Η βραβευμένη ταινία «Οι Αγώνες μας – Nos Batailles» από 14 Μαρτίου στην Ελλάδα

Από την εταιρεία διανομής One from the Heart θα βγει στις 14 Μαρτίου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία του Γκιγιόμ Σενέζ «Οι Αγώνες μας – Nos Batailles» με τον Ρομέν Ντιρί και τη Λετίσια Ντος (Μια Νέα Γυναίκα). H 2η ταινία του διαρκώς ανερχόμενου σκηνοθέτη από το Βέλγιο έκανε πρεμιέρα ως Special Screening στο τμήμα Semaine de la Critique του Φεστιβάλ Καννών.

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο κέρδισε 3 βραβεία, ανάμεσα τους το Βραβείο Κοινού, απέσπασε 5 βραβεία Magritte από τη Βελγική Ακαδημία Κινηματογράφου, ανάμεσα τους το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και το Βραβείο Σκηνοθεσίας, ενώ ήταν υποψήφια για Βραβείο Cezar Καλύτερης Ξένης Ταινίας και Βραβείο CÉZAR Καλύτερου Ηθοποιού για τον Ρομέν Ντιρί. Η ταινία βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη στις 14 Μαρτίου.

Ο Ολιβιέ κάνει ότι μπορεί για να αντιμετωπίσει καθημερινά τις αδικίες ενάντια στους υπαλλήλους στο εργοστάσιο όπου εργάζεται. Αλλά από τη μια μέρα στην άλλη, όταν η σύζυγός του εγκαταλείπει ξαφνικά την οικογένεια τους, μένει μόνος του να τα βγάλει πέρα με τις ανάγκες των παιδιών, τις προκλήσεις της καθημερινότητας και τη δουλειά του. Αντιμέτωπος με αυτές τις νέες ευθύνες, αγωνίζεται να βρει μια ισορροπία. Γιατί η Λώρα δεν θα επιστρέψει.

Ο Γκιγιόμ Σενέζ αν και Βέλγος στην καταγωγή -κάνοντας πολλούς να μιλούν για έναν δημιουργό πιστό στην παράδοση των αδερφών Νταρντέν- αντλεί περισσότερο από την αμεσότητα και τη ζεστασιά του σινεμά του μεγάλου Κεν Λόουτς, φτιάχνοντας, με όχημα μια από τις ωραιότερες και απρόσμενες ερμηνείες του Ρομέν Ντιρί, μια απόλυτα επίκαιρη, οικουμενικής εμβέλειας δημιουργία των καιρών μας όπου συμπλέκονται μοναδικά το προσωπικό με το πολιτικό, η στράτευση με την ανάγκη για ατομικότητα, το δράμα με το χιούμορ. Το αποτέλεσμα είναι ένας μοναδικός, συγκινητικός ύμνος στην ανθρώπινη αλληλεγγύη και αντίσταση, στους μικρούς και μεγάλους αγώνες μας.

Σημείωμα του σκηνοθέτη:

Όταν προετοίμαζα την πρώτη μου ταινία (Keeper), η μητέρα των παιδιών μου και εγώ χωρίσαμε. Έμαθα, όπως και ο Ολιβιέ (Ρομέν Ντιρίς) στην ταινία, να ζω μόνος μου μαζί τους, να τα παρατηρώ, να τα ακούω και να τα καταλαβαίνω. Αυτή ήταν μια καθοριστική περίοδος στη ζωή μου, σαν άντρας αλλά και σαν σκηνοθέτης. Αναρωτιόμουν πώς θα ήταν τα πράγματα αν ήμουν εντελώς μόνος μου, αν ήμουν χήρος ή εγκαταλελειμμένος. Η απάντηση είναι απλή: Δεν θα τα είχα καταφέρει να βρω την σωστή ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική μου ζωή και στην οικογενειακή ζωή.

Γνωρίζω αρκετά ζευγάρια που τους είναι δύσκολο να τα βγάλουν πέρα στο τέλος του μήνα. Εργάζονται και οι δύο αλλά η κατάσταση τους παραμένει εύθραυστη, σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Ένιωσα την ανάγκη να γράψω για αυτά τα θέματα. Οι Αγώνες Μας λένε την ιστορία της εξαφάνισης μιας μητέρας και τις προσπάθειες του πατέρα να αποφύγει τη διάλυση του σπιτιού του. Ενός πατέρα που θα πρέπει να αγωνιστεί για να βρει ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές και τις επαγγελματικές του δεσμεύσεις.

Η δομή της ταινίας είναι φτιαγμένη από δύο ιστορίες που τέμνονται: την εξαφάνιση της συζύγου και μητέρας, της Λώρα και τους εργατικούς αγώνες στους οποίους είναι αναμεμειγμένος ο Ολιβιέ. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μια αντιστροφή: από τη μία ένας άνδρας που τον εγκατέλειψε η γυναίκα του με τα δύο του παιδιά, κάτι που δεν είναι συχνό στις ταινίες, και από την άλλη η σταδιακή μείωση της ανθρώπινης αξίας στην τωρινή μορφή του καπιταλισμού.

Δεν είμαι κάποιος που κάνει θεωρητικές ταινίες. Προσπαθώ να παραμείνω στο ανθρώπινο επίπεδο, να είμαι ρεαλιστής και να συνδέομαι με τα ανθρώπινα συναισθήματα. Οι Αγώνες Μας απεικονίζουν μια άποψη του σημερινού κόσμου της εργασίας, όπως είναι σήμερα και πιο ειδικά τις επιπτώσεις που έχει στις οικογένειες. Ήθελα να δείξω έναν χαρακτήρα που δεν μπορεί να καταλάβει πώς να βοηθήσει τους ανθρώπους που αγαπά. Είναι ένας υπεύθυνος ομάδας που ενδιαφέρεται πολύ για τους συναδέλφους του, αλλά όποτε τα πράγματα αγγίζουν μια πιο προσωπική σφαίρα όλα γίνονται δύσκολα για εκείνον.

Αναγνωρίζω τον εαυτό μου στον Ολιβιέ από πολλές απόψεις: Είμαι πολύ καλός στο να εξηγήσω ένα μαθηματικό πρόβλημα σε οποιοδήποτε άλλο παιδί εκτός από τον γιο μου, με τον οποίο χάνω την υπομονή μου αμέσως. Και η αίσθηση ότι είναι δύσκολο να βοηθάς τους ανθρώπους που αγαπάς είναι κάτι που καταλαβαίνω πολύ καλά.

Έγραψαν για την ταινία:

«Οι Αγώνες Μας σηματοδοτούν τον Βέλγο δημιουργό ως έναν ανθρωπιστή σκηνοθέτη σπάνιας λεπτότητας και οξυδέρκειας, σε ένα ανάλογο μονοπάτι με αυτό των συμπατριωτών του, των αδερφών Νταρντέν». Guy Lodge, Variety

«Το ταλέντο του Βέλγου σκηνοθέτη Γκιγιόμ Σενέζ (Keeper) επιβεβαιώνεται με αυτό το πορτρέτο του Ολιβιέ (εξαιρετικός Ρομέν Ντιρί), πατέρα και συνδικαλιστή, ο οποίος πρέπει να μάθει να ζει χωρίς τη σύζυγο του και να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τα δυο του παιδιά. Οι διάλογοι είναι ειλικρινείς, ευαίσθητοι και δυνατοί με φανταστικούς δεύτερους ρόλους». Paris Match

«Ένα αιχμηρό πορτρέτο της κοινωνίας μας, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της απανθρωποποίησης και της εξάντλησης των εργαζομένων, το οποίο απεικονίζει τον υπερδραστήριο βηματισμό που χρειάζεται για να είναι όλο και πιο αποδοτικοί και ολοένα και πιο ικανοποιητικοί για την διοίκηση. Οι Αγώνες Μας είναι μια ωδή στον ανθρωπισμό». Bande à part

«Η ταινία του Γκιγιόμ Σενέζ ξεκινάει με ένα δραματικό γεγονός: μια ωραία μέρα η σύζυγος εγκαταλείπει την οικογένεια της χωρίς προειδοποίηση. Ο Ολιβιέ (ένας πολύ ωραίος ρόλος του Ρομέν Ντιρί), μόνος με τα παιδιά και απασχολημένος με τα προβλήματα στη δουλειά του, κάνει μια προσπάθεια να βρει μια νέα ισορροπία στη ζωή του. Μια ευαίσθητη ταινία που μιλάει σε όλους μας». «Πολύ λίγες ταινίες απεικονίζουν συνδυαστικά με επιτυχία την επαγγελματική και την προσωπική ζωή των ηρώων. Πρόκειται για ένα χρονικό μια οικογένειας που τραντάζεται από τις εξελίξεις, αλλά και της αλληλεγγύης και συγχρόνως της βίας που επικρατεί στις πολυεθνικές εταιρίες». Télérama

«Με την αριστοτεχνική απλότητα και την ευαισθησία της, η ταινία Οι Αγώνες Μας αποδείχθηκε μία από τις πιο αξιαγάπητες εκπλήξεις του Φεστιβάλ Καννών». Les Echos

«O Ρομέν Ντιρί είναι εκπληκτικός» Première

«Πανέμορφη, συγκινητική, γεμάτη ζωή» Télérama

«Υπέροχη, αστεία και γεμάτη ελπίδα» Le Figaro.