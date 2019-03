"Ξεκατινιάστηκαν"... διαδικτυακά Βασίλης Ζούλιας- Βίκυ Χατζηβασιλείου για ένα μίνι φόρεμα!

View this post on Instagram

Ενημερώθηκα μόλις ότι γνωστός σχεδιαστής με επέκρινε (με καλή πρόθεση πάντα..) για το προχθεσινό κοντό μου φόρεμα. Αρχικά μου κάνει εντύπωση η δημόσια τοποθέτησή του! Θα μπορούσε, αν ήθελε όντως να με "προστατεύσει", να μου πει κατ'ιδίαν τη γνώμη του, την οποία θα άκουγα με πολύ σεβασμό. Με αναγκάζει όμως έτσι να απαντήσω κι εγώ δημόσια! (με καλή πρόθεση πάντα...) : Εν πρώτοις χαίρομαι πολύ που σε μια τόσο δύσκολη εκπομπή, με ιδιαίτερα ευαίσθητους χειρισμούς, το μόνο που ενόχλησε 14 χρόνια τώρα, ήταν το μήκος του προχθεσινού φορεματος!! Το οποίο για να πω την αλήθεια κι εμένα μου ήταν κάπως άβολο, αλλά δεν θα επιπλήξω και την ταλαντούχα στυλιστριά μου γιατί δεν πήρε μια φορά τη μεζούρα... Εν πάσει περιπτώσει, αν στις 1000 εμφανίσεις χάσαμε τη μία, τότε πανηγυρίζουμε το εξαιρετικό ποσοστό του 1 τοις χιλίοις!! Εύχομαι το ίδιο ποσοστό αποτυχίας στις δημιουργίες όσων με κατέκριναν. Σημασία πάντως δεν έχει πώς ισορροπείς στα ψηλοτάκουνα (άλλωστε το χω ευκολακι ως πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής), αλλά πώς ισορροπείς τις ψυχές των ανθρώπων που σου εμπιστεύονται τον μεγαλύτερό τους πόνο! Κι αυτό μόνο θα συνεχίσει να με απασχολεί. ΥΓ(Ζητώ την κατανόηση των συναδέλφων δημοσιογράφων που δεν μπήκα στη διαδικασία να απαντήσω σε έναν έκαστο εξ αυτών, αλλά ας σεβαστούμε το αγαθό της εργονομίας.. ????) #αγαπημονο

