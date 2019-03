H σχεδιάστρια Stella McCartney κινητοποιεί υπέρ του τροπικού δάσους της Σουμάτρας

Η Βρετανίδα σχεδιάστρια Στέλλα Μακ Κάρτνεϊ παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας 4/3/2019 στην Όπερα της Γαλλικής πρωτεύουσας μια κολεξιόν ραμμένη σε μεγάλο βαθμό από επαναχρησιμοποιημένα υφάσματα και ρούχα, ενώπιον διασημοτήτων ανάμεσά τους η Όπρα Γουίνφρεϊ.

Η χορτοφάγος σχεδιάστρια επωφελήθηκε από το ντεφιλέ της στο πλαίσιο της διοργάνωσης Paris Fashion Week για να προσελκύσει την προσοχή στην εκστρατεία της στο Instagram #ThereSheGrows για τη διάσωση του τροπικού δάσους της Σουμάτρας. Ένα μοντέλο που φορούσε παλτό από συνθετικό δέρμα άνοιξε την παρουσίαση.

Η Ρωσίδα Ναταλία Βοντιάνοβα, τοπ μόντελ και φιλάνθρωπος, είχε σε τατουάζ ένα "SOS" στο μάγουλό της. Άλλα μοντέλα είχαν τατουάζ με διάφορα σλόγκαν όπως "Green is the new black" (Το πράσινο είναι το νέο μαύρο).

Οι σταρ του Χόλιγουντ Γκουίνεθ Πάλτροου, Ντρου Μπάριμορ και Ρούνεϊ Μάρα όπως και η τραγουδίστρια Πινκ μετέχουν ήδη στην εκστρατεία #ThereSheGrows για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την καταστροφή των δασών αυτής της μοναδικής περιοχής που θυσιάζονται για φυτείες φοινικέλαιου.

Πηγή: ΑΠΕ