Τουλάχιστον ένας νεκρός από ανταλλαγές πυρών σε διάφορα σημεία της Ουτρέχτης - 37χρονος Τούρκος ο ύποπτος

Ανταλλαγές πυρών σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε διάφορα σημεία της Ουτρέχτης (κεντρική Ολλανδία) με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα και πιθανόν να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία ασφάλεια και αντιτρομοκρατίας (NCTV).

Τουλάχιστον ένας νεκρός από σφαίρες σε τραμ στην Ουτρέχτη

Νέος συναγερμός στην Ουτρέχτη

«Ανταλλαγές πυρών σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε σημεία της Ουτρέχτης», δήλωσε ο διευθυντής της NCTV Πίτερ Γιάαπ Όλμπερσμπεργκ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Χάγη διευκρινίζοντας πως «βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική επιχείρηση της αστυνομίας για να βρεθεί ο δράστης».

«Πολλά είναι ακόμη ασαφή στο στάδιο αυτό και οι τοπικές αρχές εργάζονται σκληρά για να διαπιστώσουν όλα τα γεγονότα», δήλωσε ο Όλμπερσμπεργκ.

Ο ίδιος αρνήθηκε να κάνει γνωστό τον αριθμό των τραυματιών και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα θύματα.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί από πυροβολισμούς μέσα σ' ένα τραμ στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Το θύμα είναι καλυμμένο με σεντόνι και κείτεται πάνω στις σιδηρογραμμές ανάμεσα σε δύο βαγόνια, μετέδωσε δημοσιογράφος του ANP που μετέβη επιτόπου.

Το περιστατικό στην Ουτρέχτη «φαίνεται ότι έχει τα χαρακτηριστικά τρομοκρατικής επίθεσης», δήλωσε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Ολλανδίας Πίτερ-Γιααπ Ααλμπερσμπεργκ, μετέδωσε το ολλανδικό δίκτυο NOS.

«Ο δράστης διαφεύγει ακόμη», αναφέρει στο Twitter καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες της αστυνομίας

Η ολλανδική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση επιφυλακής λόγω τρομοκρατικής απειλής στο υψηλότερο επίπεδο στη επαρχία της Ουτρέχτης και ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας σε σχολεία, τεμένη και συγκοινωνιακούς κόμβους. Το επίπεδο απειλής ανέβηκε στη βαθμίδα 5 μόνο στην επαρχία της Ουτρέχτης, διευκρίνισε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας .

Εκπρόσωπος της ολλανδικής αστυνομίας δήλωσε ότι είναι πιθανόν πως ο δράστης διέφυγε με αυτοκίνητο, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περισσότεροι τους ενός ένοπλοι να συμμετείχαν στην επίθεση.

Η αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες για έναν 37χρονο Τούρκο

Η ολλανδική αστυνομία γνωστοποίησε σήμερα ότι αναζητά έναν 37χρονο Τούρκο σε σχέση με τους πυροβολισμούς στην Ουτρέχτη, όπου πιστεύεται ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

«Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για τον 37χρονο Γκοκμάν Τανίς (που γεννήθηκε στην Τουρκία) σε σχέση με το περιστατικό που εκτυλίχθηκε το πρωί» αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία έδωσε τα στοιχεία του στη δημοσιότητα.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu