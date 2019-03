Όλα όσα έγιναν στην απονομή των βραβείων του Πατρινού Καρναβαλιού

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων του Πατρινού Καρναβαλιού 2019 την Καθαρή Δευτέρα στην αίθουσα «Αίγλη». Κατόπιν συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Πατρινού Καρναβαλιού αποφασίστηκε να μη δοθούν βραβεία στα πληρώματα 84 και 170, επειδή ήταν υπεράριθμα.

ΑΥΤΟΦΩΤΙΣΤΕΙΤΕ

1ο 84 Μύγα …μι …σολ λα ρε

2ο 106 Αρλεκίνοι

3ο 16 Εμείς οι εκκρεμείς

ΑΡΜΑΤΑ

Σατυρικά

1ο 40 Τσουτσουνοπαίχτες

2ο 80 Πίσω μου σ’ έχω

Κωμικά

1ο 97 Bictopiassecterts

2ο 15+31+183 Για το Θεπατρίναι

Καλλιτεχνικά

1ο 222 Clolorμπίνες

2ο 239 Αυγά πουλιά

ΜΑΣΚΑΡΑΤΑ

1ο Bραβείο Μασκαράτας «Αλέκος Χαραρης» 239 Αυγά πουλιά

2ο 97 Bictopiassecterts

3ο 90 Σκίσε με … ν’ αλλάξω ράφτη

4ο 142 Puppet Theater

ΜΑΚΙΓΙΑΖ

1ο 94 The Show must go on

2ο 202 Βαλτώσαμε

3ο 222 Clolorμπίνες

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Το Καρναβάλι που γράφει ιστορία και αναμνήσεις

106 Αρλεκίνοι

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

1ο 239 Αυγά πουλιά

2ο 94 The Show must go on

3ο 97 Bictopiassecterts

ΜΑΣΚΕΣ

Σατυρική

1ο 40 Τσουτσουνοπαίχτες

Κωμική

1ο 90 Σκίσε με … ν’ αλλάξω ράφτη

Καλλιτεχνική

1ο 106 Αρλεκίνοι

2ο 39 Καβειροι

3ο 171 Ευκλείδεια Γεωμετρία

4ο 239 Αυγά πουλιά

5ο 84 Μύγα …μι …σολ λα ρε

ΑΜΦΙΕΣΗ

Κωμική

1ο 97 Bictopiassecterts

2ο 90 Σκίσε με … ν’ αλλάξω ράφτη

3ο 142 PuppetTheater

4ο 62 Μπου λα λα

Πατρινά Πρωτότυπα

1ο 239 Αυγά πουλιά

2ο 88 Cinema

3ο 39 Καβειροι

Καλλιτεχνική

1ο 94 TheShowmustgoon

2ο 106 Αρλεκίνοι

3ο 222 Clolorμπίνες

4ο 170 Αφρικαρισμένοι

5ο 120 Cartel

ΚΑΠΕΛΑ

Καλλιτεχνικό

1ο 222 Clolorμπίνες

2ο 120 Cartel

3ο 61 Το κερασάκι στην τούρτα

4ο 60 Μία από τα ίδια

5ο 94 The Show must go on

Σατυρικό

1ο 40 Τσουτσουνοπαίχτες

2ο 131 Οι Άριστοι

Κωμικό

1ο 90 Σκίσε με … ν’ αλλάξω ράφτη

2ο 62 Μπου λα λα

3ο 45 Groupet 45nton

4ο 142 Puppet Theater

Πατρινό Πρωτότυπο

1ο 239 Αυγά πουλιά

2ο 39 Καβειροι

3ο 88 Cinema

4ο 84 Μύγα …μι …σολ λα ρε

ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΡΟΜΟΥ

1ο 239 Αυγά πουλιά

2ο 106 Αρλεκίνοι

3ο 90 Σκίσε με … ν’ αλλάξω ράφτη

4ο 94 TheShowmustgoon

5ο 97 Bictopiassecterts

ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣ ΧΕΙΡΟΣ

1ο 88 Cinema

2ο 131 Οι Άριστοι

3ο 15+31+183 Για το Θεπατρίναι

4ο 142 PuppetTheater

5ο 40 Τσουτσουνοπαίχτες

ΛΑΒΑΡΟ

1ο 106 Αρλεκίνοι

2ο 149 Τα άνθη που αντέχουν στο χρόνο

3ο 88 Cinema

ΛΑΒΑΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1ο 239 Αυγά πουλιά

2ο 142 PuppetTheater

3ο 11 Bubble-άρουμε

Βραβείο Εύρεσης 54ου Κρυμμένου Θησαυρού «Άλκης Στέας»

106 Αρλεκίνοι

Βραβεία γενικής βαθμολογίας 54ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού

1ο Βραβείο «Θεόδωρος Άννινος» 222 Clolorμπίνες

2ο 60

3ο 88+90

4ο 15+31+183

5ο 17

6ο 62+120+128+135

7ο 29

8ο 41

9ο 106

10ο 61

54ο 91

*Τα υπόλοιπα βραβεία του 54ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού θα δοθούν από την Οργανωτική Ομάδα του παιχνιδιού