπερτόριο της ;

Αυτό πραγματικά είναι ένα υπέροχο ταξίδι. Ξεκίνησε πολύ αυθόρμητα. Ήθελα να φέρω τα παιδιά πιο κοντά σε αυτό που λέμε “μουσική δωματίου”. Έτσι αποφάσισα να δημιουργήσω το LPSM Melos Ensemble. Τα πρώτα έργα που παίξαμε ήταν του Μάνου Χατζιδάκι. Όλοι οι μαθητές ταυτίστηκαν και αγάπησαν κεραυνοβόλα την μουσική του.

Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις παιδιά από την άλλη άκρη της Ευρώπης να σιγοτραγουδάνε στα διαλείμματα τους μουσική του. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής του Χατζιδάκι. Η απλότητα και η αμεσότητα της! Κορυφαία φυσικά στιγμή για το Ensemble ήταν η κατάκτηση του 2ου βραβείου καλύτερης ορχήστρας δωματίου στην Ιρλανδία πέρυσι τον Απρίλιο. Από τότε το ρεπερτόριο του Ensemble έχει εμπλουτιστεί με έργα των, Schnittke, Piazzolla, Heidrich κ.α και ετοιμαζόμαστε για αρκετές συναυλίες τον ερχόμενο Απρίλιο και Μάιο.

Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την Ιρλανδική Κοινωνία από την Ελληνική, μετά από αυτά τα 11 χρόνια τα οποία ζείτε & εργάζεστε στην Ιρλανδία ;

Η Ελληνική και η Ιρλανδική σύγχρονη ιστορία έχουν πολλά κοινά στοιχειά. Και οι δυο λαοί ήταν υπό κατοχή για αιώνες. Εμείς από την Οθωμανική αυτοκρατορία, οι Ιρλανδοί από τους Βρετανούς. Και τις δυο χώρες τις περιβάλλει η θάλασσα. Η μεγάλη διαφορά όμως είναι στον ήλιο. Στο φως. Και αυτό έχει πολλές προεκτάσεις. Θεωρώ πως το φως επηρεάζει πολύ τους ανθρώπους, την νοοτροπία τους και κατ’ επέκταση τις κοινωνίες που ζουν.

Πως νιώθει ένας Καλλιτέχνης βλέποντας να υψώνονται τείχη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, μετά από την πτώση του τείχους στο Βερολίνο το 1989 ; Ένα τέτοιο τείχος, ύψους 3,6 μέτρων και πάχους μισού μέτρου –όσο και το τείχος του Βερολίνου‒, ανεγείρεται στο προάστιο του Μονάχου Νeuperlach Sud, όπου δημιουργήθηκε προσφυγικός καταυλισμός για 160 ανήλικα, ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Το τείχος αυτό προσπάθησαν να «σπάσουν» με τη μουσική τους 46 παιδιά από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου. Η μουσική μπορεί να γκρεμίσει τα τείχη και τα σύνορα ;

Θεωρώ πως ζούμε σε μια εποχή που τα τείχη έχουν μπει στην ζωή μας γενικότερα. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη επαφής και επικοινωνίας. Είμαστε όλοι, λίγο πολύ, εγκλωβισμένοι στον μικρόκοσμο μας και καταλήγουμε να είμαστε απλοί παρατηρητές στο πρόβλημα του άλλου χωρίς συμμετοχή. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω μια μικρή ιστορία. Μια νέα κοπέλα 30 ετών, ένα κυριακάτικο μεσημέρι, ετοιμάστηκε μαζί με όλη της την οικογένεια να επισκεφτεί την υγιέστατη γιαγιά της.

Γευμάτισαν όλοι μαζί και τελικά την αποχαιρέτησαν καθώς την επομένη μέρα, πρωί πρωί, η γιαγιά πήγε για ευθανασία σε κάποιο κοντινό νοσοκομείο γιατί απλά είχε βαρεθεί να ζει. Αυτή είναι μια πραγματική ιστορία που συνέβη πριν λίγο καιρό. Όταν οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει τέτοια εξοικείωση με τον θάνατο και τον πόνο του άλλου τότε τα τείχη του Νeuperlach Sud είναι απλά ένα επιπλέον σύμπτωμα.

Τα τείχη των 3,6 μέτρων του Μονάχου μας είναι πολύ οικεία εικόνα γιατί απλά ζούνε μέσα μας. Ίσως να είναι σημεία των καιρών μας.. ίσως να ήταν και πάντα έτσι. Ποιος ξέρει.. Τα τείχη δεν θα πέσουν ποτέ στις χώρες και στις πόλεις όσο υπάρχουν μέσα μας. Η λέξη “παγκοσμιοποίηση” θα πρέπει να σταματήσει να αφορά αποκλειστικά τις πολυεθνικές εταιρίες, το χρηματιστήριο και την απλή, επιδερμική πληροφόρηση του τι συμβαίνει 7000χλμ μακριά από εμάς. Παγκοσμιοποίηση για έμενα σημαίνει πως οπουδήποτε, και οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο, μας αφορά όλους. Από τον στενό οικογενειακό μας κύκλο μέχρι την άλλη γωνιά του πλανήτη. Η μουσική και η τέχνη γενικότερα, μας δείχνει τον δρόμο για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Τον αν τον ακολουθούμε όμως είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία..

«Έχετε μεγάλα όνειρα. Θέλετε δόξα. Λοιπόν, η δόξα κοστίζει. Και εδώ είναι το μέρος όπου θα αρχίσετε να πληρώνετε. Με ιδρώτα!», με αυτά τα λόγια η καθηγήτρια χορού Lydia Grant (Debbie Allen) ξεκινούσε το μάθημά της, απευθυνόμενη στους σπουδαστές τού New York City High School for the Performing Arts, παρακολουθούσατε τη σειρά, εσείς τι πιστεύετε;

Ναι…συμφωνώ απόλυτα! Βέβαια η λέξη δόξα ποτέ δεν ήταν μέρος των στόχων μου. Κάποτε σε μια κουβέντα που είχα με τον σπουδαίο βιολονίστα Gidon Kremer μου είχε πει πως ταλέντο είναι τρία πράγματα: Δουλειά, δουλειά και δουλειά! Παρόλα αυτά όμως πιστεύω πως οι περισσότεροι σπουδαίοι μουσικοί, χορευτές, ζωγράφοι, σκηνοθέτες, ηθοποιοί ποτέ δεν επιδίωξαν να γίνουν σπουδαίοι σε αυτό που έκαναν. Ήταν σπουδαίοι άνθρωποι και αυτό απλά έβγαινε και στην δουλειά τους. Ένας σπουδαίος άνθρωπος δεν έχει άλλη επιλογή από το να κάνει σπουδαία πράγματα.

Κλείνοντας τη συνάντηση μας, ποιοι είναι οι ήρωες της σημερινής εποχής για εσάς;

Ήρωες για μένα είναι όλοι αυτοί που διατηρούν ζωντανά τα όνειρα τους κόντρα σε μια εποχή που τους ζητάει επιτακτικά υποταγή στο συμβιβασμό και την μετριότητα. Νομίζω πως ο ακόλουθος στίχος του Κώστα Κινδύνη είναι πιο επίκαιρος από ποτέ: Πως να με κάνουν να τον δω τον ήλιο μ` άλλα μάτια; Στα ηλιοσκαλοπάτια με έμαθε η μάνα μου να ζω..