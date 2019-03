Η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας σε Διεθνές Συνέδριο στο Μπρίντιζι της Ιταλίας

Το 1ο Διεθνές Συνέδριο του Έργου συνεργασίας TAGs - "Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση των τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ομάδων τοπικής δράσης", θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 στο Μπρίντιζι της Ιταλίας, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας CETMA.

Aπό την πλευρά της Ελλάδας, εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Το κεντρικό θέμα του Διεθνούς Συνεδρίου είναι η Γεωργία Ακριβείας, μία στρατηγική καινοτομίας η οποία εφαρμόζεται στην γεωργία και επιτρέπει, χάρη στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, μία σημαντική αύξηση στην παραγωγικότητα της καλλιέργειας, με σεβασμό στο περιβάλλον, όπως την μείωση της κατανάλωσης νερού και χημικών.

Το Συνέδριο αποτελεί μία ενδιαφέρουσα ευκαιρία για εκπροσώπους δημόσιων φορέων, τοπικά εμπλεκόμενων φορέων, Πανεπιστημίων, οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας, εμπορικούς συλλόγους, γεωργικές επιχειρήσεις, Ομάδες Τοπικής Δράσης, που στόχο έχουν την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και νέων ιδεών, με τελικό σκοπό να προετοιμάσουν την πορεία για μελλοντική συνεργασία στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο συνέδριο με υπαλλήλους της Ομάδας έργου μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας που αποτελεί και την υπηρεσίας υλοποίησης του.

Σκοπός του έργου TAGs είναι η προώθηση ενός τρόπου παροχής κινήτρων για την εφαρμογή τεχνολογικών και επιχειρηματικών καινοτομιών στον αγροτικό τομέα και τη δημιουργία ενός διασυνοριακού cluster αποτελούμενου από φορείς έρευνας, καινοτομίας και χάραξης πολιτικών καθώς και από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρεια Απουλία της Ιταλίας.

Το έργο TAGs, το οποίο χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 885.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα), συντονίζεται από τον ερευνητικό οργανισμό CREA (Agricultural Research and Economics Council) με έδρα την πόλη Μπάρι σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας CETMA με έδρα την πόλη Μπρίντιζι και την Ομάδα Τοπικής Δράσης "Land of Trulli and Barsento", από πλευράς της Ιταλίας.

Εγγραφές για συμμετοχή στο συνέδριο γίνονται στον σύνδεσμο: http://www.cetma.it:888/tags/