Έρχεται 28 Μαρτίου στην Ελλάδα το βιογραφικό δράμα "Ο Καθηγητής και ο Τρελός"

«Ο Καθηγητής και ο Τρελός – The Professor and the Madman» λέγεται η ταινία με πρωταγωνιστές τους Μελ Γκίμπσον και Σον Πεν που θα βγει στις 28 Μαρτίου 2019 στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες.

Σκηνοθεσία: Π. Μπ. Σέμραν

Το σενάριο είναι βασισμένο στο βιβλίο του Σάιμον Γουίντσεστερ - Simon Winchester «The Surgeon of Crowthorne» που κυκλοφόρησε το 1998)και το υπογράφουν οι Τοντ Κομάρνικι, Π. Ντ. Σέρμαν.

Εκτός των Μελ Γκίμπσον & Σον Πεν, παίζουν οι Νάταλι Ντόρμερ, Έντι Μάρσαν, Τζένιφερ Ιλ, Τζέρεμι Ίρβιν, Ιοαν Γκρούφονρτ, Ντέιβιντ Ο’ Χάρα, Στίβεν Ντιλέιν, Στιβ Κούγκαν.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κάσπερ Τάξεν

Σχεδιασμός Παραγωγής: Τομ Κονρόϊ

Μουσική: Μπιρ ΜακΚρίρι

Διάρκεια: 2 ώρες 4 λεπτά.

Το διαφημιστικό πόστερ της ταινίας φιγουράρει ήδη στα Odeon Veso Mare.

Διανομή από την Tanweer.

Βασισμένη στο ομώνυμο διεθνές μπεστ σέλερ του Σάιμον Γουίντσεστερ, η ταινία είναι μια συναρπαστική αληθινή ιστορία παραφροσύνης, ιδιοφυΐας και εμμονής, με πρωταγωνιστές δύο αξιόλογους άντρες που άφησαν το σημάδι τους γράφοντας το Λεξικό της Αγγλικής Γλώσσας της Οξφόρδης, ένα εγχείρημα ξεκίνησε το 1857 και ήταν ένα από τα πιο φιλόδοξα και επαναστατικά έργα του ανθρώπινου πνεύματος.

Στη γεμάτη μυστήριο και αγωνία ταινία που θα μας ταξιδέψει στο σκοτεινό Λονδίνο του 19ου αιώνα, πρωταγωνιστούν οι βραβευμένοι με Όσκαρ σκηνοθεσίας Μελ Γκίμπσον (Braveheart) και α’ ανδρικού ρόλου, Σον Πεν (Mystic River). Η συνταρακτική ιστορία πίσω από ένα μνημειώδες έργο της ανθρωπότητας μεταφέρεται στον κινηματογράφο και καθηλώνει τον θεατή με τη συναρπαστική πορεία της τρέλας δίπλα στην ιδιοφυΐα.

Σύνοψη

Λονδίνο, 1872. Ο καθηγητής Τζέιμς Μάρεϊ (Μελ Γκίμπσον) αρχίζει να συγκεντρώνει ορισμούς με αφορμή την πρώτη έκδοση του Λεξικού της Οξφόρδης για την αγγλική γλώσσα. Λαμβάνει πάνω από 10,000 λήμματα από έναν δόκτορα Γουίλιαμ Μάινορ (Σον Πεν), ο οποίος είναι τρόφιμος σε άσυλο φρενοβλαβών εγκληματιών.

Σημείωμα του σκηνοθέτη

Δράμα, φόνος, προδοσία, ιστορία αγάπης.

Η ιστορία μπλέκει διάφορα είδη σε μία καθηλωτική και αξέχαστη ιστορία για δύο καταπληκτικούς ανθρώπους που μέσα από μία παράξενη φιλία και παρά τα απίστευτα εμπόδια κατέκτησαν μία από τις πιο ψηλές κορυφές της ακαδημαϊκής έρευνας και επηρέασαν όλο τον σύγχρονο κόσμο.

Ιστορία και θέματα

Όταν ο Μελ Γκίμπσον μου ζήτησε να μεταφέρω το βιβλίο του Γουίντσεστερ, ένιωσα ενθουσιασμό και δέος. Είναι η πιο σύνθετη, συναρπαστική και συναισθηματική ιστορία που έχω συναντήσει. Καθώς έγραφα το σενάριο, κάτι ξεκαθάρισε στο μυαλό μου. Στις ειδήσεις, η Google μιλούσε για το moon shot, ένα εγχείρημα που στόχευε να σκανάρει για χρήση στο ίντερνετ κάθε βιβλίο που έχει γραφεί ποτέ. H Apple έβγαζε το καινούριο της iPhone, μία συσκευή τσέπης που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες του κόσμου. Και η Wikipedia ζητούσε από τους απλούς χρήστες να βοηθήσουν να δημιουργηθεί η πιο κατανοητή εγκυκλοπαίδεια που έχει συλλάβει ανθρώπινος νους.

Είχα μπροστά μου μια ιστορία τόσο ζωντανή και επίκαιρη όσο το The Social Network και το Imitation Game. Οι ελπίδες, οι φιλοδοξίες και οι αγώνες ενός καθηγητή και του τρελού συνεργάτη του όχι μόνο μοιάζουν με τις εμπειρίες του Zούκερμπεργκ, του Τζομπς και του Γκέιτς, αλλά προηγούνται χρονικά. Δεν είναι μια ταινία εποχής, είναι μία σύγχρονη ταινία που τυχαίνει να διαδραματίζεται σε μία εποχή παλιότερη και έτσι την αφηγούμαστε. Θα εντυπωσιάσει το κοινό ως κάτι επίκαιρο στον τρόπο που γυρίστηκε, σχεδιάστηκε και στο πώς ερμηνεύουν οι ηθοποιοί. Η ιστορία έχει ροή και κίνηση.

Ύφος

Με γνώμονα τα σύγχρονα θέματα της ιστορίας, το ύφος της ταινίας είναι σύγχρονο καθώς αφηγείται μία σύγχρονη ιστορία που συμβαίνει στο παρελθόν. Μια περίοδος με φιλοδοξίες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας που η κάμερα τις αιχμαλωτίζει. Είναι μια επική και μεγάλη παραγωγή. Μεγάλα κτίρια. Μεγάλα εγχειρήματα. Αρχιτεκτονική και υποδομές που βλέπουν στο μέλλον. Κανένα τοπίο δεν θυμίζει καρτ ποστάλ, αλλά η εικόνα δείχνει χωρίς τύψεις τον κίνδυνο και καμιά φορά την ασχήμια που χρειάστηκε για να χτιστεί ο μοντέρνος κόσμος.

Ρυθμός

Η δημιουργία του λεξικού έγινε με ένταση και όλοι όσοι ασχολήθηκαν με αυτό βίωσαν την εμπειρία μέχρι το μεδούλι της. Η ταινία καταγράφει αυτή την κίνηση, τη ροή. Υπάρχουν πολλές συναρπαστικές σκηνές ήδη από την έναρξη με το ανθρωποκυνηγητό στις φτωχογειτονιές του βικτωριανού Λονδίνου, μέσα στο ανατριχιαστικό κρύο που μας βυθίζει σε μία χαοτική στιγμή για να καταλήξει σε έναν βίαιο φόνο. Ακολουθούν σκηνές που μας πάνε κατευθείαν από τις ωμές εικόνες μιας εγχείρησης στο τέλος του 19ου αιώνα, μέχρι τις τρομαχτικές κλινικές πρακτικές σε ψυχιατρείο εκείνης της περιόδου, με κάθε λεπτομέρεια.

Αλλά ο ρυθμός διατρέχει και την ίδια τη δημιουργία του λεξικού. Η ομάδα των επιμελητών της έκδοσης με επικεφαλής τον Μελ Γκίμπσον θα φτάσει σε σημείο υπερκόπωσης εξαιτίας του απίστευτου μυστηρίου που ανοίγεται μπροστά τους. Κι εδώ η κάμερα αιχμαλωτίζει αυτή την ενέργεια με μία ένταση, βάζοντας μας στην καρδιά της δράσης.

Κινηματογράφηση

Στα ίχνη της ατμόσφαιρας της υπόλοιπης ταινίας, ο φωτισμός και η κίνηση της κάμερας έχουν σύγχρονη ματιά.

Τo θέμα της προόδου εμφανίζεται σε μία επαναλαμβανόμενη εικόνα μέσα στην ταινία μέσα από τη μετάβαση από το σκοτάδι στο φως. H τρέλα είναι σκοτάδι και η λογική είναι φως. H άγνοια και το χάος είναι σκοτάδι και η γνώση και η τάξη είναι φως. O φόνος και η τιμωρία είναι σκοτάδι και η συγχώρεση και η εξιλέωση είναι φως. H ταινία παίζει με αυτή τη μεταφορά στον φωτισμό της, οργανικά και μεθοδευμένα, οπότε όταν οι χαρακτήρες περνάνε σκοτεινές στιγμές, ίχνη φωτός που έρχεται εμφανίζονται στην εικόνα.

Η ταινία έχει πολλές καταπληκτικές τοποθεσίες, κυρίως την Οξφόρδη, με τα επιβλητικά της μέρη. Αλλά υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο όμορφο και το χαριτωμένο. Πολλά από αυτά που δείχνουμε είναι άσχημα, ο φόνος, το αίμα, ο πόλεμος, η φτώχια, ο θυμός, η οργή, η παράνοια, και παρόλο που ο φακός δεν θα υποχωρήσει μπροστά τους και θα τα δείξει με ειλικρινή τρόπο κι έτσι νιώθουμε την ομορφιά μέσα τους.

Σχεδιασμός Παραγωγής και Κοστούμια

Το κοινό θα ταξιδέψει στον χρόνο. Αν και τα θέματα είναι συναφή με το σήμερα και οι χαρακτήρες είναι επίκαιροι, η ταινία διαδραματίζεται πριν από εκατό χρόνια.

Έχουμε πολλές φωτογραφίες από τότε και πολλές ταινίες που διαδραματίζονται την ίδια περίοδο έχουν αξιοποιήσει αυτό το υλικό για να αναπαραστήσουν το κλίμα της εποχής. Η προσέγγιση μας είναι διαφορετική. Δημιουργήσαμε κάτι μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που ζούσαν τις στιγμές με φυσικότητα και όχι μέσα από τη ματιά ενός φωτογράφου. Τα καθημερινά ρούχα, τα φυσικά μαλλιά, το χάος της ζωής σε ένα σαλόνι ή ένα γραφείο, ή μια κουζίνα που δεν έχει συγυριστεί για την κάμερα. Αυτή η ανακατωσούρα και η φυσικότητα είναι τα μέσα για να μεταφερθούμε στις ζωές των χαρακτήρων.

Τέλος για τη μουσική και τον ήχο, ο Π. Μπ. Σέμραν εξήγησε:

Σε σχέση με τη μουσική βρισκόμαστε στην καρδιά της ρομαντικής περιόδου, όταν γράφτηκαν μερικά από τα όμορφα κομμάτια. Αξιοποιούμε μερικά από τα εμβληματικά κομμάτια μουσικής και χτίζουμε γύρω από αυτά για να δώσουμε στους θεατές κάτι συγκινητικό και αξέχαστο, αλλά και κάτι που γεφυρώνει το παλιό με το μοντέρνο. Η μουσική αιχμαλωτίζει το χάος και τις ελπίδες που φέρνει η πρόοδος.