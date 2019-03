Έρχεται στις 21 Μαρτίου στις Ελληνικές αίθουσες το "Βερολίνο, Σ’ αγαπώ"

Σε διανομή της Tanweer, θα βγει στις 21 Μαρτίου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ «Βερολίνο, Σ’ αγαπώ - Berlin, I Love You» όπου 11 διαφορετικοί σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο δίνουν τη δική τους ματιά στην πόλη που πλέον δεν είναι διχοτομημένη αφότου έπεσε το τείχος.

Οι σκηνοθέτες είναι οι Dianna Agron, Peter Chelsom, Fernando Eimbcke, Justin Franklin, Dennis Gansel, Dani Levy, Daniel Lwowski, Josef Rusnak, Til Schweiger, Massy Tadjedin και Gabriela Tscherniak.

Πρωταγωνιστούν οι: Κίρα Νάϊτλι, Έλεν Μίρεν, Λουκ Γουίλσον, Τζιμ Στάρτζες, Μίκι Ρουρκ, Τζίνα Ντίουαν, Χέϊντεν Πανετιέρ, Ντιεκ Γολούνα, Ντιάνα Αγκρόν.

Μία ερωτική επιστολή με παραλήπτη μία μοναδική πόλη. Εικοσιπέντε και πλέον χρόνια μετά την πτώση του τείχους, το Βερολίνο είναι μία από τις καταπληκτικές πόλεις του κόσμου. Εμπνέει καλλιτέχνες και σκηνοθέτες από διαφορετικούς πολιτισμούς. Η ταινία παρουσιάζει τη ματιά τους για την υπέροχη αυτή πόλη και εντάσσεται στο franchise του Cities of Love του 49χρονου Παριζιάνου Emmanuel Benbihy, εμπλουτίζοντας το κινηματογραφικό σύμπαν των ρομαντικών δραμάτων-κωμωδιών όπως το Paris, je t'aime του 2006, το New York, I Love You του 2008 και το Rio, Eu Te Amo του 2014.

Πρόκειται για δέκα διαφορετικές σύντομες ιστορίες ανθρώπων και προβάλλεται η δυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων έτσι όπως διαμορφώνεται από τα προβλήματα και τις χαρές που προκύπτουν. Βέβαια δεν εστιάζει κατ’ ανάγκη στους δεσμούς που ενέχουν το ερωτικό στοιχείο, αλλά και σε εκείνους που ενώνουν π.χ μία μητέρα (Έλεν Μίρεν) με την κόρη της (Κίρα Νάϊτλι). Ο Emmanuel Benbihy ετοιμάζει τώρα τα επόμενα κινηματογραφικά «επεισόδια» για τις πόλεις Shanghai και Ιερουσαλήμ.

Διάρκεια 100 λεπτά.

Ενδεχομένως να δούμε την ταινία και στην Πάτρα.