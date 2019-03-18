Κηδείες που θα γίνουν την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΚΑΚΑΦΩΝΗ

ΕΤΩΝ 90

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-3-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΑΪΔΩ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,

ΜΙΧΑΗΛ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ χηρα ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΒΡΑΑΜΗΣ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ

 

 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

 

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 18/03/2019 15:37

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/521951

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