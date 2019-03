Στην Αθήνα με τη σύντροφό της η Caitlyn Jenner! ΦΩΤΟ

Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Caitlyn Jenner, η πολυσυζητημένη transgender περσόνα του reality "Keeping up with the Kardashians".

Σε show της ελληνικής τηλεόρασης, στο οποίο θα είναι η κεντρική καλεσμένη

Μέχρι πριν λίγα χρόνια ζούσε ως Bruce Jenner και είναι πατέρας της Kendall και της Kylie Jenner. Όπως έγινε γνωστό πριν μερικές μέρες, ο λόγος για τον οποίο η 69χρονη ήρθε στη χώρα μας είναι το γύρισμα show της ελληνικής τηλεόρασης, στο οποίο θα είναι η κεντρική καλεσμένη.

Η Caitlyn φαίνεται ήδη ενθουσιασμένη από την επίσκεψή της στην Αθήνα και μάλιστα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της Ακρόπολης, όπως τη βλέπει από το πολυτελές δωμάτιό της του ξενοδοχείου όπου διαμένει.

«Στην Αθήνα απόψε με μια υπέροχη θέα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που την συνόδευε. Τα likes και τα σχόλια από τους σχεδόν 9,5 εκατομμύρια followers της, όπως ήταν φυσικό, έπεσαν… βροχή.

Μαζί της είναι και η 22χρονη -επίσης transgender- σύντροφός της, Sophia Hutchins, η οποία κατά την αναχώρησή τους από την Αμερική ανήρτησε στον Instagram ένα story σχετικά με την υπεραντλαντική πτήση τους.