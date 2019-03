"Eρχόμαστε να ελευθερώσουμε τη Αγιά Σοφιά" - Το μανιφέστο του μίσους από τον μακελάρη της Νέας Ζηλανδίας

Ρατσιστικό «μανιφέστο» είχε δημοσιεύσει στον λογαριασμό υπό το όνομα Brenton Tarant στο Twitter ο Αυστραλός πριν μεταδώσει live βίντεο από την επίθεση κατά των δύο τζαμιών στην Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Η αστυνομία ζήτησε από το κοινό να μην μοιράζεται το οπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεται ο ένοπλος να πυροβολεί εξ επαφής τα θύματά του.

«Η αστυνομία γνωρίζει αυτές τις εξαιρετικά επώδυνες για τους συγγενείς εικόνες από το περιστατικό στο Κράισττσερτς που κυκλοφορούν στο Ιντερνετ», ανέφερε η αστυνομία στον λογαριασμό στο Twitter.

Το AFP ανέλυσε κόπια του βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook Live που δείχνει έναν λευκό άνδρα με κοντά μαλλιά να πηγαίνει με αυτοκίνητο μέχρι το τέμενος Masjid al Noor και στη συνέχεια να μπαίνει πυροβολώντας στον τόπο λατρείας.

Το AFP εξακρίβωσε την αυθεντικότητα του βίντεο μέσω ψηφιακής έρευνας, αντιπαραβάλλοντας screenshots του βίντεο του Αυστραλού που δείχνει το τέμενος με το πλήθος των φωτογραφιών από την ίδια ζώνη που κυκλοφορούν στο Ιντερνετ.

Ενα «μανιφέστο» που εξηγεί τα κίνητρα της επίθεσης αναρτήθηκε σήμερα το πρωί στο λογαριασμό στο Twitter που φέρει το ίδιο όνομα και την ίδια φωτογραφία προφίλ με την σελίδα στο Facebook από την οποία μεταδόθηκε live η επίθεση.

Τίτλος του «μανιφέστου» είναι «Η Μεγάλη Μετακίνηση» και στις 73 σελίδες του αναφέρεται ότι ο δράστης ήθελε να επιτεθεί κατά μουσουλμάνων. Ο τίτλος μοιάζει να παραπέμπει σε μία διατριβή του γάλλου συγγραφέα Ρενό Καμί για την εξαφάνιση των ευρωπαϊκών λαών, που θα αντικατασταθούν, σύμφωνα με τον συγγραφέα, από πληθυσμούς μη ευρωπαίων μεταναστών. Η διατριβή αυτή έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής στους κύκλους της άκρας δεξιάς.

Στο «μανιφέστο», ο δράστης λέει ότι έχει γεννηθεί στην Αυστραλία, σε φτωχή οικογένεια και ότι είναι 28 ετών. Δηλώνει ότι το σημείο κλειδί της ριζοσπαστικοποίησης του είναι η ήττα της ηγέτιδας της άκρας δεξιάς Μαρίν Λεπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές το 2017 και η επίθεση με φορτηγό στην Στοκχόλμη με πέντε νεκρούς ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 11 ετών τον Απρίλιο 2017.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον επιβεβαίωσε ότι ο δράστης της επίθεσης στο τέμενος Masjid al Noor είναι Αυστραλός.

Εκτός της αντιπαραβολής του οπτικού υλικού από την ζώνη της επίθεσης με τα στοιχεία του βίντεο και την αναπαραγωγή της διαδρομής μέσω του Google StreetView, το AFP συνέκρινε τις εικόνες από τα όπλα του δράστη στο βίντεο και σε φωτογραφίες που ανήρτησε στον λογαριασμό στο Twitter όπου δημοσιοποιήθηκε το «μανιφέστο». Οι φωτογραφίες των όπλων που φέρουν τις συγκεκριμένες εγγραφές αναρτήθηκαν στις 13 Μαρτίου.

Σε αυτές περιλαμβάνονται ονόματα προσωπικοτήτων της στρατιωτικής ιστορίας στα αγγλικά και σε γλώσσες της ανατολικής Ευρώπης, ανάμεσά τους και πολλοί Ευρωπαίοι που πολέμησαν τις δυνάμεις της οθωμανικής αυτοκρατορίας τον 15ο και τον 16ο αιώνα, καθώς και η εγγραφή «turkofagos».

Ο Brenton Tarant κάνει συγκεκριμένη αναφορά στην Τουρκία. Απειλεί ξεκάθαρα τους Τούρκους και γράφει χαρακτηριστικά: «Μπορείτε να ζείτε ειρηνικά στα δικά σας εδάφη και μπορεί να μην σας πειράξει κανείς. Στηνανατολική πλευρά του Βοσπόρου. Αλλά αν επιχειρήσετε να ζήσετε σε ευρωπαϊκά εδάφη, οπουδήποτε δυτικά του Βοσπόρου, θα σας σκοτώσουμε και θα σας διώξουμε από τα εδάφη μας. Ερχόμαστε για την Κωνσταντινούπολη και θα καταστρέψουμε κάθε τζαμί και κάθε μιναρέ στην πόλη. Η Αγιά Σοφιά θα ελευθερωθεί από τους μιναρέδες και η Κωνσταντινούπολη θα ανήκει ξανά δικαιωματικά τους χριστιανούς. Φύγετε όσο έχετε ακόμα την ευκαιρία».

Σε άλλο σημείο, γράφει: «Μέχρι η Αγιά Σοφιά να ελευθερωθεί από τους μιναρέδες, οι άνδρες της Ευρώπης είναι άνδρες μόνο κατ’ όνομα».

