ΣΕΣΙΛΙΑ ΚΡΟΥΖ: ΑΚΟΥΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΟ ΣΑΟΥΝΤΡΑΚ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΥ «CASA DE PAPEL» ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

H ερμηνεύτρια του σάουντρακ της ισπανικής σειράς- φαινόμενο «La Casa de Papel»- που μας καθήλωσε στο Netflix -Σεσίλια Κρουλ θα εμφανιστεί στην Ελλάδα το διήμερο 12-13 Απριλίου. Η νεαρή τραγουδίστρια από τη Μαδρίτη εννοείται πως θα τραγουδήσει το πολύκροτο «My Life is Going On»του πολύκροτου σήριαλ ληστείας, αλλά το ρεπερτόριό της διαθέτει επίσης κομμάτια τζαζ, ποπ και σόουλ. Τα ραντεβού έχουν δοθεί 12/4 στο Piraeus 117Academy της Αθήνας και 13/4 στο Principal Club Theater της Θεσσαλονίκης.

Μιλάμε για το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό τραγούδι τίτλων των τελευταίων ετών, που βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις του Shazam chart σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως και στην Ελλάδα (#2), ενώ το official music video έχει ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια YouTube views. Παράλληλα, επί σειρά εβδομάδων παραμένει στο #1 του International Airplay Chart στη χώρα μας.

Αν και η Σεσίλια έκανε με αυτό διεθνή επιτυχία και κέρδισε αναγνωρισιμότητα, έχει μία αξιόλογη μουσική διαδρομή. Τραγουδίστρια, συνθέτρια και μουσικός έχει ρίζες από διαφορετικές προελεύσεις: τη Γαλλία, την Κούβα, τη Γερμανία και την Ισπανία. Άρχισε την καριέρα της μόλις στα 7 της χρόνια, μέσα από την Disney. Προέρχεται από οικογένεια μουσικών και έχει την τζαζ στις φλέβες της, Έχει ήδη κάνει συναυλίες σε Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Σαουδική Αραβία, Αλγερία και Νέα Υόρκη και έχει τραγουδήσει σε διεθνή Φεστιβάλ, όπως στη Μαδρίτη και την Βιτόρια και τα Jimmy Glass, Ellas Crean, Django Reinhart στη Στοκχόλμη και πολλά ακόμα.

Επίσης, έχει τραγουδήσει με διεθνείς και καταξιωμένους μουσικούς, όπως οι Jorge Pardo,Robert Glasper, Javier Colina, Gustav Lundgren, Ariel Bringuez, Pedro Itu- rralde, Guillermo McGill και lvan Melon Lewis. Από την πλούσια πορεία της ξεχωρίζουν ο ισυνεργασίες της με τον συνθέτη Manel Santisteban, που έγραψε μουσική σε γνωστές ταινίες όπως οι «Tres metros sobre elcielo» (2010), «Fuga de cerebros 2» (2011).

Το χιτ «My life is Going On» καθώς και τα official remixes του, κυκλοφορoύν σε Ελλάδα και Κύπρο από την PanikRecords.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Αθήνα: 22 € early birds μέχρι εξαντλήσεώς τους, προπώληση 24 €

Ταμείο 27 € ΑΜΕΑ 12 €

Θεσσαλονίκη: 20 € early birds μέχρι εξαντλήσεώς τους, προπώληση 23 €

Ταμείο 25 €. ΑΜΕΑ 12 €

Προπώληση: www.ticketmaster.gr, Public