Κηδείες που θα γίνουν την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΚΑΚΑΦΩΝΗ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-3-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΑΪΔΩ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,
ΜΙΧΑΗΛ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ χηρα ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΒΡΑΑΜΗΣ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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